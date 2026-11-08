เดอะมอลล์ กรุ๊ป เปิดตัว MR. MEN AND LITTLE MISS สร้างประสบการณ์ Festive Season 2027
เดอะมอลล์ กรุ๊ป เตรียมจัดงาน THE GREAT HAPPY NEW YEAR 2027 เปิดตัว MR. MEN AND LITTLE MISS ขยายโอกาสใช้จ่ายรวมมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท ตั้งเป้ายอดขายเติบโตต่อเนื่อง
นางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ประกาศกลยุทธ์ทางการตลาดครั้งสำคัญเพื่อขับเคลื่อนยอดขายและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภคในช่วงเทศกาลปลายปี โดยมุ่งเน้นการสร้างเหตุผลและความ期待ใหม่ในการเดินทางมาเยือนศูนย์การค้าผ่านแคมเปญ FIRST EXPERIENCE ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยที่เปลี่ยนแปลงไป
แคมเปญหลักของปีนี้จะเป็นการเปิดตัวความร่วมมือทางแบรนด์กับ IP ระดับโลกอย่าง MR. MEN AND LITTLE MISS ซึ่งเป็นตัวละครจากประเทศอังกฤษที่มีแฟนคลับทั่วโลกมาอย่างยาวนานกว่า 55 ปี ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่นำตัวละครระดับโลกรุ่นนี้มาจัดแสดงและจัดกิจกรรมเชิงประสบการณ์โดยเฉพาะ เพื่อสร้างแรงดึงดูดให้กับลูกค้าทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศและความประทับใจภายในศูนย์การค้าของกลุ่มAlso readโหราศาสตร์ 2567: ราหูย้ายภพส่งผลต่อการเงิน ความรัก และการทำงานอย่างมีนัยสำคัญ
กลยุทธ์ FIRST EXPERIENCE และเป้าหมายธุรกิจ
นางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ อธิบายว่า แนวคิด FIRST EXPERIENCE ไม่ใช่แค่อีเวนต์หนึ่งครั้ง แต่เป็นกลยุทธ์ระยะยาวในการสร้าง Expectation of Newness หรือความคาดหวังในความใหม่ให้กับลูกค้า เพื่อให้พวกเขาอยากกลับมาเยี่ยมชมศูนย์การค้าได้ทุกปี โดยไม่ยึดติดเพียงการทำเทศกาลให้ยิ่งใหญ่ขึ้น แต่ต้องสร้างความสดใหม่ที่สามารถสัมผัสได้จริงผ่านนวัตกรรมและการคัดสรรสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจากทั่วโลกมาผสมผสานกับเอกลักษณ์ไทย
เป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้อย่างชัดเจนคือต้องการให้มี ยอดขายเติบโตขึ้นจากช่วงปกติอีก 15% และต้องการดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการในพื้นที่ศูนย์การค้าเพิ่มขึ้นอีก 20% ภายในช่วงเทศกาล ซึ่งตัวเลขเหล่านี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของตลาดค้าปลีกไทยที่มีความเข้มแข็งและพร้อมต่อการฟื้นตัวอย่างเต็มรูปแบบภายใต้การบริหารจัดการที่เน้นประสบการณ์เป็นหลัก
ความร่วมมือด้าน旅行และสิทธิประโยชน์รวมมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท
เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้จับมือพันธมิตรสำคัญ ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กรุงเทพมหานคร และ Visa ในการเชื่อมโยงประสบการณ์การช้อปปิ้งเข้ากับภาคการท่องเที่ยว เพื่อขยายโอกาสในการใช้จ่ายให้กับทั้งลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วง High Season โดยรวมมูลค่าของโปรโมชั่น รางวัล และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ไว้ที่มากกว่า 200 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางและการจับจ่ายใช้สอยอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงแคมเปญ
แคมเปญ THE GREAT HAPPY NEW YEAR 2027 จะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 ถึง 10 มกราคม 2570 ครอบคลุมพื้นที่จัดแสดง MR. MEN AND LITTLE MISS ทั้ง 8 โลเคชั่น ได้แก่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ทุกสาขา เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ พารากอน และดีพาร์ตเมนต์สโตร์ต่างๆ เพื่อกระจายความน่าสนใจไปยังกลุ่มลูกค้าในแต่ละพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง
HAPPINESS HEADQUARTERS และกิจกรรมบันเทิงระดับตำนาน
ไฮไลท์สำคัญที่สุดของปีนี้จะอยู่ที่ HAPPINESS HEADQUARTERS ศูนย์บัญชาการสร้างความสุข ณ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ซึ่งจัดแสดงระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2569 ถึง 5 มกราคม 2570 โดยใช้แนวคิด Immersive Multi-Sensory Experience ผสานแสง สี เสียง และกิจกรรมแบบ Interactive ให้ผู้ชมได้ดำดิ่งเข้าสู่โลกของตัวละครอย่างเต็มที่ พร้อมแลนด์มาร์กต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่สูงเกินกว่า 15 เมตร
นอกจากองค์ประกอบด้านภาพแล้วยังมีการเตรียมวงดนตรีและศิลปินชื่อดังมากกว่า 33 ชุดมาร่วมสร้างสีสันในช่วงกลางเดือนธันวาคมเป็นต้นไป ได้แก่ SLOT MACHINE, NONT TANONT, THREE MAN DOWN, TILLY BIRDS, INK WARUNTORN, TIMETHAI, TAITOSMITH, OAT PRAMOTE, ATLAS และ PERSES เพื่อเป็นจุดนัดพบสำหรับครอบครัวและกลุ่มเพื่อนในหลากหลายเจนเนอเรชัน
บทเรียนจาก Monchhichi และแนวโน้มค้าปลีกปี 2570
ความสำเร็จจากแคมเปญ Festive Season ปีที่แล้วที่ใช้ตัวละคร Monchhichi สามารถสร้างยอดขายเติบโตได้ 15% เทียบกับปีก่อนหน้า มี Social Engagement สูงถึง 3.95 ล้านครั้ง และยอดรับชมวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญมากกว่า 13 ล้านครั้ง ซึ่งผลลัพธ์เหล่านี้เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการพัฒนากลยุทธ์สำหรับปี 2570 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์จากประสบการณ์ที่ได้มีการสร้างไว้
ในมุมมองแนวโน้มธุรกิจค้าปลีกปี 2570 นางสาววรลักษณ์ คาดการณ์ว่าจะมีความคึกคักยิ่งขึ้นจากการทยอยเปิดศูนย์การค้าและแบรนด์ใหม่ๆ ในย่านรามคำแหงที่จะช่วยสร้างจุดดึงดูดใหม่ให้กับย่านการค้าดังกล่าว รวมถึงการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำและเส้นทางเรือเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวสายใหม่ ในขณะที่ความขัดแย้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกาอาจทำให้นักท่องเที่ยวบางส่วนปรับเป้าหมายมายังประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัย
นอกจากนี้ สัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติในศูนย์การค้าที่ยังคงสูงถึง 40-50% บวกกับการเตรียมประกาศรางวัลมิชลินได์เพิ่มเติม จะช่วยเร่งกระแสการท่องเที่ยวและการจับจ่ายใช้สอยอีกทางหนึ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไทยยังคงได้เปรียบจาก Soft Power และทุนทางวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งในการดึงดูดนักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน
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