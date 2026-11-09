เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 จัด 'Bangkok Farmers Market' ส่งตรงเกษตรกรสู่ผู้บริโภค
เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 จัดงาน Bangkok Farmers Market รวมสินค้าเกษตรอินทรีย์และออร์แกนิกกว่า 40 บูธ ส่งตรงจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภค สู่สังคมที่ยั่งยืน
กระแสการดูแลสุขภาพที่เติบโตต่อเนื่องในวงการธุรกิจและไลฟ์สไตล์ ได้ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาให้ความสำคัญกับอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยมากขึ้น ตามเทรนด์นี้ เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ศูนย์การค้าในเครือ เอ็ม บี เค ได้เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้ครอบครัวและชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง
รวมผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยกว่า 40 บูธ สู่ผู้บริโภค
ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ได้เนรมิตพื้นที่จัดงาน Bangkok Farmers Market หรือตลาดสีเขียวที่อบอุ่น รวบรวมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรปลอดสารพิษ สินค้าออร์แกนิก และผลิตภัณฑ์แฮนด์คราฟต์สไตล์กรีนกว่า 40 บูธ ซึ่งเป็นการส่งตรงสินค้าจากมือเกษตรกรถึงมือผู้บริโภคโดยตรง งานดังกล่าวได้รับความสนใจจากกลุ่มคนรักสุขภาพย่านพระราม 9 ที่ต่างหลั่งไหลเข้ามาเลือกซื้อสินค้าคุณภาพกันอย่างคึกคักAlso readThe Ritz-Carlton Bangkok จับมือ Late Checkout จัดประสบการณ์ล่องเรือไม้คลาสสิกชมพระอาทิตย์ตกเหนือแม่น้ำเจ้าพระยา
ไฮไลต์สินค้าสุขภาพจากฟาร์มชั้นนำทั่วประเทศ
ไฮไลต์สำคัญของงานคือการรวบรวมสินค้าเพื่อสุขภาพและไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร เพื่อตอบโจทย์คนรักสุขภาพอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นผักและผลไม้สดใหม่จากสวนเกษตรอินทรีย์ เช่น บิ๊กบอย ออร์แกนิก อะโวคาโด จากเขาค้อ ที่ได้นำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเขาค้อมาจัดแสดง รวมถึงกล้วยใส่หมากและมะขามแช่อิ่มที่เป็นขึ้นชื่อประจำจังหวัดเพชรบุรี นอกจากนี้ยังมีอะโวคาโดสดหลากหลายสายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์แฮส ราชาแห่งอะโวคาโดที่มีรสชาติเข้มข้นและเนื้อเหนียวมัน พันธุ์บัคคาเนียร์ที่มีรสชาติหวานมันกำลังดีและเนื้อเนียนนุ่ม และพันธุ์ปีเตอร์สันหรือพันธุ์พื้นเมืองเขาค้อที่มีผลกลม รสมัน อร่อย และทานง่าย
สนับสนุนเกษตรกรพันธมิตรและกระจายรายได้สู่ชุมชน
งานนี้ยังก้าวไปร่วมกับ ปอ ฟาร์ม ฟาร์มผักออร์แกนิกชื่อดังจากวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นแหล่งปลูกมะเขือเทศกว่า 14 สายพันธุ์ ผักสลัด ผักพื้นบ้านที่หาทานยาก รวมถึงอะโวคาโดและเสาวรสหวานธรรมชาติ โดยรายได้ทั้งหมดจากการจัดจำหน่ายยังช่วยกระจายรายได้และสนับสนุนเกษตรกรพันธมิตรในพื้นที่อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มสูตรเพื่อสุขภาพ สินค้าอุปโภคออร์แกนิก เสื้อผ้าใยธรรมชาติ เครื่องประดับ และผลิตภัณฑ์แฮนด์คราฟต์ที่มีเอกลักษณ์ ตลอดจนโซนตลาดต้นไม้ที่รวบรวมไม้มงคลหลากหลายสายพันธุ์มาให้เลือกสรร
สร้างประสบการณ์ตรงและต่อยอดสู่เศรษฐกิจฐานราก
เสน่ห์ที่ทำให้งานนี้พิเศษกว่าตลาดทั่วไปคือพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลการเพาะปลูก ตลอดจนเรื่องราวเบื้องหลังของผลิตภัณฑ์อย่างเป็นกันเอง สร้างบรรยากาศการช้อปปิ้งที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยรอยยิ้ม การหันมาดูแลสุขภาพด้วยการเลือกสรรสิ่งดีๆ ให้กับตัวเอง ไม่เพียงแต่เป็นการให้รางวัลชีวิตสิ้นปีเท่านั้น แต่ยังเป็นการเตรียมความพร้อมร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงเพื่อก้าวเข้าสู่ปีใหม่อย่างมีพลัง
แนวปฏิบัติสู่ความยั่งยืนและการสนับสนุนภาคสังคม
สำหรับ เอ็ม บี เค ที่ขับเคลื่อนแนวคิดนี้ ได้ชูแคมเปญ Buy1Help1 เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสุขภาพควบคู่กับการสร้างคุณค่าทางสังคม โดยตั้งเป้าขยายช่องทางการขายจำนวน 2,000 จุดในปี พ.ศ. 2570 เพื่อสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ศูนย์การค้ายังมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมสุขภาพและสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น งาน INTO THE FARM ที่นำเสนอวิถีชาวนาและควายไทยดีกรีแชมป์ รวมถึงกิจกรรม AEROBIC PARTY เพื่อเผาผลาญแคลอรี่ และพื้นที่ Pet Friendly ที่ต้อนรับเหล่าสัตว์เลี้ยงและเจ้าของเพื่อสร้างชุมชน Petsumer Community
ร่วมสนับสนุนงานวิ่งการกุศล IFB RUN 2025
นอกเหนือจากตลาดเกษตรกร ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ยังสนับสนุนกิจกรรมสุขภาพระดับโลกผ่านการจัดงานวิ่ง IFB RUN 2025 ภายใต้คอนเซปต์ สุขภาพดี มีความสุข เพื่อบูรณาการการศึกษา ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม ในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 05.30-09.30 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ IFB ถนนหทัยราษฎร์ โดยเส้นทางการวิ่งในปีนี้แบ่งออกเป็น 5 ระยะ เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและใจให้คนไทยอย่างทั่วถึง
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