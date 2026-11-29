เติ้ล มติมันท์ เตรียมเดบิวต์ศิลปินเดี่ยว "แกล้งเข้าใจ" รุม "พิมมา PiXXiE"
นักแสดงมากความสามารถ "เติ้ล มติมันท์" เตรียมเปิดตัวในฐานะศิลปินเดี่ยวอย่างเป็นทางการ ด้วยซิงเกิลแรก "แกล้งเข้าใจ (Pretend)" ซึ่งได้รับเสียงตอบรับดีจากแฟนคลับ โดยมี "พิมมา PiXXiE" รับบทนำในเอ็มวี
นักแสดงมากความสามารถอย่าง " tle ="เติ้ล มติมันท์, ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ เติ้ล มติมันท์">tle ="เติ้ล มติมันท์, ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ เติ้ล มติมันท์">tle ="เติ้ล มติมันท์, ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ เติ้ล มติมันท์">เติ้ล มติมันท์" ประกาศก้าวสำคัญในเส้นทางอาชีพด้วยการเตรียมเดบิวต์ในฐานะ ศิลปินเดี่ยว อย่างเต็มตัว พร้อมปล่อยซิงเกิลแรกภายใต้โปรเจกต์ " TLE THE 1ST SINGLE" ซึ่งเป็นเพลงที่มีชื่อว่า " tle ="แกล้งเข้าใจ, ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ แกล้งเข้าใจ">tle ="แกล้งเข้าใจ, ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ แกล้งเข้าใจ">tle ="แกล้งเข้าใจ, ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ แกล้งเข้าใจ">แกล้งเข้าใจ ( Pretend)" โดยกำหนดการปล่อยเพลงอย่างเป็นทางการจะเกิดขึ้นในวันที่ 2 ธันวาคม 2569
รายละเอียดซิงเกิลแรกและทีมงานเบื้องหลัง
การประกาศดังกล่าวสร้างความฮือฮาให้กับแฟนคลับและผู้คนในวงการบันเทิงไม่น้อย เนื่องจากเป็นการเปิดหน้าใหม่ให้กับนักแสดงหนุ่มคนนี้ได้แสดงศักยภาพด้านดนตรีอย่างชัดเจน งานเพลงนี้ถูกออกแบบมาให้สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกที่ซับซ้อน ผ่านการเล่าเรื่องของผู้ชายที่ต้อง "แกล้งเข้าใจ" ในสถานการณ์ที่ยากลำบากทางจิตใจ เพื่อหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเลิกรากับคนรักAlso readPiXXiE ส่งเพลง ‘พิษรัก’ เวอร์ชันใหม่ ประกอบภาพยนตร์ ผ่าจ้าน
นอกจากนี้ ยังมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า เพลง "แกล้งเข้าใจ (Pretend)" นี้จะร่วมมือกับศิลปินชื่อดังอย่าง "พิมมา PiXXiE" ในส่วนของมิวสิกวิดีโอ โดย พิมมา จะมารับบทเป็นนางเอกเพื่อถ่ายทอดความเศร้าและความซับซ้อนของอารมณ์ในเรื่องราวดังกล่าว ซึ่งเป็นการจับคู่กันที่น่าสนใจและคาดหวังว่าจะสร้างเอกลักษณ์ใหม่ๆ ให้แก่วงการเพลงไทย
ปฏิทินการปล่อยคอนเทนต์และทีเซอร์
สำหรับแฟนเพลงที่ต้องการติดตามความเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการนั้น มีการกำหนดแผนการปล่อยคอนเทนต์ทีเซอร์ออกเป็นช่วงๆ โดยจะเริ่มต้นปล่อยภาพทีเซอร์ทีละชิ้นเพื่อสร้างความ penasaranอย่างต่อเนื่อง จากนั้นจะมีการปล่อยภาพทีเซอร์รวมและรายละเอียดสำคัญพร้อมกันในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 เวลา 18.00 น.
หลังจากช่วงเวลาดังกล่าว แฟนๆ จะได้ชมมิวสิกวิดีโอตัวเต็มของเพลง "แกล้งเข้าใจ (Pretend)" ในวันที่ 2 ธันวาคม 2569 เวลา 18.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แฟนเพลงต่างพากันปักหมุดรอคอยอย่างใจจดใจจ่อ เนื่องจากเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในฐานะศิลปินเดี่ยวของ เติ้ล มติมันท์
ปฏิกิริยาจากทีม PiXXiE และความคาดหวังของแฟนคลับ
ทางฝ่ายของ พิมมา PiXXiE ก็ได้มีการเคลื่อนไหวบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อสนับสนุนโปรเจกต์นี้ โดยได้ระบุว่า "พิมมาขอฝากเนื้อฝากตัวทุกคนกับเพลง 'แกล้งเข้าใจ (Pretend) - TLE MATIMUN' ด้วยน้าค้าบบ" ซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมือที่ราบรื่นและความตื่นเต้นของศิลปินทั้งสองฝ่ายที่มีต่อผลงานชิ้นนี้
ส่วน เติ้ล มติมันท์ เจ้าของเพลงก็ไม่ได้ปิดบังความตื่นเต้นที่มีต่อผลงานชิ้นนี้ โดยให้สัมภาษณ์อย่างเปิดเผยว่าพร้อมที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับแฟนคลับแม้ว่างานด้านการเต้นอาจยังไม่สมบูรณ์แบบเต็มที่ แต่การทำงานด้านอารมณ์และความรู้สึก (Innner) จะถูกจัดเต็มอย่างเข้มข้น เพื่อให้ผู้ฟังได้รับประสบการณ์ทางอารมณ์ที่สมบูรณ์ที่สุดจากเพลงนี้
ผลกระทบต่อยอดงานในอนาคตและทิศทางใหม่
การก้าวเข้าสู่พื้นที่ศิลปินเดี่ยวครั้งนี้ ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตวิชาชีพของ เติ้ล มติมันท์ ที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองในมิติใหม่ๆ นอกเหนือจากการแสดงเพียงอย่างเดียว การมี พิมมา PiXXiE มาร่วมงานช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความสนใจจากสาธารณชน เนื่องจากทั้งคู่ต่างเป็นที่รู้จักและมีฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่ง
ในแง่ของตลาดดนตรี การเปิดตัวซิงเกิลแรกที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความเศร้ามักจะเป็นธีมที่เข้าถึงอารมณ์ผู้ฟังได้ง่าย และเมื่อผสมผสานกับภาพลักษณ์ของนักแสดงที่มีชื่อเสียง ย่อมคาดว่าจะสร้างกระแสตอบรับที่ดีและอาจนำไปสู่โปรเจกต์ต่อไปในอนาคตอันใกล้ ซึ่งแฟนคลับต่างคาดหวังว่างานชิ้นนี้จะทำให้ เติ้ล มติมันท์ เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นในฐานะนักร้องและศิลปินที่มีความสามารถรอบด้าน
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