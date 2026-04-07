เด็กผีมอง! นาเกิลส์มันน์ คือตัวเลือกที่เหมาะสมกว่าหากคาร์ริคไม่ได้คุมแมนฯยูฯ

แฟนบอลแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แสดงความคิดเห็นถึงตัวเลือกที่เหมาะสมในการคุมทีมปีศาจแดง หาก ไมเคิ่ล คาร์ริค ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทีมแบบถาวร โดยชู ยูเลี่ยน นาเกิลส์มันน์ เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจด้วยประสบการณ์และความสามารถในการสร้างทีม
ในมุมมองของเด็กผีผู้มีใจรักทีมปีศาจแดงอย่างผม ซึ่งมีความคิดเห็นส่วนตัวว่าถ้าหากจะไม่ให้โอกาส ไมเคิ่ล คาร์ริค ได้รับการคุมทีม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แบบถาวรแล้วนั้น ผมมองว่ามีเพียงสองกุนซือเท่านั้นที่เหมาะสมกว่าคนอื่นๆ นั่นคือ หลุยส์ เอ็นริเก้ ของสโมสร ปารีส แซงต์-แชร์กแมง และอีกคนหนึ่งคือ บุนเดสเทรนเนอร์คนปัจจุบันของทีมชาติเยอรมนี แน่นอนว่าการตัดสินใจเลือกกุนซือคนใหม่ของทีมปีศาจแดงนั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและต้องพิจารณาจากหลายปัจจัย แต่จากมุมมองส่วนตัวของผมแล้ว
สองชื่อที่กล่าวมานี้คือตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดในเวลานี้\ แม้ว่ากุนซือวัย 38 ปีผู้นี้จะยังมีสัญญาผูกมัดกับทีมชาติเยอรมนีจนถึงช่วงจบการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2028 แต่เขาก็ไม่ได้ปิดโอกาสที่จะกลับไปคุมทีมในระดับสโมสรฟุตบอลอีกครั้งหนึ่ง ความท้าทายที่รอเขาอยู่คือการพิสูจน์ฝีมือของตัวเองในเวทีพรีเมียร์ลีก ซึ่งถือเป็นลีกฟุตบอลอันดับหนึ่งของโลกในปัจจุบัน และในขณะเดียวกัน สโมสร แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ก็เปรียบเสมือน 'ยักษ์หลับ' ที่กำลังรอคอยคนที่จะมาปลุกให้ตื่นขึ้นจากภวังค์แห่งความไม่แน่นอนที่ผ่านมา กุนซือผู้นี้เคยสร้างความฮือฮาด้วยการพาทีม ฮอฟเฟ่นไฮม์ จากทีมท้ายตารางพุ่งทะยานขึ้นไปอยู่ในกลุ่มหัวตาราง จนได้สิทธิ์ไปเข้าร่วมการแข่งขัน ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ได้ถึงสองครั้ง นอกจากนี้ เขายังได้สร้างปรากฏการณ์ให้กับทีม แอร์เบ ไลป์ซิก เปลี่ยนโฉมหน้าจากทีมธรรมดาๆ กลายเป็นทีมชั้นนำของวงการฟุตบอลเยอรมัน และสามารถทะลุเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศของศึก ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ได้อีกด้วย ในช่วงเวลาที่เขาคุมทีม บาเยิร์น มิวนิค เขาก็ได้สัมผัสกับความสำเร็จด้วยการคว้าแชมป์บุนเดสลีกามาครอง ยูเลี่ยน นาเกิลส์มันน์ มีความโดดเด่นในเรื่องของแท็คติกการเล่นแบบ 'เก้เก้น เพรสซิ่ง' ซึ่งเน้นการบีบพื้นที่สูงเพื่อแย่งบอลกลับมาครองให้ได้โดยเร็วที่สุด เขามีสไตล์การเล่นที่เน้นการครองบอลที่เหนือกว่าคู่แข่ง และถึงแม้ว่าอายุของเขาจะยังน้อย แต่ประสบการณ์ในการทำงานของเขาก็มีมากกว่า ไมเคิ่ล คาร์ริค อย่างเห็นได้ชัด\ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่า ยูเลี่ยน นาเกิลส์มันน์ ยังคงมีสัญญากับสหพันธ์ฟุตบอลเยอรมัน (เดเอฟเบ) จนถึงปี 2028 ถ้าหาก แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ต้องการที่จะดึงตัวเขามาคุมทีมที่ โอลด์ แทร็ฟฟอร์ด ก็จะต้องจ่ายค่าฉีกสัญญาในวงเงินประมาณ 10-12 ล้านปอนด์ หากสมมติว่าสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง ผมคิดว่าสโมสรไม่ควรที่จะรอช้า เพราะบารมีของเขาและความสามารถในการดึงดูดนักเตะระดับท็อปย่อมมีมากกว่าอย่างแน่นอน สถานการณ์ในปัจจุบันของ ไมเคิ่ล คาร์ริค ดูเหมือนว่าจะมีโอกาสสูงที่จะได้รับการเซ็นสัญญาคุมทีม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แบบถาวร ผลงานโดยรวมของเขาก็ถือว่าน่าพอใจ บรรยากาศภายในทีมก็ดูดีขึ้น และนักเตะทุกคนก็พร้อมที่จะทุ่มเทให้กับคุณปลัดอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม ผมยังคงเชื่อว่า ยูเลี่ยน นาเกิลส์มันน์ คือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการเข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆ และพาทีมปีศาจแดงกลับสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่
