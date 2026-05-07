เตือนภัยขั้นรุนแรง! มิจฉาชีพใช้ AI Deepfake ปลอมเป็นสมเด็จพระสังฆราช หลอกลวงประชาชนเพื่อผลประโยชน์

สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชออกประกาศเตือนพุทธศาสนิกชนระวังคลิปเสียงและภาพปลอมจาก AI ที่มีความแนบเนียนสูง พร้อมประสานงานหน่วยงานความมั่นคงทางไซเบอร์เพื่อดำเนินคดีถึงที่สุด
ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่านวัตกรรมเหล่านี้จะสร้างประโยชน์มหาศาลในด้านการแพทย์ การศึกษา และการสื่อสาร แต่ในขณะเดียวกันก็ได้กลายเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญสำหรับกลุ่มมิจฉาชีพในการสร้างความเสียหายในวงกว้าง โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Deepfake ซึ่งเป็นการสร้างภาพเคลื่อนไหวและเสียงสังเคราะห์ที่มีความแนบเนียนสูงจนยากจะแยกออกด้วยตาเปล่าหรือหูเปล่า ล่าสุดได้เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความกังวลใจอย่างยิ่งเมื่อมีการตรวจพบว่ามีกลุ่มผู้ไม่หวังดีได้นำเทคโนโลยีระดับสูงนี้มาใช้ในการเลียนพระรูปและเลียนพระสุรเสียงของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อสร้างคลิปวิดีโอและไฟล์เสียงปลอม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหลอกลวงพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปให้หลงเชื่อ เพื่อนำไปสู่การทุจริตและการแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งถือเป็นการกระทำที่สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อความศรัทธาและภาพลักษณ์ของสถาบันสงฆ์ชั้นสูง ทางด้านสำนักงานเลขานุการ สมเด็จพระสังฆราช เมื่อได้ทราบถึงการแพร่กระจายของข้อมูลปลอมเหล่านี้ในโลกออนไลน์ ซึ่งมีการกระจายตัวอย่างรวดเร็วผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ จึงได้รีบดำเนินการออกประกาศชี้แจงต่อสาธารณชนอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนเกิดความระมัดระวังและไม่ตกเป็นเหยื่อของกลโกงทางไซเบอร์ในครั้งนี้ โดยได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวมถึงหน่วยงานด้านความมั่นคงทางเทคโนโลยีอย่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานทางดิจิทัลและดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งการประสานงานครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การสืบหาต้นตอของผู้สร้างเนื้อหาปลอมและพยายามปิดกั้นการเข้าถึงลิงก์หรือคลิปวิดีโอที่เป็นอันตราย เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม จากการสืบสวนเชิงลึกของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน อาชญากรรมทางไซเบอร์ พบข้อเท็จจริงที่น่ากังวลเป็นอย่างยิ่งว่า ต้นทางของการเผยแพร่ข้อมูลปลอมบางส่วนนั้นมีแหล่งกำเนิดมาจากเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ภายนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือเขตอำนาจศาลของประเทศไทยในบางกรณี ส่งผลให้การดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์หรือการเข้าถึงตัวผู้กระทำความผิดเพื่อนำตัวมาลงโทษตามกฎหมายไทยไม่สามารถทำได้ในทันที เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการประสานงานระหว่างประเทศที่มีความซับซ้อนและใช้ระยะเวลานาน แต่ถึงกระนั้น ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าจะไม่ละเว้นการติดตาม และจะใช้ทุกวิถีทางตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ รวมถึงการประสานงานกับองค์กรตำรวจสากลและหน่วยงานความมั่นคงทางไซเบอร์ระดับนานาชาติ เพื่อระงับความเสียหายและนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้ในที่สุด เหตุการณ์ในครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของประชาชนต่อการโจมตีด้วยข้อมูลบิดเบือน โดยเฉพาะเมื่อมิจฉาชีพนำความศรัทธาทางศาสนามาเป็นเครื่องมือในการหลอกลวง ซึ่งพุทธศาสนิกชนจำนวนมากที่มีความเลื่อมใสศรัทธาใน สมเด็จพระสังฆราช อาจขาดความระมัดระวังและหลงเชื่อคำกล่าวอ้างในคลิปปลอมเหล่านั้นได้ง่าย ดังนั้น การสร้างความตระหนักรู้เรื่อง 'ความฉลาดทางดิจิทัล' หรือ Digital Literacy จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ประชาชนควรได้รับการปลูกฝังให้มีวิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร ไม่รีบด่วนเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลที่ดูเกินจริง แม้ว่าข้อมูลนั้นจะมาจากบุคคลที่ดูน่าเชื่อถือเพียงใดก็ตาม หากมีการเรียกร้องให้โอนเงิน บริจาค หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคล โดยอ้างชื่อ สมเด็จพระสังฆราช ขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นเรื่องหลอกลวง ท้ายที่สุดนี้ สำนักงานเลขานุการ สมเด็จพระสังฆราช จึงขอเน้นย้ำและแจ้งเตือนให้พุทธศาสนิกชนรวมถึงประชาชนทั่วไปทุกท่าน โปรดใช้วิจารณญาณอย่างสูงสุดในการรับชมสื่อออนไลน์ และอย่าได้หลงเชื่อรูปภาพ เสียง หรือคำกล่าวอ้างใดๆ ที่แอบอ้างถึง สมเด็จพระสังฆราช หากข้อมูลนั้นไม่ได้ถูกเผยแพร่ผ่านช่องทางที่เป็นทางการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสำนักงานเลขานุการ สมเด็จพระสังฆราช หรือประกาศจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หากพบเห็นคลิปหรือข้อความที่น่าสงสัย ขอให้ช่วยกันแจ้งเบาะแสไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือรายงานไปยังแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนั้นๆ ทันที เพื่อเป็นการช่วยปกป้องพระพุทธศาสนาและป้องกันไม่ให้เพื่อนร่วมสังคมต้องตกเป็นเหยื่อของอาชญากรไซเบอร์ที่ไร้จรรยาบรรณเหล่านี.
Deepfake สมเด็จพระสังฆราช มิจฉาชีพ AI อาชญากรรมทางไซเบอร์ ข่าวปลอม
