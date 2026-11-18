เดียร์ทัมมี่ ไอคอนสยาม เปิดแคมเปญ The Giving Season 2027 ส่งต่อความห่วงใย
เดียร์ทัมมี่ ไลฟ์สไตล์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ชั้น G ไอคอนสยาม จัดแคมเปญ The Giving Season 2027 พร้อมกระเช้าของขวัญ 4 คอลเลกชันและโปรบัตรเครดิตพิเศษถึง 3 ม.ค. 2570
เดียร์ทัมมี่ ไลฟ์สไตล์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ตั้งอยู่ในชั้น G ของ ไอคอนสยาม ประกาศ lancement แคมเปญ The Giving Season 2027 ที่ออกแบบมาเพื่อต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขในช่วงปลายปีโดยแคมเปญนี้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่เริ่มโปรโมตจนถึงวันที่ 3 มกราคม 2570 ซึ่งตรงกับวันสิ้นปีแห่งการเฉลิมฉลองและการมอบของขวัญให้แก่คนสำคัญในชีวิต
แนวคิด Dear Moments กับกระเช้าของขวัญ 4 คอลเลกชัน
แคมเปญ The Giving Season 2027 ของ เดียร์ทัมมี่ นำเสนอภายใต้แนวคิดหลักว่า Dear Moments Because Every Moment Matters ซึ่งสื่อความหมายว่าทุกช่วงเวลาในชีวิตล้วนมีความหมายและสมควรได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด โดยไฮไลท์สำคัญของการนำเสนอสินค้าในแคมเปญนี้คือการคัดสรรกระเช้าขวัญ 4 คอลเลกชันที่แตกต่างกันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละบริบทอย่างชัดเจนAlso readGucci เตรียมจัดแฟชั่นโชว์คอลเล็กชัน Cruise 2028 ที่เซี่ยงไฮ้
คอลเลกชันแรกมีชื่อว่า อะ โมเมนต์ ออฟ เซเลบเรชัน (A Moment of Celebration) ซึ่งรวบรวมสินค้าและไอเท็มที่ออกแบบมาสำหรับช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับนำไปมอบให้แก่บุคคลสำคัญเพื่อร่วมยินดีในโอกาสพิเศษต่างๆ และช่วยเสริมสร้างความทรงจำที่ดีให้กับช่วงเวลาดังกล่าว
คอลเลกชันที่สองคือ อะ โมเมนต์ ออฟ แคร์ (A Moment of Care) ซึ่งสะท้อนถึงความปรารถนาดีผ่านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและไอเท็มที่เน้นการดูแลตัวเอง คอลเลกชันนี้ออกแบบมาเพื่อส่งมอบความห่วงใยและความปรารถนาดีให้แก่คนที่คุณรักเป็นการแสดงออกถึงการใส่ใจในสุขภาพและความเป็นอยู่ของเขาอย่างแท้จริง
คอลเลกชันที่สามในชื่อ อะ โมเมนต์ ออฟ แชร์ริ่ง (A Moment of Sharing) มุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจเหมาะสำหรับการแบ่งปันและส่งต่อเสน่ห์ของรสชาติพร้อมทั้งเรื่องราวจากประเทศไทย ผ่านของขวัญที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้รับได้อย่างลึกซึ้งและทรงคุณค่า
ส่วนคอลเลกชันสุดท้ายคือ อะ โมเมนต์ ออฟ จอย (A Moment of Joy) ซึ่งเป็นคอลเลกชันผลไม้สดที่มอบความสดชื่นและเติมสีสันให้กับทุกช่วงเวลาในชีวิต เหมาะสำหรับการส่งต่อความสุขให้คนสำคัญโดยอาศัยความสดใหม่จากธรรมชาติเพื่อเติมเต็มความพิเศษให้กับความสัมพันธ์และสร้างรอยยิ้มให้กับผู้รับ
ร่วมงานศิลปิน PearadaStyle และกิจกรรมเพื่อสังคม
เพื่อเสริมสร้างความอบอุ่นและบรรยากาศที่ดีให้กับเทศกาล เดียร์ทัมมี่ ได้ร่วมมือกับคุณพีรดา อุณหเลขกะ หรือที่รู้จักกันในชื่อศิลปินนักวาดภาพประกอบ PearadaStyle ในการถ่ายทอดแนวคิด Dear Moments ออกมาผ่านคาแรกเตอร์ทั้งหมด 5 ตัว ซึ่งแต่ละคาแรกเตอร์ถูกออกแบบมาเพื่อสะท้อนเรื่องราวของความสัมพันธ์ ความใส่ใจ และช่วงเวลาที่มีความหมายในชีวิตของผู้คน
นอกจากการสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับแคมเปญแล้ว เดียร์ทัมมี่ยังร่วมกับ PearadaStyle ในการส่งต่อความห่วงใยสู่สังคมโดยมีการแบ่งปันของใช้จำเป็นให้แก่ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อสนับสนุนกระบวนการรักษาและมอบกำลังใจให้น้องๆ เด็กๆ ผู้ป่วยโรคหัวใจได้มีโอกาสกลับมามีรอยยิ้มที่สดใสและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกครั้ง
โปรโมชั่นบัตรเครดิตและสิทธิ์ ONESIAM สุดพิเศษ
เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่คุ้มค่าที่สุด เดียร์ทัมมี่ ได้เตรียมโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าตลอดช่วงระยะเวลาของแคมเปญโดยลูกค้าที่ช้อปสินค้าครบ 4,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับฟรี ทราเวล แบ็ค รุ่นพิเศษ DEAR TUMMY X PEARADASTYLES ซึ่งสินค้ามีจำนวนจำกัดและมีการจัดสรรอย่างรอบคอบเพื่อให้ทุกคนได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียม
สำหรับผู้ใช้บัตรเครดิตยังมีสิทธิ์พิเศษเพิ่มเติมจากพันธมิตรบัตรเครดิตชั้นนำ ได้แก่ ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ TTB ธนาคารกรุงเทพ หรือ Bangkok Bank ธนาคารกสิกรไทย หรือ KBANK และ CardX ซึ่งแต่ละธนาคารมีเงื่อนไขโปรโมชั่นที่แตกต่างกันออกไปและเปิดโอกาสให้ลูกค้าเลือกใช้บริการตามความเหมาะสม
สำหรับลูกค้าของโครงการ ONESIAM ยังมีสิทธิ์ส่วนลดพิเศษที่แตกต่างกันตามระดับสมาชิก โดยลูกค้าระดับ White และ Titanium รับส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อสินค้าจาก เดียร์ทัมมี่ ครบ 1,200 บาท ในขณะที่ลูกค้าระดับ Gold Black และ Jai รับส่วนลด 150 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,500 บาท ซึ่งเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มคุณค่าให้กับ每一次การช้อปปิ้ง
บริการส่งฟรีและโอกาสในการค้นพบความหมายของการให้
นอกจากส่วนลดทางการเงินแล้ว ลูกค้าสมาชิก ONESIAM สมาชิกใหม่ยังมีสิทธิ์รับส่วนลดทันที 120 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,200 บาท และยังมีสิทธิ์ในการใช้บริการส่งฟรีเดลิเวอรีภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับการเลือกซื้อของขวัญสำหรับครอบครัว เพื่อน คนพิเศษ หรือแม้แต่การมอบช่วงเวลาดีๆ ให้กับตัวเอง
แคมเปญ The Giving Season 2027 ที่ เดียร์ทัมมี่ ไลฟ์สไตล์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ชั้น G ไอคอนสยาม จึงไม่ใช่เพียงการขายสินค้าแต่เป็นการชวนให้ผู้คนร่วมค้นพบความหมายของการให้และช่วงเวลาที่สำคัญในเทศกาลส่งท้ายปีผ่านสินค้าคุณภาพและบริการที่ใส่ใจในทุกขั้นตอน
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