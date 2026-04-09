เตรียมพร้อมโครงข่าย 5G, 4G และอินเทอร์เน็ตบ้าน รับสงกรานต์ 2569 ท่ามกลางราคาน้ำมันพุ่ง

บริษัทผู้ให้บริการเตรียมความพร้อมโครงข่ายทั่วประเทศ เพื่อรองรับเทศกาลสงกรานต์ 2569 พร้อมมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า
เสริมความแข็งแกร่งให้กับ โครงข่าย 5G, 4G และ อินเทอร์เน็ตบ้าน ทั่วประเทศ เพื่อรองรับ เทศกาล สงกรานต์ ปี 2569 ที่กำลังจะมาถึง ท่ามกลางสถานการณ์ ราคาน้ำมัน ที่พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ ซึ่งส่งผลให้พฤติกรรมการเดินทางของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก คาดการณ์ว่าผู้คนจะหันมาท่องเที่ยวพักผ่อนใกล้บ้านและใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้น แทนการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวระยะไกล บริษัทผู้ให้บริการจึงได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปนี้
โดยการขยายและปรับปรุงโครงข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่สำคัญ 5 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวและวัดต่างๆ ซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมในช่วงสงกรานต์, จุดเล่นน้ำสงกรานต์ที่คาดว่าจะเนืองแน่นไปด้วยผู้คน, ศูนย์กลางคมนาคมต่างๆ เช่น สถานีขนส่ง สนามบิน และสถานีรถไฟ, ถนนสายหลักที่เชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคต่างๆ เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน และจุดพักรถ รวมถึงสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บริษัทจะติดตั้ง COW (รถสถานีฐานเคลื่อนที่) และเสาสัญญาณชั่วคราวในพื้นที่ที่มีผู้คนหนาแน่น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเทศกาล นอกจากนี้ ยังมีการเสริมระบบ IBC (ระบบขยายสัญญาณภายในอาคาร) ในห้างสรรพสินค้าทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับกลุ่มคนที่เลือกฉลองสงกรานต์ในเมืองแทนการเดินทางไกล ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลสำคัญนี้\ไฮไลต์สำคัญของปีนี้คือการนำเทคโนโลยี AI ระดับ Autonomous Network 4.0 ที่ได้รับการรับรองจาก TM Forum มาใช้ในการบริหารจัดการโครงข่ายทั้งหมด ผ่านระบบ Intent-Based Operation (IBO) หรือทีมปฏิบัติการอัตโนมัติ ซึ่งสามารถคาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับโครงข่ายและทำการปรับจูนเครือข่ายล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนที่ผู้ใช้งานจะรู้สึกถึงผลกระทบใดๆ ระบบนี้จะช่วยให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือเป็นไปอย่างราบรื่นตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ นอกจากนี้ ยังมีศูนย์ปฏิบัติการ BNIC และ War Room ที่พร้อมเฝ้าระวังและดูแลโครงข่ายตลอด 24 ชั่วโมงในช่วงเทศกาล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้งานจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานบริการต่างๆ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและโครงข่ายที่มีความเสถียร พร้อมทั้งเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เทศกาลสงกรานต์ปี 2569 เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและรอยยิ้มสำหรับทุกคน\นอกจากนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ยังได้ร่วมมือกับบริษัทฯ มอบสิทธิพิเศษมากมายให้กับลูกค้า TrueBlack และ dtac PLATINUM BLUE ที่สวนลุมพินีและสวนเบญจกิติ ระหว่างวันที่ 11–15 เมษายน 2569 อาทิ เครื่องดื่มฟรี ส่วนลด KFC สูงสุด 50% และส่วนลดเวิร์กชอปศิลปะ ลูกค้าสามารถกดรับสิทธิ์พิเศษเหล่านี้ได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชัน True เพื่อเป็นการตอบแทนความไว้วางใจของลูกค้าและส่งเสริมบรรยากาศการเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่เต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้ม ติดตามข่าวสาร อัปเดตเทคโนโลยี และรีวิวสินค้าใหม่ๆ ก่อนใครได้ทางช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี
