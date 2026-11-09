เติ้ล-เฟิร์สวัน เผยเบื้องหลังเพลง 'ขาดเธอ' Ost. เขมจिरาต้องรอดตลอดกาล
เติ้ล มติมนต์ และ เฟิรส์วัน วรรณกร ร่วมร้องเพลง 'ขาดเธอ (Losing You)' เพลงประกอบซีรีส์ 'เขมจिरาต้องรอดตลอดกาล' ถ่ายทอดความเจ็บปวดของความสัมพันธ์ที่ห่างไกลผ่านเสียงร้องสุดเสียดสี
วงการบันเทิงไทยกลับมาคึกคักอีกครั้งกับการเปิดตัวเพลงประกอบซีรีส์ระดับท็อปของช่อง One31 เมื่อศิลปินคุณภาพ ' เติ้ล มติมนต์' และ ' เฟิรส์วัน วรรณกร' ร่วมกันปลุกเสน่ห์ความเศร้าด้วยบทเพลง 'ขาดเธอ (Losing You)' เพลงประกอบซีสลำดับที่ 3 ของโครงการ ' เขมจिरาต้องรอดตลอดกาล (KHEMJIRA FOREVER)' ที่กำลังสร้างความฮือฮาและดึงดูความสนใจจากแฟนเพลงทั่วประเทศอย่างหนักหนา
เบื้องหลังการผลิตเพลง 'ขาดเธอ'
ความสำเร็จของผลงานเพลงนี้ไม่ได้เกิดจากโชคช่วย แต่เป็นผลมาจากทีมโปรดักชันชั้นยอดที่ดูแลทุกทุกรายละเอียดอย่างพิถีพิถัน โดย 'รอน ภัทรภณ' ได้กลับมาทำหน้าที่ Song Director อีกครั้งเพื่อคัดสรรเสียงร้องที่ตรงกับอารมณ์ของเรื่องมากที่สุด ส่วนทีมโปรดิวเซอร์อย่าง 'Wisp Team' ซึ่งประกอบด้วย 'สุภัชชา วังมะนาว', 'คณิน วัฒนภาเกษ', และ 'ปิยะบุตร ศิรिसัมพันธ์' ได้ร่วมลงมือประพันธ์ดนตรีที่สะท้อนความว่างเปล่าได้อย่างลึกซึ้งAlso read'บอย-ป๊อด' ชวนแฟนเพลงพาใจกลับไปยัง 'ช่วงที่ดีที่สุด' ของชีวิตคุณ!
นอกจากนี้การรังสรรค์ทำนองและเนื้อร้องยังได้รับความร่วมมือจากนักแต่งเพลงชื่อดัง 'PURE KANIN' และ 'Jeaniich' ที่ช่วยกันร้อยเรียงถ้อยคำให้สื่อถึงความเจ็บปวดจากการต้องสูญเสียคนที่รักไป แม้จะยังคงมีความรู้สึกดีๆ ติดค้างอยู่ในใจก็ตาม การทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายจึงก่อให้เกิดผลงานชิ้นเอกที่เปรียบเสมือนกระจกสะท้อนความรู้สึกของคนทั่วไปที่กำลังเผชิญกับภาวะความสัมพันธ์ที่เปราะบาง
มุมมองของศิลปินต่อบทบาท 'ชาญ - เจต'
สำหรับ 'เติ้ล มติมนต์' และ 'เฟิรส์วัน วรรณกร' การได้เข้ามาร่วมแสดงพลังเสียงในบทของตัวละคร 'ชาญ' และ 'เจต' ในซีรีส์ 'เขมจिरาต้องรอดตลอดกาล' ถือว่าเป็นความท้าทายครั้งสำคัญในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่ซับซ้อน สองศิลปินได้เปิดเผยผ่านบทสัมภาษณ์ถึงกระบวนการเตรียมตัวว่าพวกเขาตั้งใจศึกษาเส้นเรื่องและบุคลิกของตัวละครอย่างละเอียดถี่ถ้วน
ทั้งคู่ระบุว่าเนื้อหาในเพลง 'ขาดเธอ (Losing You)' พูดถึงความเจ็บปวดที่ยังรักกันอยู่แต่ต้องทนอยู่ในความเงียบงันที่อึดอัดใจ เป็นความรู้สึกที่อัดอั้นตันใจจนยากจะบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้ปกติ การร้องเพลงในลักษณะนี้จึงต้องการการคุมอารมณ์ที่อ่อนไหวและละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ เพื่อให้ผู้ฟังสัมผัสได้ถึงน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานทางจิตใจ
'เติ้ล' และ 'เฟิรส์วัน' ยังเสริมอีกว่าพวกเขาช่วยกันร้องและปรับจูนเสียงเพื่อให้ตรงตามอารมณ์ของตัวละครมากที่สุด ซึ่งตัวละครทั้งสองต้องเผชิญกับบททดสอบความรักที่ยากลำบาก เมื่อความสัมพันธ์ที่เคยใกล้ชิดสนิทสนมกลับกลายเป็นระยะห่างที่กว้างขวาง เนื่องจากความไม่เข้าใจกันที่เกิดขึ้นระหว่างทาง นำไปสู่ความเจ็บปวดที่แทบจะรับไม่ไหว
ความสำเร็จของซีรีส์และช่องทางรับชม
กระแสความนิยมของซีรีส์ 'เขมจिरาต้องรอดตลอดกาล' กำลังพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะหลังจากที่มีการปล่อย EP 2 ออกมา ซึ่งสามารถทำคะแนนความนิยมทะลุเป้าจนสร้างปรากฏการณ์ทางโซเชียลมีเดียได้อย่างงดงาม โดยแฮชแท็ก '#เขมจिरาตลอดกาลEP2' ขึ้นเทรนด์อันดับ 1 ของประเทศไทยและอันดับ 2 ของทั่วโลก ในขณะเดียวกันคีย์เวิร์ด 'KHEMJIRA FOREVER EP2' ก็ครองอันดับ 2 ของไทยและอันดับ 4 ของโลก
ความสำเร็จนี้ยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ เพราะซีรีส์ยังติดเทรนด์กว่า 16 พื้นที่ทั่วโลก สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมจำนวนมากที่ต้องการติดตามว่าชีวิตของ 'ชาญ' และ 'เจต' จะผ่านอุปสรรคนี้ไปได้หรือไม่ นอกจากนี้ยังมีอีก 2 EP ที่เหลือกำลังรอให้แฟน ๆ ได้ติดตามต่อในเร็วๆ นี้
สำหรับผู้ที่สนใจติดตามชมความระทึกใจและอารมณ์ดราม่าของเรื่องราวความรัก สามารถรับชมซีรีส์ 'เขมจिरาต้องรอดตลอดกาล' ได้ทุกคืนวันเสาร์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง One31 ส่วนเวอร์ชัน UNCUT ที่ไม่ตัดตอนสามารถชมได้เวลา 21.30 น. ผ่านแอปพลิเคชัน iQIYI (อ้ายฉีอี้) และเว็บไซต์ iQ.com เพียงที่เดียว
ส่วนผู้ที่ต้องการฟังเพลง 'ขาดเธอ (Losing You)' อย่างเต็มอิ่ม สามารถเข้าฟังเสียงร้องของ 'เติ้ล' และ 'เฟิรส์วัน' พร้อมชม MV ได้ทางช่อง YouTube: DMD MUSIC และแพลตฟอร์ม Streaming ทุกแห่งทั่วโลก ที่ซึ่งเสียงเพลงนี้จะช่วยบำบัดความเจ็บปวดและทำให้คุณรู้สึกว่าไม่ได้ต่อสู้กับความเหงาเพียงลำพังอีกต่อไป
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