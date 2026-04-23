เต Three Man Down เผยความในใจถึงพลอย หอวัง หลังวิวาห์หวาน

เต ชนกันต์ รัตนอุดม โพสต์ความรู้สึกหลังแต่งงานกับ พลอย หอวัง ขอบคุณที่พลอยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต และเตรียมจัดงานเลี้ยงปลายปีเพื่อขอบคุณเพื่อนฝูงและคนรู้จัก
ความรัก เบ่งบานและกลายเป็นชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับ เต ชนกันต์ รัตนอุดม และ พลอย หอวัง หลังจากทั้งคู่ได้จูงมือเข้าพิธี วิวาห์ อันอบอุ่นเมื่อวันที่ 22 เมษายนที่ผ่านมา ท่ามกลางความยินดีจากครอบครัว เพื่อนฝูง และคนในวงการ บันเทิง มากมาย เต Three Man Down ได้ออกมาโพสต์ความรู้สึกผ่านทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งเต็มไปด้วย ความรัก ความขอบคุณ และความสุขที่ได้พบกับพลอย ผู้เป็นทั้งที่พักพิง เพื่อนเล่น และคู่ชีวิต ข้อความจากหัวใจของเตเริ่มต้นด้วยการประกาศว่าเขาได้ แต่งงาน แล้ว และเผยความรู้สึกที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะได้มีงาน แต่งงาน ของตัวเอง จนกระทั่งได้พบกับ พลอย หอวัง ผู้ที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตของเขาให้สมบูรณ์ เตกล่าวขอบคุณพลอยที่คอยเป็นที่พึ่งพิงในวันที่เหนื่อยล้า เป็นเพื่อนคลายเหงา เป็นครูที่คอยให้คำแนะนำ และเป็นแฟนที่มอบ ความรัก และความเข้าใจให้แก่เขาเสมอมา ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มต้นจากความธรรมดา แต่กลับเติบโตเป็นความหมายที่ลึกซึ้ง และนำพาไปสู่การตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกันในฐานะคู่ชีวิต งาน แต่งงาน ที่ผ่านมาจึงเต็มไปด้วยความไว้ใจ ความสบายใจ และความเรียบง่าย ราวกับเป็นเพียงการชวนกัน แต่งงาน ในบรรยากาศสบายๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งคู่ปรารถนา เนื่องจากมีเวลาเตรียมงานเพียงหนึ่งเดือน เตและพลอยจึงตัดสินใจจัดงาน แต่งงาน เป็นสองส่วน ส่วนแรกคือพิธี วิวาห์ ที่อบอุ่นและเป็นส่วนตัว ส่วนที่สองคืองานเลี้ยงฉลองที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายปี เตตั้งใจที่จะใช้เวลาหลังจากนี้ติดต่อเพื่อนฝูง พี่น้อง และคนรู้จักทุกคน เพื่อเชิญชวนให้มาร่วมแสดงความยินดีในงานเลี้ยงฉลองครั้งสำคัญนี้ เตยังได้กล่าวขอบคุณทีมงานทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือในการจัดงาน แต่งงาน อย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Landmeelovestory, Sparksfly.
bkk, Pattaraphan, Kaidangdesign, Thereise_place, Wirunkultanphotography, Teamkk และ Bunny.shoot.film เตสัญญาว่าจะตอบแทนความช่วยเหลือและความปรารถนาดีของทุกคนในโอกาสต่อไป นอกจากนี้ เขายังขอส่งความรักและความใส่ใจกลับไปยังทุกคนที่ร่วมแสดงความยินดีกับเขาและพลอ
