เดโมแครตคุมคณะกรรมาธิการรัฐสภา ทรัมป์ยังมีอำนาจบริหารต่อ
พรรคเดโมแครตมีอำนาจตรวจสอบรัฐบาลผ่านคณะกรรมาธิการรัฐสภา แต่ประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงใช้อำนาจยับยั้งกฎหมายและออกคำสั่งฝ่ายบริหารได้ ผลต่อตลาดการเงินและนโยบายการค้าโลกจึงยังไม่แน่นอน
พรรคเดโมแครต ของสหรัฐอเมริกาจะสามารถใช้อำนาจของ คณะกรรมาธิการรัฐสภา ในการตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐบาล ทรัมป์ ได้ โดยครอบคลุมการใช้อำนาจฝ่ายบริหาร ผลประโยชน์ทับซ้อน นโยบายตรวจคนเข้าเมือง และการดำเนินสงครามกับอิหร่าน ประเด็นนี้เป็นผลต่อเนื่องจาก การเลือกตั้งกลางเทอม ปี 2026 ที่ทำให้เดโมแครตได้เปรียบในสภาคองเกรสชุดใหม่.
ขณะเดียวกัน การควบคุมวุฒิสภาของเดโมแครตยังเปิดโอกาสให้พรรคชะลอหรือปฏิเสธการแต่งตั้งบุคคลสำคัญ รวมถึงผู้พิพากษาระดับรัฐบาลกลาง ซึ่งเป็นกลไกที่อาจทำให้การทำงานของฝ่ายบริหารติดขัดได้ ทั้งนี้ การเจรจางบประมาณและเพดานหนี้สาธารณะอาจกลายเป็นสนามต่อรองทางการเมืองครั้งใหญ่ในอนาคต.Also read'นายกเฮง' แจงแล้ว เคลียร์ดราม่า แจก Gemini Enterprise ฟรี 50,000 สิทธิ์
กลไกตรวจสอบของเดโมแครตหลังคุมสภาคองเกรส
คณะกรรมาธิการรัฐสภาที่เดโมแครตควบคุมจะทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลในหลายประเด็นพร้อมกัน ได้แก่การใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร ผลประโยชน์ทับซ้อน นโยบายตรวจคนเข้าเมือง และการดำเนินสงครามกับอิหร่าน.
นอกจากการตรวจสอบแล้ว วุฒิสภาเป็นอีกเครื่องมือสำคัญ เพราะการแต่งตั้งบุคคลระดับสูงต้องผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภา เดโมแครตจึงสามารถชะลอหรือปฏิเสธการแต่งตั้งผู้พิพากษาระดับรัฐบาลกลางได้ในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ.
หากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงเรื่องงบประมาณได้ สหรัฐฯ อาจเผชิญภาวะรัฐบาลปิดทำการ (Government Shutdown) หรือความไม่แน่นอนทางการคลัง ซึ่งอาจกระทบความเชื่อมั่นของตลาดการเงินทั่วโลก.
อำนาจของประธานาธิบดีทรัมป์ยังไม่หายไป
การที่พรรคเดโมแครตควบคุมสภาไม่ได้หมายความว่าประธานาธิบดีทรัมป์หมดอำนาจ เพราะประธานาธิบดียังคงมีอำนาจยับยั้งกฎหมาย ออกคำสั่งฝ่ายบริหาร และดำเนินนโยบายต่างประเทศในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด.
การถอดถอนประธานาธิบดีต้องอาศัยเสียงสองในสามของวุฒิสภา ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจากชัยชนะของเดโมแครต ประเด็นนี้จึงเป็นข้อจำกัดสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงอำนาจทางการเมือง.
ประเด็นที่ต้องติดตามคือ ทรัมป์จะเลือกประนีประนอมกับฝ่ายตรงข้าม หรือจะเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายผ่านอำนาจฝ่ายบริหารต่อไป คำตอบของคำถามนี้จะกำหนดความชัดเจนของนโยบายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศในช่วงสองปีข้างหน้า.
ผลกระทบต่อการค้า ความมั่นคง และประเทศไทย
ประเทศคู่ค้าไม่ควรคาดหวังว่าชัยชนะของเดโมแครตจะทำให้สงครามการค้าสิ้นสุดลงทันที แม้สภาคองเกรสชุดใหม่อาจพยายามจำกัดมาตรการภาษีของทรัมป์ แต่การเปลี่ยนแปลงนโยบายย่อมไม่ง่าย เพราะประธานาธิบดียังมีอำนาจตามกฎหมายการค้าที่เกี่ยวข้อง.
ด้านความมั่นคง สภาคองเกรสอาจเพิ่มแรงกดดันผ่านการตรวจสอบอำนาจในการทำสงครามและการจัดสรรงบประมาณ แต่การตัดสินใจด้านการทูตและความมั่นคงจำนวนมากยังคงอยู่ในมือฝ่ายบริหาร ทั้งเรื่องสงครามกับอิหร่าน ความสัมพันธ์กับจีน และบทบาทของสหรัฐฯ ต่อพันธมิตรในยุโรปและเอเชีย.
สำหรับจีน ผลการเลือกตั้งไม่ได้หมายความว่าความขัดแย้งเชิงยุทธศาสตร์กับสหรัฐฯ จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เพราะการแข่งขันด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และอิทธิพลในอินโด-แปซิฟิกเป็นประเด็นที่สองพรรคมีจุดยืนร่วมกันอยู่ไม่น้อย.
สำหรับประเทศไทย บทเรียนสำคัญคือไม่ควรตีความผลการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าเป็นจุดสิ้นสุดของนโยบาย America First หรือการสิ้นสุดของความผันผวนจากนโยบายทรัมป์ เพราะนโยบายต่าง ๆ ของสหรัฐฯ มีรากฐานทางการเมืองที่กว้างกว่าตัวทรัมป์เอง.
สมดุลอำนาจระหว่างประธานาธิบดีกับรัฐสภา
สิ่งที่น่าจับตาในอีกสองปีข้างหน้าคือ ระบบการเมืองอเมริกันจะสร้างสมดุลระหว่างอำนาจของประธานาธิบดีกับอำนาจของรัฐสภาได้มากน้อยเพียงใด มากกว่าการพิจารณาเพียงว่าทรัมป์จะทำอะไรต่อไป.
การเลือกตั้งกลางเทอมปี 2026 อาจไม่ได้ทำให้ทรัมป์กลายเป็นประธานาธิบดีที่ไร้อำนาจ แต่ทำให้เขาต้องบริหารประเทศภายใต้ระบบตรวจสอบถ่วงดุลที่เข้มข้นกว่าเดิม โลกจึงไม่อาจคาดหวังให้นโยบายสหรัฐฯ เปลี่ยนทิศทางทันทีเพียงเพราะพรรคการเมืองเปลี่ยนผู้ควบคุมสภา.
สมดุลอำนาจในวอชิงตันในวันนี้ย่อมส่งผลต่อสมดุลอำนาจของโลกในวันข้างหน้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นผู้ติดตามข่าวทั้งในไทยและต่างประเทศควรให้ความสนใจกับกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลของสหรัฐฯ ควบคู่ไปกับนโยบายรายประเด็น.
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