เดโมแครตยึดอำนาจสภาล่าง หลังชนะรัฐแดง ผลการนับคะแนน 4 พ.ย.
พรรคเดโมแครตคว้าเสียงข้างมากในสภาล่างสหรัฐ หลังชนะการเลือกตั้งหลายรัฐสีแดงเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน โดยมุ่งเป้าตรวจสอบทรัมป์และนโยบายสงครามอิหร่าน
พรรคเดโมแครต สามารถยึดเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาได้อย่างเด็ดขาด หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน โดยสามารถกวาดที่นั่งเพิ่มขึ้นราว 7 ที่นั่งจนนำไปขั้วการเมืองด้วยคะแนน 54 ต่อ รีพับลิกัน 43-44 ตามรายงานของสำนักข่าวต่างประเทศในช่วงเช้า
ชัยชนะนี้เกิดขึ้นทั้งในรัฐสีน้ำเงินดั้งเดิมและรัฐสีแดงเข้มที่แบบจำลองทางการเมืองส่วนใหญ่จัดให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของรีพับลิกัน รวมถึงรัฐเท็กซัส รัฐแคนซัส รัฐเซาท์แคโรไลนา และรัฐไอโอวา ซึ่งเป็นการพลิกความคาดหมายของนักวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ที่ประเมินว่ารีพับลิกันจะครองอำนาจในสภาล่างด้วยที่นั่ง 227-237 ที่นั่ง และมีโอกาสควบคุมวุฒิสภาด้วยจำนวน 52 ที่นั่ง ตามข้อมูลจากสถาบันวิเคราะห์ดังกล่าว ณ วันที่ 23 ตุลาคม และ 18 ตุลาคม ตามลำดับAlso readฮวงจุ้ยภาพวาดในบ้าน เสริมสิริมงคลหรือทำลายพลังงานบวก
ผลคะแนนรัฐสำคัญและบุคคลที่ชนะการเลือกตั้ง
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาล่างสะท้อนให้เห็นถึงกระแสต่อต้านนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ อย่างชัดเจน ผ่านการชนะในเขตเลือกตั้งสำคัญหลายแห่ง ได้แก่ เขตโคพเปอร์ในรัฐนอร์ธแคโรไลนา ที่ชนะโดยโคเปอร์ เขตโธร์ แจ็กสัน ในรัฐเมน ซึ่งเอาชนะคอลลินซ์ เขตบราวน์ ในรัฐโอไฮโอ และเขตทูเรก ในรัฐไอโอวา
ในรัฐเท็กซัส ทาลาริโก สามารถเอาชนะแพกซ์ตันด้วยคะแนนนำราว 55% ขณะที่รัฐแคนซัส แฮมิลตัน ก็สามารถครองที่นั่งไว้ได้ และรัฐเซาท์แคโรไลนา แอนนี แอนดรูว์ส ก็เป็นฝ่ายชนะเช่นกัน ส่วนในรัฐมิชิแกน ดร.สเปเชต (El-Sayed) สามารถเอาชนะโรเจอร์สได้ แม้ก่อนหน้านั้นจะมีกระแสหนุนโรเจอร์สจากเฮลีย์ สตีเวนส์ ผู้สมัครเดโมแครตที่แพ้การเลือกตั้งขั้นต้นก็ตาม
นอกจากนี้ในรัฐจอร์เจีย ออสซอฟฟ์ ยังทำคะแนนนำราว 59% ในผลการนับบางส่วนของช่วงเช้า ทำให้เขาไม่ต้องเข้าสู่รอบที่สองของการเลือกตั้ง และในรัฐนิวแฮมป์เชอร์ ปัปปัส สามารถเอาชนะซูนูนุได้สำเร็จ ผลการเลือกตั้งดังกล่าวทำให้พรรครีพับลิกันสูญเสียเสถียรภาพในการควบคุมสภาล่างตั้งแต่ช่วงเปลี่ยนผ่านอำนาจ
บทบาทการตรวจสอบและนโยบายต่อรัฐบาลทรัมป์
ชัยชนะครั้งนี้ทำให้นักวิเคราะห์มองว่านี่คือประชามติต่อการบริหารงานของทรัมป์ โดยกระแสลบที่มีต่อตัวประธานาธิบดีมีอิทธิพลสูงต่อการลงคะแนนเสียง จนทำให้สมาชิกสภาชุดใหม่ซึ่งมีสมาชิกพรรคเดโมแครตเข้ามากล่าวว่า สมาชิกลงคะแนนเลือกตั้งเสมือนว่าทรัมป์อยู่บนบัตรเลือกตั้งด้วย
สำนักข่าวต่างประเทศหลายแห่งตีความตรงกันว่า การเลือกตั้งครั้งนี้สะท้อนความไม่พอใจของประชาชนต่อประเด็นนโยบายหลักของทรัมป์ ได้แก่ เรื่องภาษีศุลกากรที่ยังคงยืดเยื้อ ปัญหาสงครามอิหร่านที่ดำเนินมายาวนานประมาณ 8 เดือน นโยบายปราบปรามผู้อพยพที่เข้มข้น และปัญหาค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้น
หลังจากที่เดโมแครตเข้าประจำตำแหน่งในสัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคม 2570 พวกเขาจะใช้อำนาจในการเรียกเอกสารและบุคคลมาตรวจสอบ โดยเป้าหมายหลักของการสอบสวนคือความเชื่อมโยงทางธุรกิจของครอบครัวทรัมป์ ข้อกล่าวหาเรื่องการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรมและเอฟบีไอ รวมถึงการตัดสินใจที่นำไปสู่การเข้าแทรกแซงในสงครามอิหร่าน
ข้อจำกัดในวุฒิสภาและแผนงานทางการเมือง
แม้เดโมแครตจะควบคุมสภาล่างได้ แต่การควบคุมวุฒิสภายังมีความท้าทายสูง เนื่องจากพรรครีพับลิกันยังคงครองเสียงข้างมากในวุฒิสภา ซึ่งหมายความว่ากฎหมายสำคัญหลายฉบับยังคงต้องเผชิญกับกฎ Filibuster และทรัมป์ยังคงมีสิทธิ์ยับยั้งการออกกฎหมาย (Veto) ได้
โจ จีฟรีส ผู้นำพรรคเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎร ได้ระบุวาระสำคัญ 4 ประการที่สภานี้จะมุ่งเน้น ได้แก่ การย้อนกลับการตัดงบประมาณโครงการ Medicaid การขยายสินเชื่อและมาตรการคุ้มครองภายใต้กฎหมายประกันสุขภาพ ACA การคืนอำนาจในการกำหนดนโยบายภาษีศุลกากรให้สภานิติบัญญัติ และการหยุดยั้งสงครามในอิหร่าน
อย่างไรก็ตาม จีฟรีส ยืนยันว่าการถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ใช่จุดโฟกัสหลักในการตรวจสอบ แต่ก็ไม่ได้ออกกฎว่าต้องไม่มีการพิจารณาคดีถอดถอนแต่อย่างใด โดยนักวิเคราะห์มองว่ากฎหมายฉบับใหญ่อาจผ่านการรับรองได้น้อย แต่ประเด็นงบประมาณแผ่นดินจะเป็นเวทีการต่อสู้ทางการเมืองหลักในยุคต่อไป
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