เด็กคาเรนนีเสียชีวิต 30-32 ราย เหตุโจมตีโรงเรียนทหารเมียนมา
สถิติการโจมตีของกองทัพเมียนมาในรัฐคาเรนนีระหว่างม.ค. 2025 - ต.ค. 2026 พบเด็กเสียชีวิตกว่า 30 ราย บาดเจ็บกว่า 90 ราย โรงเรียนปิดทำการ เด็กประสบภาวะบาดเจ็บทางจิตใจรุนแรง
ข้อมูลจากรายงานของ KnHRG ระบุชัดเจนว่า ในช่วงเวลาหนึ่งปีเต็มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2025 ไปจนถึงเดือนตุลาคม 2026 การต่อสู้และความรุนแรงใน รัฐคาเรนนี ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่อย่างรุนแรงและไม่สามารถย้อนกลับได้ โดยสถิติเบื้องต้นยืนยันว่า มีเด็กเสียชีวิตอย่างน้อย 30 ราย และบาดเจ็บมากกว่า 90 ราย อันเป็นผลโดยตรงจากการโจมตีทางอากาศ การยิงอาวุธหนัก และการใช้โดรนติดระเบิดของกองทัพรัฐบาล ทหารเมียนมา
ข้อเท็จจริงและกลไกการโจมตีที่ส่งผลต่อเด็ก
การสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดในด้านจำนวนเหยื่อเด็กเกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2026 ณ โรงเรียนแห่งหนึ่งในทางฝั่งตะวันออกของเมืองลอยก่อว์ (Loikaw) ซึ่งเป็นจุดที่เกิดเหตุโจมตีทางอากาศอย่างตรงไปตรงมา โดยเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีนักเรียนเสียชีวิตทันที 3 ราย และมีเด็กอีกหลายรายที่ได้รับบาดเจ็บจากเศษซากและแรงระเบิด การโจมตีลักษณะนี้ไม่ใช่แค่การทำลายโครงสร้างพื้นฐาน แต่ยังเป็นการทำลายความเชื่อมั่นในระบบการศึกษาและสถานที่ที่ควรจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเด็กAlso readเสร็จแล้วถนน 4 เลน เชื่อม 3 อำเภอมหาสารคาม หนุนเศรษฐกิจอีสาน
แหล่งข้อมูลจากด้านการศึกษาของสภาบริหารชั่วคราวแห่งรัฐคาเรนนี (IEC) ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2026 ระบุว่า ตัวเลขความสูญเสียที่แท้จริงอาจสูงกว่าที่รายงานเบื้องต้นเล็กน้อย โดย IEC ยืนยันจำนวนนักเรียนที่เสียชีวิต 32 ราย และบาดเจ็บ 72 รายในรัฐคาเรนนีตลอดช่วงเวลาดังกล่าว สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงขนาดของภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และความล้มเหลวในการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กๆ ให้ปลอดภัยจากห่ากระสุนและระเบิด
มุมมองของผู้ปกครองและบทบาทของหน่วยงานรัฐ
สภาพจิตใจของเด็กๆ ที่ต้องเผชิญหน้ากับความสูญเสียและความกลัวนั้นถูกประเมินว่ารุนแรงมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาในรัฐคาเรนนีเปิดเผยว่า ขั้นตอนการฟื้นฟูเยียวยาจิตใจให้กับเด็กที่ได้รับผลกระทบได้ส่งเรื่องไปยังสภาบริหารชั่วคราวแห่งรัฐคาเรนนี (IEC) ไปแล้ว แต่ในขณะนี้ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้เด็กต้องเผชิญกับบาดแผลทางจิตใจโดยขาดการดูแลที่เหมาะสม
สถานการณ์นี้สร้างความทุกข์ใจอย่างหนักให้กับผู้ปกครอง โดยเฉพาะคุณแม่ของนักเรียนรายหนึ่งในเมืองดีมอโซ (Demoso) ที่สะท้อนความลำบากใจในการตัดสินใจส่งลูกไปโรงเรียน โดยกล่าวว่า "ถ้าให้ลูกไปโรงเรียนก็อดเป็นห่วงไม่ได้ ไม่รู้ว่าเครื่องบินรบจะมาอีกเมื่อไหร่ แต่ฉันก็ไม่อยากให้ลูกอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ถ้าต้องอยู่แต่บ้าน อยู่ที่บ้านเครื่องบินก็ไม่เว้น ไปโรงเรียนก็ไม่มีที่ไหนปลอดภัย มันตัดสินใจยากจริงๆ" ข้อความนี้สะท้อนถึงกับดักของความไร้安全感ที่ครอบงำชีวิตประจำวันของครอบครัวในพื้นที่
ด้าน IEC ออกแถลงการณ์สรุปข้อมูลสำคัญและเรียกร้องให้มีการดำเนินการอย่างจริงจังต่อการก่ออาชญากรรมสงครามต่อเด็ก รวมถึงการโจมตีทางอากาศใส่โรงเรียนและพื้นที่พลเรือน โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปกป้องชีวิต ความปลอดภัย และสิทธิทางการศึกษาของเด็กในพื้นที่ เพื่อหยุดยั้งวงจรความรุนแรงที่ส่งผลกระทบข้ามชั่วอายุคน
ผลกระทบเชิงพื้นที่และแผนฟื้นฟูในอนาคต
ผลกระทบที่ตามมาจากการโจมตีเหล่านี้คือ โรงเรียนส่วนใหญ่ในพื้นที่เสี่ยงต้องปิดทำการถาวรหรือชั่วคราว ส่งผลให้เด็กในพื้นที่สูญเสียโอกาสในการเรียนรู้อย่างปลอดภัย เด็กๆ ต้องเรียนหนังสือท่ามกลางความหวาดกลัวและความบอบช้ำทางจิตใจอย่างหนัก ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารจากฝั่งตะวันออกของเมืองลอยก่อว์ระบุว่า ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการวางแผนฟื้นฟูสภาพจิตใจของเด็กๆ แต่ยังขาดการสนับสนุนจากโครงสร้างงานหลัก
ความรุนแรงไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในเมืองใหญ่เท่านั้น แต่ยังขยายไปสู่พื้นที่ชุมชนอื่นๆ อย่างเมืองมูตรอ (Muthraw) ด้วย โดยกองพลน้อยที่ 5 กะเหรี่ยงอิสระ KNU ระบุในรายงานเพิ่มเติมว่า กองทัพอากาศเมียนมา ได้มีการใช้เครื่องบินเจ็ตขับไล่ โจมตีอาคารที่พักและโบสถ์คริสเตียน ในเขตเมืองมูตรอ ส่งผลให้มีนักเรียนและพลเรือน ได้รับบาดเจ็บ 10 รายและเสียชีวิตอีก 2 ราย ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง ต่อพลเรือน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ที่ไม่ได้มีการสู้รบแต่อย่างใด
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