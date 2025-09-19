เด็กตู้คีบตุ๊กตา 94% เล่น จับตาไร้กฏควบคุม

เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน เปิดเผยผลสำรวจพบว่ากว่า 94% ของเด็กและเยาวชนเคยเล่นตู้คีบตุ๊กตา เสียเงินเฉลี่ย 200 บาท/ครั้ง สูงสุดถึง 3,000 บาท/ครั้ง. ความซับซ้อนของกฎหมาย ทำให้ตู้คีบระบาด ชายแดนหาสักนาที
เครือข่าย เด็ก รุ่นใหม่ไม่พนัน เปิดเผยผลสำรวจประสบการณ์การเล่น ตู้คีบตุ๊กตา และเครื่องเล่นอื่น ๆ จากกลุ่ม เด็ก และ เยาวชน อายุ 12-25 ปี รวมถึงผู้ปกครอง จำนวน 700 คน พบว่า ร้อยละ 94 ของ เด็ก และ เยาวชน เคยเล่น ตู้คีบตุ๊กตา และเครื่องเล่นอื่น ๆ โดยเฉพาะ ตู้คีบตุ๊กตา คิดเป็นร้อยละ 61 สถานที่เล่นส่วนใหญ่คือห้างสรรพสินค้า (ร้อยละ 53) รองลงมาคือศูนย์รวมตู้คีบ (ร้อยละ 30) และร้านชาบูหรือหมูกระทะ (ร้อยละ 10) โดยร้อยละ 23 เล่นสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งหรือแทบทุกวัน เสียเงินเฉลี่ย 200 บาท/ครั้ง และสูงสุดถึง 3,000 บาท/ครั้ง \
นางสาววศิณี สนแสบ ผู้ประสานงานเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน ระบุว่า ความน่ารักของตุ๊กตาและรางวัลที่มีมูลค่าสูงเมื่อเทียบกับค่าเล่นครั้งละประมาณ 10 บาท เป็นสิ่งจูงใจให้เด็กและเยาวชนอยากลองเล่น โดยนักศึกษาวัย 20 ปีรายหนึ่งเผยว่า การเล่นหลายครั้งทำให้เกิดความรู้สึกอยากเอาชนะ ส่งผลให้เสียเงินจำนวนมาก และจากประสบการณ์กว่า 10 ปี เธอเคยคีบตุ๊กตาได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น \ ตามคำวินิจฉัยของกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี 2563 ตู้คีบตุ๊กตาเข้าข่ายผิด พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 เนื่องจากเป็นเครื่องเล่นที่ให้รางวัลโดยการเสี่ยงโชค ซึ่งไม่สามารถควบคุมผลลัพธ์ได้ด้วยทักษะเพียงอย่างเดียว และจัดอยู่ในบัญชี ข. หมายเลข 28 ของกฎหมายการพนัน โดยตู้เหล่านี้ต้องได้รับใบอนุญาตจากรัฐ เมื่อวันที่ 2 ก.ย. กระทรวงมหาดไทยได้ส่งหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เน้นย้ำให้ตำรวจและสถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พ.ต.ท.สัญญพงศ์ โชติธันยพัฒน์ รองผู้กำกับการ (สอบสวน) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กล่าวในเวทีเสวนาว่า การให้บริการตู้คีบต้องขออนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย แต่การบังคับใช้กฎหมายยังยากเนื่องจากความซับซ้อนของกฎหมาย โดยอำนาจการจับกุมขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัด ขณะที่ผู้ปฏิบัติคือตำรวจ ทำให้การประสานงานเพื่อจับกุมทำได้ยาก ด้านนายสรวิศ ปัญจมณีโชติ นายกสมาคมธุรกิจเครื่องเล่นเกมอาเขตและขายสินค้าอัตโนมัติ ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจ Family Entertainment Center (FEC) มากกว่า 30 ปี ระบุว่า ตู้คีบตุ๊กตาเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ผ่านการออกแบบตุ๊กตา และเป็นส่วนหนึ่งของความบันเทิงในศูนย์การค้า อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่ากฎหมายในประเทศไทยยังขาดความชัดเจน โดยระบุว่าตู้คีบถูกห้ามนำเข้าและให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถขออนุญาตได้ ผู้ประกอบการจึงเรียกร้องให้ภาครัฐกำหนดแนวทางที่ชัดเจน พร้อมยืนยันว่าไม่มีเจตนาทำร้ายเยาวชนและพร้อมปฏิบัติตามกฎหมาย นางสาววศิณี เสนอให้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ชัดเจนเพื่อกำกับดูแลตู้คีบตุ๊กตาอย่างจริงจัง และจัดการให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากผลกระทบที่อาจนำไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงด้านการพนั
เด็ก ตู้คีบตุ๊กตา การพนัน กฎหมาย เยาวชน
ประเทศไทย
