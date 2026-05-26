เดียร์น่า ฟลีโป อวดลุคผ้าไทยสุดโมเดิร์น เช็กอินแลนด์มาร์กฝรั่งเศส ร่วมฉลอง 170 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต

เมื่อ SACIT พานักแสดงสาวลูกครึ่งไทย-ฝรั่งเศส "เดียร์น่า ฟลีโป" บินลัดฟ้าสู่ประเทศฝรั่งเศส เพื่อเป็นตัวแทนถ่ายทอดความงดงามของมรดกภูมิปัญญาไทย ในนิทรรศการครั้งประวัติศาสตร์ "ราชพัสตราสู่สากล La Mode en Majesté. Royal Thai Dress from Tradition to Modernity" ณ Musée des Arts Décoratifs งานนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 170 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศส นอกจากภารกิจหลักแล้ว สาวเดียร์น่ายังได้เผยลุควันพักผ่อนสุดแจกความสดใส ด้วยการนั่งรถตุ๊กตุ๊กเที่ยวชมแลนด์มาร์กสำคัญรอบกรุงปารีส โดยเดียร์น่ามาในโททัลลุคสุดยูนีคที่ผสมผสานความเป็นไทยและแฟชั่นระดับโลกได้อย่างลงตัว ตัวชุดรังสรรค์จาก "ผ้าดอนกอย" ผ้าฝ้ายย้อมครามธรรมชาติทอมืออันประณีต จากกลุ่มช่างทอผ้าท้องถิ่นในโครงการ "Don Koi Model" จังหวัดสกลนคร ผ่านการออกแบบโดยแบรนด์ระดับโอต์กูตูร์อย่าง SIRIVANNAVARI ในดีไซน์ซิกเนเจอร์ ‘IRIS Jacket’ สะท้อนเสน่ห์แฟชั่นไทยร่วมสมัยสู่สายตานานาชาติได้อย่างน่าภาคภูมิใจ แฟนๆ เตรียมปักหมุดรอชมลุคสุดปังของ "เดียร์น่า ฟลีโป" ในชุดผ้าไทยที่จะปรากฏสู่สายตาชาวโลกในงานเฉลิมฉลองครั้งสำคัญนี้ได้เร็วๆ นี้
นายกรัฐมนตรี ร่วมชมนิทรรศการแห่งประวัติศาสตร์ ฉลอง 170 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ฝรั่งเศส”ราชพัสตราสู่สากล”นายกรัฐมนตรี ร่วมชมนิทรรศการแห่งประวัติศาสตร์ ฉลอง 170 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ฝรั่งเศส”ราชพัสตราสู่สากล” ถ่ายทอดคุณค่าแห่งมรดกภูมิปัญญาไทยผ่านงานออกแบบเครื่องแต่งกาย และงานหัตถศิลป์ชั้นสูง
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี เสด็จเปิดนิทรรศการ 'La Mode en Majesté' ปารีสฉลอง 170 ปีสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศสเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยัง Musée des Arts Décoratifs กรุงปารีส เพื่อทรงเป็นประธานในงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 170 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศส พร้อมทรงเปิดนิทรรศการ 'ราชพัสตราสู่สากล' จัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จเปิดนิทรรศการ 'La Mode en Majesté' ฉลอง 170 ปีสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส ที่ปารีสนิทรรศการ 'La Mode en Majesté' จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง 170 ปีสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส และเป็นครั้งแรกที่คอลเล็กชันในลักษณะนี้ถูกนำมาจัดแสดงในฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการ นิทรรศการรวบรวมวัตถุจัดแสดงเกือบ 200 รายการ ทั้งฉลองพระองค์ของพระบรมวงศานุวงศ์ไทย สิ่งทอไทยโบราณ ผ้ายก เครื่องประดับ ภาพถ่ายประวัติศาสตร์ และผลงานร่วมสมัยจากนักออกแบบไทย
