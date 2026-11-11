เด็กชายวัย 20 ปี ถูกยิงเสียชีวิตริมถนนพัทลุง พบบาดแผลทะลุท้ายทอย
วัยรุ่น 20 ปี ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเสียชีวิตริมถนนในชุมชน อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง พบบาดแผลยิงเข้าหน้าอกทะลุท้ายทอย ตำรวจเร่งสืบหาตัวคนร้ายดำเนินคดี
เหตุกราดยิง เสียชีวิต เกิดขึ้นเมื่อเช้าวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 เวลาประมาณ 04.00 น. บนถนนภายในหมู่บ้าน บริเวณทางสายบ้านประดู่-เกาะขันต หมู่ที่ 1 ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง พบศพชายวัย 20 ปี นอน เสียชีวิต อยู่ข้างรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮ่า รุ่น Max สีเหลืองดำ ซึ่งไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน โดยผู้ เสียชีวิต คือนายทิวากร (สงวนนามสกุล) มีบาดแผลถูกยิงระยะประชิดที่บริเวณหน้าอกและทะลุออกท้ายทอยหนึ่งแผล
รายละเอียดเหตุการณ์และการตรวจสอบ
เหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มต้นจากชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงได้ยินเสียงปืนดังขึ้นจำนวน 2 นัดอย่างชัดเจน ก่อนที่จะมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งรีบเร่งขับหลบหนีออกไปจากจุดเกิดเหตุอย่างเร็วโฉบเฉี่ยว เมื่อชาวบ้านเข้าไปตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุจึงพบร่างของนายทิวากรนอนเสียชีวิตอยู่กลางถนน จึงได้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ศรีนครินทร์ ให้เข้าทำการตรวจสอบและเก็บพยานหลักฐานต่อไปAlso readPanduit เปิดตัว 4 โซลูชันดาต้าเซ็นเตอร์และไฟเบอร์ VSSF
ทาง พ.ต.ท. ตุลยนิสัย ชูเชื้อ สารวัตรเวร สภ.ศรีนครินทร์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ได้เข้าทำการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุอย่างละเอียด เพื่อเก็บรักษาพยานหลักฐานต่างๆ ไว้เป็นหลักฐานสำหรับกระบวนการสืบสวนสอบสวนในลำดับต่อไป ซึ่งจากการสแกนพื้นที่โดยรอบเบื้องต้นพบว่าไม่มีกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพเหตุการณ์ได้ชัดเจน แต่มีพยานบุคคลในชุมชนที่อาจเห็นเหตุการณ์หรือทราบข้อมูลสำคัญ
ความขัดแย้งและการสืบสวนหาตัวคนร้าย
จากการสอบถามเบื้องต้นและวิเคราะห์เหตุการณ์ คาดว่าก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตและคนร้ายได้อาศัยรถจักรยานยนต์มาจอดอยู่บริเวณดังกล่าว แล้วมีการพูดคุยกัน แต่การเจรจาไม่ได้ลงเอยด้วยความสันติ จึงนำไปสู่การใช้อาวุธปืนยิงกันจนทำให้ผู้เสียชีวิตเสียชีวิตอย่างอนิจจัง ตำรวจจึงเร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่ออกสืบสวนหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนที่สุด
เจ้าหน้าที่ตำรวจยังระบุด้วยว่า ต้องการติดตามหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดในละแวกใกล้เคียง หรือเสียงยืนยันจากเพื่อนบ้านคนอื่นๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวคนร้ายได้อย่างแน่ชัด ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ในระหว่างการขยายผลหาเบาะแสต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
ครอบครัวผู้เสียชีวิตและบทส่งท้าย
ด้านบิดาของผู้เสียชีวิตซึ่งมีอายุ 43 ปี ได้ออกมาให้ข้อมูลว่าลูกชายของตนเองได้เดินทางออกจากบ้านมาพักอาศัยอยู่กับเพื่อนในบริเวณพื้นที่เกิดเหตุเป็นเวลาประมาณ 3 วันแล้ว โดยเมื่อช่วงค่ำได้โทรติดต่อขอถามไถ่สารทุกข์สุกดิบ และลูกชายได้ให้สัญญาว่าจะเดินทางกลับภูมิลำเนาในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 ตามเวลาที่ได้ตกลงกันไว้
แต่ทว่าบิดาก็ต้องมาพบความจริงว่าลูกชายของตนถูกคนร้ายลอบยิงเสียชีวิตเสียก่อน โดยยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าลูกชายของตนมีความขัดแย้งกับใคร หรือมีมูลเหตุจูงใจใดที่นำไปสู่การเกิดเหตุฆาตกรรมครั้งนี้ จึงอยากให้ผู้มีเบาะแสต่างๆ แจ้งข้อมูลมาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบโดยเร็ว เพื่อช่วยให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินไปถึงตัวผู้กระทำความผิดได้ในที่สุด
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