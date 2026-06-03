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เติ้ล มติมันท์ และ เฟิร์สวัน วรรณกร เปิดตัวซิงเกิลแรก 'กลิ่นฝน'

นักร้อง/นักดนตรี News

เติ้ล มติมันท์ และ เฟิร์สวัน วรรณกร เปิดตัวซิงเกิลแรก 'กลิ่นฝน'
เติ้ล มติมันท์เฟิร์สวัน วรรณกรDMD MUSIC
📆6/3/2026 5:20 AM
📰thestandardth
64 sec. here / 16 min. at publisher
📊News: 74% · Publisher: 63%

เติ้ล มติมันท์ และ เฟิร์สวัน วรรณกร นักแสดงและศิลปินจากค่าย DOMUNDI เปิดตัวเป็นศิลปินดูโอภายใต้การดูแลของ DMD MUSIC พร้อมปล่อยซิงเกิลแรก 'กลิ่นฝน (When It Rains)' ต้อนรับบรรยากาศหน้าฝน. 'กลิ่นฝน' เป็นเพลงแรกของทั้งคู่ในฐานะดูโอและของ เติ้ล ในฐานะศิลปิน DMD MUSIC. เพลงนี้ถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่ยังติดอยู่กับความทรงจำและเสียงฝนที่ทำให้ค่อยๆ พาผู้ฟังจมลึกไปกับอารมณ์เศร้า. สามารถฟังเพลงได้แล้วทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิง และรับชมมิวสิกวิดีโอทาง YouTube: DMD MUSIC.

หลังจากรอคอยนานแล้ว เติ้ล มติมันท์ และ เฟิร์สวัน วรรณกร นักแสดงและ ศิลปิน จากค่าย DOMUNDI ได้เปิดตัวเป็น ศิลปิน ดูโอ ภายใต้การดูแลของ DMD MUSIC พร้อมปล่อย ซิงเกิลแรก ' กลิ่นฝน (When It Rains) ' ต้อนรับบรรยากาศหน้าฝน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2026.

นอกจากจะเป็นเพลงแรกในฐานะดูโอของทั้งคู่แล้ว 'กลิ่นฝน' ยังเป็นเพลงแรกของ เติ้ล มติมันท์ ในฐานะศิลปิน DMD MUSIC อย่างเป็นทางการ. ทั้งยังเป็นการร่วมงานกับ แอ้ม อัจฉริยา โปรดิวเซอร์มากฝีมือแห่งวงการ T-Pop ที่ถ่ายทอดผลงานเพลงเพราะๆ ผสมกับไลน์ประสานซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ เติ้ล และ เฟิร์สวัน ได้อย่างลงตัว.

'กลิ่นฝน (When It Rains)' เล่าถึงความรู้สึกของคนที่ยังติดอยู่กับความทรงจำเพราะบรรยากาศของฝนตกที่เคยเป็นช่วงเวลาของคนสองคนที่เคยใช้ร่วมกัน. แต่เมื่ออีกคนหายไป สายฝนที่โปรยลงมาทำให้ 'กลิ่นฝน' เป็นเหมือนเสียงเรียกของความคิดถึง.

ทั้งยังเพิ่มความเหงามากขึ้นด้วยซาวนด์ดนตรีที่มีเมโลดี้ Pop Ballad ผสมกลิ่นอายบรรยากาศของเสียงฝนที่ทำให้ค่อยๆ พาผู้ฟังจมลึกไปกับอารมณ์เศร้า ความเงียบ และการจากลา. ทั้งคู่เล่าถึงการร้องเพลงนี้ว่า 'เป็นเพลงที่ออกมาแทนใจคนที่กำลังเหงาหรือเลิกรากับคนรักไป และดีใจที่ได้ทำงานร่วมกับพี่แอ้ม ทำให้ได้ลองเทคนิคการร้องในหลายๆ แบบ.

ในพาร์ตของดนตรีที่ใช้เสียงฝนเข้ามาประกอบ ช่วยดึงอารมณ์ให้ออกมาได้ดีขึ้น. เชื่อว่าหน้าฝนหลายๆ คนก็จะมีอารมณ์ที่เหงาๆ กันอยู่บ้างจากบรรยากาศที่พาไป. เพลงนี้ถึงจะเศร้า แต่ขอฝากผลงานที่พวกเราทุ่มเททำเพลงกันด้วยนะครับ.

' เมื่อกลิ่นฝนทำให้นึกถึงใครบางคน ให้เพลง 'กลิ่นฝน (When It Rains)' อยู่เป็นเพื่อนแทนความเหงา. โดยสามารถฟังเพลงได้แล้วทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิง และรับชมมิวสิกวิดีโอทาง YouTube: DMD MUSIC

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เติ้ล มติมันท์ เฟิร์สวัน วรรณกร DMD MUSIC ซิงเกิลแรก กลิ่นฝน (When It Rains) ดูโอ ศิลปิน ร้องเพลง เมโลดี้ Pop Ballad เสียงฝน มิวสิกวิดีโอ T-Pop แอ้ม อัจฉริยา

 

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