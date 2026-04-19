เดือดแทนเมีย! หนุ่ม 34 บุกตลาดแม่กลอง ข่มขู่พ่อค้าแม่ค้า 2 รอบ พกปืน-มีด หวังแก้แค้นปมซื้อกุ้ง 20 บาท

เหตุการณ์สุดระทึกในตลาดแม่กลอง เมื่อชายวัย 34 ปี ทราบว่าภรรยาไม่สามารถซื้อกุ้งในราคา 20 บาทได้ จึงบันดาลโทสะ คว้าปืนบีบีกันและมีด บุกตลาดข่มขู่พ่อค้าแม่ค้าถึง 2 ครั้ง สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนในพื้นที่ จนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมพร้อมอาวุธ และยังพบสารเสพติดในร่างกาย
เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2569 ณ ตลาดสดแม่กลอง จังหวัด สมุทรสงคราม เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมือง สมุทรสงคราม ได้รับแจ้งเหตุการณ์อันตรายจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดว่ามีชายผู้หนึ่งใช้อาวุธเข้า ข่มขู่ สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนที่มาจับจ่ายซื้อของ พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้รีบเข้าทำการสกัดจับกุมผู้ก่อเหตุ ซึ่งทราบชื่อต่อมาคือ นายเจนณรงค์ อายุ 34 ปี ขณะที่ผู้ต้องหากำลังพยายามขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีออกจากพื้นที่ การตรวจสอบเบื้องต้นพบว่านายเจนณรงค์พกพาอาวุธติดตัวมาด้วย
โดยมีอาวุธปืนบีบีกัน 1 กระบอก และมีดปลายแหลมยาวประมาณ 1 ฟุต จำนวน 3 เล่ม ซุกซ่อนอยู่ภายในรถจักรยานยนต์และตามร่างกายของผู้ต้องหา ซึ่งเป็นของกลางที่ใช้ในการก่อเหตุ จากการสอบถามปากคำจากผู้เสียหายซึ่งเป็นพ่อค้าขายกุ้งในตลาด ทำให้ทราบถึงมูลเหตุของเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ โดยระบุว่า ภรรยาของนายเจนณรงค์ได้เข้ามาขอซื้อกุ้งในราคา 20 บาท ที่ร้านของตนเอง ซึ่งในขณะนั้นเป็นช่วงเวลาที่ร้านเพิ่งเปิดทำการ และยังไม่มีลูกค้ารายใดเข้ามาอุดหนุนเลย พ่อค้าแม่ค้าในตลาดแม่กลองมีความเชื่อเรื่องการขายของให้กับลูกค้าคนแรกของวัน ซึ่งถือเป็นฤกษ์งามยามดีและเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นวัน ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาธรรมเนียมปฏิบัติ จึงได้อธิบายเหตุผลและปฏิเสธการขายกุ้งในราคาดังกล่าว แต่ก็ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หากต้องการซื้อในปริมาณครึ่งกิโลกรัม หรือหนึ่งกิโลกรัม ทางร้านก็ยินดีที่จะจำหน่ายให้ทันที ซึ่งการสนทนาในขณะนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ได้มีการใช้วาจาหยาบคาย หรือเกิดการทะเลาะวิวาทใดๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อเรื่องราวได้ทราบถึงหูของนายเจนณรงค์ เขากลับเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมาก และได้เดินทางมาที่ร้านเพื่อแสดงความไม่พอใจและข่มขู่พ่อค้าแม่ค้าถึง 2 ครั้ง โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันที่ 17 และ 18 เมษายน ที่ผ่านมา การข่มขู่ในครั้งล่าสุดดูเหมือนจะรุนแรงกว่าครั้งก่อน เมื่อนายเจนณรงค์ได้นำอาวุธปืนมาจ่อข่มขู่ ทำให้พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในเหตุการณ์เกิดความหวาดกลัวและเกรงว่าจะได้รับอันตราย จึงได้รีบประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาช่วยเหลือ ระงับเหตุการณ์ และควบคุมตัวผู้ต้องหา เมื่อถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัว นายเจนณรงค์ได้ให้การภาคเสธ โดยอ้างว่าที่มาที่ร้านนั้นเพียงต้องการสอบถามถึงสาเหตุที่ทางร้านไม่ยอมขายกุ้งให้ภรรยาของตนเอง ส่วนเรื่องอาวุธปืนบีบีกันนั้น อ้างว่าพกติดตัวมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการหาซื้อลูกกระสุนปืนเท่านั้น แต่จากการตรวจปัสสาวะโดยวิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น พบว่ามีสารเสพติดชนิดยาบ้าอยู่ในร่างกาย ซึ่งนายเจนณรงค์ก็ยอมรับในภายหลังว่าเพิ่งจะเสพยาบ้ามาก่อนที่จะก่อเหตุ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาแก่นายเจนณรงค์ในหลายข้อหา ประกอบด้วย ข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษ, ข้อหาทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวโดยการข่มขู่, และข้อหาพกพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควร โดยได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจถึงผลกระทบของความใจร้อน การใช้อารมณ์ และการข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งอาจนำไปสู่การกระทำที่ผิดกฎหมายและสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นได
ข่มขู่ ตลาดแม่กลอง อาวุธปืน สารเสพติด สมุทรสงคราม
