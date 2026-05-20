เตรียมยกระดับการกระจายสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร

กรมส่งเสริมสหกรณ์เตรียมยกระดับการกระจายสินค้าเกษตรอย่างครบวงจรเป็นไปตามข้อสั่งการของนางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการให้สินค้าเกษตรกรเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายและสะดวก รวดเร็ว โดยจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC PLUS) ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กระจายและแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ และมีสินค้าหมุนเวียนกันไปตลอดทั้งปีผ่านเครือข่ายสหกรณ์ หน่วยราชการและภาคเอกชน เพื่อเป็นช่องทางตลาดออนไลน์อีกช่องทางหนึ่งของสหกรณ์
นายนิรันดร์ มูลธิดา อธิบดี กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ เตรียมยกระดับการกระจายสินค้าเกษตรอย่างครบวงจรเป็นไปตามข้อสั่งการของนางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการให้สินค้าเกษตรกรเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายและสะดวก รวดเร็ว โดยจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC PLUS) ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กระจายและแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ และมีสินค้าหมุนเวียนกันไปตลอดทั้งปีผ่านเครือข่ายสหกรณ์ หน่วยราชการและภาคเอกชน เบื้องต้นได้สั่งการให้สหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดหาพื้นที่เหมาะสมอย่างน้อย 1 แห่ง ตั้งเป็นศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์หรือ CDC PLUS เป็นแหล่ง รวบรวมสินค้าสหกรณ์ ที่เด่น ๆ ในพื้นที่มาไว้ที่เดียวแล้วกระจายไปสู่ผู้บริโภค ขณะเดียวกันเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าสหกรณ์ได้ง่ายและรวดเร็วในแต่ละจังหวัด กรมฯได้เตรียมจัดทำแพลตฟอร์มซื้อ ขายสินค้า “ E-Catalog ” โดยรวบรวมสินค้าเด่นของสหกรณ์ในแต่จังหวัดขึ้นบนเว็บไซต์แบบเรียลไทม์ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเสิร์ตหาดูแล้วคลิกเข้าไปช้อปได้ง่าย ๆ บนมือถือ และ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ยังได้ลงนามเอ็ม ยู อี อ (MOU) กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในการ จัดส่งสินค้า ของสหกรณ์ไปสู่ผู้บริโภค เพื่อความ รวดเร็วทันใจ ในราคาธรรมดาทั่วไป การซื้อขายออนไลน์บนแพลตฟอร์ม “ E-Catalog ” ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ เพื่อให้สอดรับกับศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ 1 จังหวัด 1 ศูนย์กระจายสินค้าฯ เป็นต้.
