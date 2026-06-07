เด็กหญิง 12 ปี ชวนกันไปเล่นน้ำคลายร้อน ฝายน้ำล้นเป็นเวลานานเป็นตะคริว ดับทั้งคู่

เด็กหญิง 2 คน จมน้ำเสียชีวิตทั้ง 2 คน ที่ฝายน้ำล้น บ้านเชือก ตำบลนาจิก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
เด็กหญิง 12 ปี ชวนกันไป เล่นน้ำคลายร้อน ฝายน้ำล้น เป็นเวลานานเป็นตะคริว ดับทั้งคู่ เตือนผู้ปกครอง เฝ้าระวังลูกหลาน 7 มิ.
ย.2569 - เมื่อเวลา 16.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวน สภ.
เมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ รับแจ้งเหตุ เด็กหญิง 2 คน จมน้ำ ที่ฝายน้ำล้น บ้านเชือก ตำบลนาจิก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ให้ไปตรวจสอบด้วย จากนั้น ได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น รีบรุดยังที่เกิดเหตุ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่ง ที่เกิดเหตุ เป็นฝายน้ำล้น เพื่อการเกษตร ใกล้กับหมู่บ้านเชือก ตำบลนาจิก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ผู้จมน้ำเป็นเด็กหญิง อายุ 12 ปี ทั้ง 2 คน โดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัย ได้ช่วยกันงมขึ้นมานำร่างไปส่งที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญก่อนแล้วและทั้ง 2 คน เสียชีวิต ในเวลาต่อมา มีรายงานว่า เด็กหญิง อายุ 12 ปี 2 คน ได้ชวนกันไปเล่นน้ำคลายร้อนที่ฝายน้ำล้นใกล้หมู่บ้าน ที่ความลึกประมาณ 4 เมตร อาจลงเล่นเป็นเวลานาน ทำให้เป็นตะคริว จมน้ำเสียชีวิตทั้ง 2 คน ชาวบ้านซึ่งทำนาอยู่ใกล้ จึงกระโดดน้ำลงไปช่วยเหลือแล้วนำร่างผู้จมน้ำทั้ง 2 คน มาวางไว้บนฝั่ง ทว่า ไม่มีชีพจรแล้ว โดยให้หน่วยกู้ภัยทำ ซี พี อาร์ และไม่สามารถกู้สัญญาณชีพกลับมาได้ เพราะอยู่ในน้ำเป็นเวลานาน และเสียชีวิตในที่สุด เจ้าหน้าที่กู้ภัยฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์ แก่ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ว่า ช่วงนี้หน้าฝน มีฝนตกลงมาแทบทุกวัน ทำให้แหล่งน้ำธรรมชาติมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และบางแห่ง กระแสน้ำไหลเชี่ยว ไหลวน ประกอบกับ ฝนทิ้งช่วง อากาศร้อน เด็ก เยาวชน มักจะชวนกันไปเล่นน้ำคลายร้อน ตามแหล่งน้ำใกล้บ้าน จึงต้องดูแล บุตร หลานอย่างใกล้ชิด ไม่ควรให้ไปเล่นน้ำตามลำพัง โดยไม่มีผู้ปกครองตามไปด้วย อาจพลัดตกน้ำ หรือ หากเล่นน้ำเป็นเวลานาน ทำให้เป็นตะคริว เกิดอันตรายจมน้ำเสียชีวิตได
เด็กหญิง 12 ปี เล่นน้ำคลายร้อน ฝายน้ำล้น จมน้ำเสียชีวิต เตือนผู้ปกครอง
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