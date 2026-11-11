เดินเรือคายัคใหม่ในคลองบางม่วง: จุดชมวิว วัดพิกุลเงินและตลาดน้ำวัดตะเคียน
ซึ่งผู้ให้บริการนำรถกลางแจ้งมาเที่ยวด้วยออฟเตอร์นท์ คายัคป่าและร้านอาหารบนคลองบางม่วง มีบริการต่อจุดสำคัญ 1 กม. เป็นการขยายศูนย์บริการในพื้นที่
ทำให้คนเดินทางมีทางเลือกใหม่ในการพักผ่อนและชิมอาหารตามคลอง บางม่วง บริการพายเรือคายัครอบกึ่งกิโลเมตรจากบ้านไม้ท่าเริ่มต้นที่บ้านไม้พายเป็นศูนย์กลางแล้วเชิญลูกค้าเดินทางไปถึงปลายทางใน 1 กม. ที่ในฝั่งขวาของคลองมี วัดพิกุลเงิน ซึ่งมีธนาคารออมสินสาขาหนึ่งที่หันหน้าออกคลองเสมอ
โครงสร้างบริการกายัคและบริการลากเรือ
บริการของกองคายัคเปลี่ยนจากแค่พายไปยังการส่งเสริมการใช้เรือสายไหม ทั้งนี้หากผู้ใช้ไม่ต้องการพาย แนะนำให้ใช้เรือเครื่องยนต์หรืองานลากเรือที่สามารถจอดรถที่ของวัดโบสถ์บนได้ เพื่อให้สะดวกต่อการเข้าไปใช้บริการ ร้านอาหารริมคลองและร้านผัดไทยก็มีให้บริการประจำแถวนี้พร้อมให้ทานอาหารขณะพักAlso read'ภัยไซเบอร์' ลามทั่วโลก! แฮกสถาบันการเงินเอเชีย-การบินไทยข้อมูลรั่ว
เรือยนต์ที่ใช้ให้บริการนั้น ยังไม่มีค่าบริการเป็นสาธารณะ ขณะนี้เป็นการปริมาณทดลอง และบริบทบริการยังอยู่ในช่วงทดลองเพื่อดูจำนวนผู้ใช้กำลังทดสอบจำนวนผู้เข้าชมโดยประมาณ 40-50 คนต่อวันในช่วงแรกของการเปิดตัว
ส่งเสริมการเดินทางสีเขียว
ผู้จัดบริการกล่าวว่าการเดินทางแบบไม่ใช้รถยนต์จะลดการติดรถที่วัดปรางค์หลวงและทำให้แหล่งท่องเที่ยวในบางม่วงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ผู้ให้บริการยังส่งเสริมให้คนมาหลากหลายกิจกรรม เช่น กาไอัคอิสระหรือการเที่ยวสนุกในจุดท่องเที่ยวอุทยานทางฝั่งซ้ายของคลอง เช่น วัดโบสถ์บน วัดอุทยาน และตลาดน้ำวัดตะเคียน
การเปิดกีฬาคายัคด้านข้างของคลองยังเป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อกับชุมชนสังคม-เศรษฐกิจในพื้นที่และการส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองใกล้เคียง โดยทั้งหมดดำเนินการเพื่อเพิ่มพูนมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสถาบันท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
ผลกระทบต่อชุมชนและแผนในอนาคต
ในวันแรกของการเปิดตัว พบว่าเข้าไปมีผู้เข้าชมมากกว่าที่คาดหวัง และทำให้ผู้จัดมีความหวังว่าการพัฒนาบริการแผนนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวได้แก่ ผู้ขับขี่รถยนต์หรือผู้ใช้รถสองแปดก็ถูกแนะนำให้ใช้บริการสู่ประสบการณ์การเดินทางในคลองรวมกันกับอาคารเก่า สถานีตำรวจเก่า ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอาคารไม้โบราณ ในส่วนของลายเส้นทางฝั่งซ้ายจะสอดแทรกตลาดน้ำวัดตะเคียน 1 กม. ของหมู่เกาะคายัคส่งเสริมการสร้างความผูกพันกับพื้นที่ท่องเที่ยวเขตศาสนธรรมและอาหารพื้นเมืองพร้อมสร้างรายได้ให้กับชุมชนในการทำธุรกิจครัวเรือนและตลาดน้ำอย่างต่อเนื่อง
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