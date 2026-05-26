Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

เดียร์น่า ฟลีโป อวดลุคผ้าไทยสุดโมเดิร์น เช็กอินแลนด์มาร์กฝรั่งเศส ร่วมฉลอง 170 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต

Culture News

เดียร์น่า ฟลีโป อวดลุคผ้าไทยสุดโมเดิร์น เช็กอินแลนด์มาร์กฝรั่งเศส ร่วมฉลอง 170 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต
CultureThai CultureFashion
📆5/26/2026 2:37 PM
📰daradaily
42 sec. here / 16 min. at publisher
📊News: 69% · Publisher: 63%

เมื่อ SACIT พานักแสดงสาวลูกครึ่งไทย-ฝรั่งเศส "เดียร์น่า ฟลีโป" บินลัดฟ้าสู่ประเทศฝรั่งเศส เพื่อเป็นตัวแทนถ่ายทอดความงดงามของมรดกภูมิปัญญาไทย ในนิทรรศการครั้งประวัติศาสตร์ "ราชพัสตราสู่สากล La Mode en Majesté. Royal Thai Dress from Tradition to Modernity" ณ Musée des Arts Décoratifs งานนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 170 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศส นอกจากภารกิจหลักแล้ว สาวเดียร์น่ายังได้เผยลุควันพักผ่อนสุดแจกความสดใส ด้วยการนั่งรถตุ๊กตุ๊กเที่ยวชมแลนด์มาร์กสำคัญรอบกรุงปารีส โดยเดียร์น่ามาในโททัลลุคสุดยูนีคที่ผสมผสานความเป็นไทยและแฟชั่นระดับโลกได้อย่างลงตัว ตัวชุดรังสรรค์จาก "ผ้าดอนกอย" ผ้าฝ้ายย้อมครามธรรมชาติทอมืออันประณีต จากกลุ่มช่างทอผ้าท้องถิ่นในโครงการ "Don Koi Model" จังหวัดสกลนคร ผ่านการออกแบบโดยแบรนด์ระดับโอต์กูตูร์อย่าง SIRIVANNAVARI ในดีไซน์ซิกเนเจอร์ ‘IRIS Jacket’ สะท้อนเสน่ห์แฟชั่นไทยร่วมสมัยสู่สายตานานาชาติได้อย่างน่าภาคภูมิใจ แฟนๆ เตรียมปักหมุดรอชมลุคสุดปังของ "เดียร์น่า ฟลีโป" ในชุดผ้าไทยที่จะปรากฏสู่สายตาชาวโลกในงานเฉลิมฉลองครั้งสำคัญนี้ได้เร็วๆ นี้

เมื่อ SACIT พานักแสดงสาวลูกครึ่งไทย-ฝรั่งเศส "เดียร์น่า ฟลีโป" บินลัดฟ้าสู่ประเทศฝรั่งเศส เพื่อเป็นตัวแทนถ่ายทอดความงดงามของมรดกภูมิปัญญาไทย ในนิทรรศการครั้งประวัติศาสตร์ "ราชพัสตราสู่สากล La Mode en Majesté.

Royal Thai Dress from Tradition to Modernity" ณ Musée des Arts Décoratifs งานนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 170 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศส นอกจากภารกิจหลักแล้ว สาวเดียร์น่ายังได้เผยลุควันพักผ่อนสุดแจกความสดใส ด้วยการนั่งรถตุ๊กตุ๊กเที่ยวชมแลนด์มาร์กสำคัญรอบกรุงปารีส โดยเดียร์น่ามาในโททัลลุคสุดยูนีคที่ผสมผสานความเป็นไทยและแฟชั่นระดับโลกได้อย่างลงตัว ตัวชุดรังสรรค์จาก "ผ้าดอนกอย" ผ้าฝ้ายย้อมครามธรรมชาติทอมืออันประณีต จากกลุ่มช่างทอผ้าท้องถิ่นในโครงการ "Don Koi Model" จังหวัดสกลนคร ผ่านการออกแบบโดยแบรนด์ระดับโอต์กูตูร์อย่าง SIRIVANNAVARI ในดีไซน์ซิกเนเจอร์ ‘IRIS Jacket’ สะท้อนเสน่ห์แฟชั่นไทยร่วมสมัยสู่สายตานานาชาติได้อย่างน่าภาคภูมิใจ แฟนๆ เตรียมปักหมุดรอชมลุคสุดปังของ "เดียร์น่า ฟลีโป" ในชุดผ้าไทยที่จะปรากฏสู่สายตาชาวโลกในงานเฉลิมฉลองครั้งสำคัญนี้ได้เร็วๆ นี

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

daradaily /  🏆 11. in TH

Culture Thai Culture Fashion Thai Fashion Thai Culture In France Thai Culture In Paris Thai Culture In France Thai Culture In Paris Thai Culture In France Thai Culture In Paris Thai Culture In France Thai Culture In Paris Thai Culture In France Thai Culture In Paris

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

นายกรัฐมนตรี ร่วมชมนิทรรศการแห่งประวัติศาสตร์ ฉลอง 170 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ฝรั่งเศส”ราชพัสตราสู่สากล”นายกรัฐมนตรี ร่วมชมนิทรรศการแห่งประวัติศาสตร์ ฉลอง 170 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ฝรั่งเศส”ราชพัสตราสู่สากล”นายกรัฐมนตรี ร่วมชมนิทรรศการแห่งประวัติศาสตร์ ฉลอง 170 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ฝรั่งเศส”ราชพัสตราสู่สากล” ถ่ายทอดคุณค่าแห่งมรดกภูมิปัญญาไทยผ่านงานออกแบบเครื่องแต่งกาย และงานหัตถศิลป์ชั้นสูง
Read more »

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี เสด็จเปิดนิทรรศการ 'La Mode en Majesté' ปารีสฉลอง 170 ปีสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศสเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี เสด็จเปิดนิทรรศการ 'La Mode en Majesté' ปารีสฉลอง 170 ปีสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศสเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยัง Musée des Arts Décoratifs กรุงปารีส เพื่อทรงเป็นประธานในงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 170 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศส พร้อมทรงเปิดนิทรรศการ 'ราชพัสตราสู่สากล' จัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์
Read more »

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จเปิดนิทรรศการ 'La Mode en Majesté' ฉลอง 170 ปีสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส ที่ปารีสเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จเปิดนิทรรศการ 'La Mode en Majesté' ฉลอง 170 ปีสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส ที่ปารีสนิทรรศการ 'La Mode en Majesté' จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง 170 ปีสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส และเป็นครั้งแรกที่คอลเล็กชันในลักษณะนี้ถูกนำมาจัดแสดงในฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการ นิทรรศการรวบรวมวัตถุจัดแสดงเกือบ 200 รายการ ทั้งฉลองพระองค์ของพระบรมวงศานุวงศ์ไทย สิ่งทอไทยโบราณ ผ้ายก เครื่องประดับ ภาพถ่ายประวัติศาสตร์ และผลงานร่วมสมัยจากนักออกแบบไทย
Read more »



Render Time: 2026-05-26 17:40:47