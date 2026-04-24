เตือนภัยพายุฤดูร้อนและฝุ่นละออง: ประเทศไทยตอนบนเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวน

กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประเทศไทยตอนบนเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนในช่วง 24 ชั่วโมงข้างหน้า พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นละอองที่ยังคงเกินมาตรฐานในภาคเหนือและภาคกลางตอนบน
กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศ เตือนภัย สภาพอากาศ รุนแรง โดยคาดการณ์ว่าในช่วง 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนจะได้รับผลกระทบจาก พายุฤดูร้อน ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกิดจากการปะทะกันของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอากาศร้อนจัดที่ปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยตอนบน การเผชิญกันของมวลอากาศทั้งสองชนิดนี้จะทำให้เกิดสภาวะที่ไม่เสถียร ส่งผลให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฝนตกหนักในบางพื้นที่ รวมถึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดฟ้าผ่าได้ด้วย ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบควรเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน พายุฤดูร้อน ที่จะเกิดขึ้นนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ฝนตกหนักและลมแรงเท่านั้น แต่ยังมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดลูกเห็บตกในบางพื้นที่ ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ได้ นอกจากนี้ การเกิดฟ้าผ่าก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดไฟไหม้หรืออันตรายต่อผู้คนที่อยู่กลางแจ้ง กรมอุตุนิยมวิทยา จึงขอแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง และหากจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ควรหาที่หลบภัยที่แข็งแรงและปลอดภัย เช่น อาคารที่มั่นคง หรือรถยนต์ที่มีหลังคาโลหะ นอกจากนี้ ควรระมัดระวังอันตรายจากสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง เช่น ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา หรือเสาไฟฟ้า ที่อาจล้มทับลงมาได้ สำหรับเกษตรกรนั้น ควรให้ความสำคัญกับการเสริมความแข็งแรงของไม้ผลต่างๆ เพื่อป้องกันความเสียหายจากลมพายุและลูกเห็บ รวมถึงเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง การดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่ สภาพอากาศ เปลี่ยนแปลงก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน เนื่องจาก สภาพอากาศ ที่แปรปรวนอาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ นอกจากนี้ บริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน โดยบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และอาจสูงกว่า 1 เมตร ในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัย ส่วนสถานการณ์ ฝุ่นละออง ในระยะนี้ ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนยังคงมีค่าเกินมาตรฐาน เนื่องจากความหนาแน่นของจุดความร้อนบริเวณภาคเหนือและบริเวณใกล้เคียงมากกว่าความสามารถในการระบายอากาศ ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และสวมหน้ากาก N95 เพื่อป้องกันอันตรายจากฝุ่นละออ.
พายุฤดูร้อน กรมอุตุนิยมวิทยา สภาพอากาศ ฝุ่นละออง เตือนภัย
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
อลังการมาก แฟนคลับ 'พีพี' จัดสวนดอกไม้ที่ทำจากเงิน ให้เค้กวันเกิด สูง 24 ชั้นอลังการงานสร้างมาก แฟนคลับ 'พีพี' ทุ่มจัดสวนดอกไม้ ที่ทำจากเงิน พร้อมให้เค้กสูง 24 ชั้น เป็นของขวัญวันเกิดครบ 24 ปี ตั้งใจเอาเงินที่แฟนคลับให้ ไปบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาล
Read more »
ฮือฮา! เจ้าภาพถูกหวย 24 ล้าน จ้างโต๊ะจีนมาเลี้ยงผีไร้ญาติ 200 โต๊ะฮือฮา! เจ้าภาพถูกหวย 24 ล้าน จ้างโต๊ะจีนมาเลี้ยงผีไร้ญาติ 200 โต๊ะ อ่านต่อ : ⚠️ เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ถูกหวย24ล้าน จ้างโต๊ะจีน ผีไร้ญาติ เลขเด็ด ข่าวช่อง8 ข่าวช่อง8ที่นี่ของจริง ข่าวออนไลน์ช่อง8
Read more »
'พายุเข้าใกล้ไทย' กรมอุตุนิยมวิทยาตอบชัดช่วงนี้พบสัญญาณก่อตัวหรือไม่?'พายุเข้าใกล้ไทย' กรมอุตุนิยมวิทยาตอบชัดช่วงนี้พบสัญญาณก่อตัวหรือไม่? พายุ พายุเข้าไทย ฝนตกหนัก ฝนตก กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ พยากรณ์อากาศ TNN TNNThailand TNNช่อง16 TNNONLINE
Read more »
อีสาน-ตะวันออกและใต้ฝั่งตะวันตกฝนตกหนักระวังน้ำท่วมฉับพลันวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ประกอบกับแนวร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน...
Read more »
วอลุ่มการเทรดของ Cardano (ADA) พุ่งกว่า 62% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา หรือแนวโน้มราคาจะมีลุ้นเร็วๆ นี้!ปริมาณการซื้อขายฟิวเจอร์สของ Cardano (ADA) พุ่งกว่า 62% ใน 24 ชั่วโมง จากข้อมูลของ CoinGlass มูลค่าการซื้อขาย ADA Futures ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาสูงถึง
Read more »
เตรียมจัดงาน 'เอฟเอ ไทยแลนด์ อวอร์ดส์ 2023/24' มอบ 30 รางวัลเชิดชูเกียรติยศ 24 ก.ค.เตรียมจัดงาน 'เอฟเอ ไทยแลนด์ อวอร์ดส์ 2023/24' มอบ 30 รางวัลเชิดชูเกียรติยศ 24 ก.ค. เตรียมจัดงาน 'เอฟเอ ไทยแลนด์ อวอร์ดส์ 2023/24' มอบ 30 รางวัลเชิดชูเกียรติยศ 24 ก.ค.
Read more »