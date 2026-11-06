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Economy

เดอะมอลล์กรุ๊ป ดัน MR. MEN AND LITTLE MISS ปลุกการจับจ่ายเทศกาลปีใหม่ 2570

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย
เดอะมอลล์กรุ๊ป ดัน MR. MEN AND LITTLE MISS ปลุกการจับจ่ายเทศกาลปีใหม่ 2570
เดอะมอลล์ กรุ๊ป · MR. MEN AND LITTLE MISS · The Great Happy New Year 2027
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เดอะมอลล์ กรุ๊ป เปิดตัวแคมเปญ The Great Happy New Year 2027 ดึง MR. MEN AND LITTLE MISS สร้างประสบการณ์ Festive Experience ใน 8 โลเคชัน พร้อมตั้งเป้าผู้ใช้บริการเพิ่มกว่า 20% ในช่วงเทศกาล

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด โดยนางสาว วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด วางกลยุทธ์กระตุ้นการจับจ่ายในช่วงเทศกาลปลายปีอย่างเข้มข้น ภายใต้แคมเปญ " The Great Happy New Year 2027" เพื่อรองรับแนวโน้มความต้องการบริโภคที่คาดว่าจะฟื้นตัวดีขึ้นในไตรมาสสุดท้ายของปี ซึ่งประกอบด้วยช่วงวันเฉลิมฉลอง การซื้อของขวัญและการท่องเที่ยว โดยครอบคลุมพื้นที่ใน 8 โลเคชันหลักของเครือ ได้แก่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ทุกสาขา เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และ พารากอน ดีพาร์ทเมนต์สโตร์ เพื่อเชื่อมโยงประสบการณ์ผู้บริโภคเข้ากับช่วงเวลาแห่งความสุข

กลยุทธ์ FIRST EXPERIENCE ผสานคาแรคเตอร์ระดับโลก

การดำเนินกลยุทธ์ในปีนี้ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ยังคงสานต่อยุทธศาสตร์ "FIRST EXPERIENCE" มุ่งสร้างความแตกต่างในเทศกาล Festive Season โดยเปลี่ยนความสดใหม่ให้เป็นเหตุผลหลักที่ดึงดูดลูกค้าให้กลับมาค้นพบประสบการณ์ที่แตกต่างในแต่ละปี ต่อเนื่องจากการประสบความสำเร็จของแคมเปญปีก่อนหน้าที่ใช้คาแรคเตอร์ Monchhichi ซึ่งสามารถผลักดันยอดขายเติบโตขึ้น 15% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า พร้อมสร้าง Social Engagement สูงถึง 3.95 ล้านครั้ง และยอดรับชมวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญมากกว่า 13 ล้านครั้ง สำหรับปีนี้ได้ตัดสินใจเลือกคาแรคเตอร์ MR. MEN AND LITTLE MISS ระดับโลกจากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นตำนานที่ครองใจผู้คนมายาวนานกว่า 55 ปี ให้เป็นพาร์ทเนอร์หลักในการแคมเปญระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 ถึง 10 มกราคม 2570 เพื่อเป็นการบุกเบิกการร่วมมือกับแบรนด์ระดับสากลนี้ครั้งแรกในประเทศไทย

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HAPPINESS HEADQUARTERS จุดขาย沉浸式สัมผัสจริง

การนำเสนอประสบการณ์ในปีนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการตกแต่งพื้นผิวหรือจุดถ่ายภาพธรรมดา แต่เน้นการเปลี่ยนผ่านสู่ประสบการณ์ Immersive Multi-Sensory Experience อย่างแท้จริง โดยกิจกรรมไฮไลท์สำคัญคือ "HAPPINESS HEADQUARTERS - ศูนย์บัญชาการสร้างความสุข" ซึ่งจะจัดขึ้น ณ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2569 ถึง 5 มกราคม 2570 พื้นที่แห่งนี้ถูกออกแบบมาเพื่อถ่ายทอดโลกของ MR. MEN AND LITTLE MISS ผสานผสานองค์ประกอบของแสง สี เสียง การตกแต่ง และกิจกรรมแบบ Interactive เพื่อให้ลูกค้าสามารถ Explore เข้าร่วม และ Share พร้อมกันไปกับบรรยากาศเทศกาล นอกจากนี้ภายในพื้นที่ดังกล่าวยังมีการติดตั้งแลนด์มาร์คต้นคริสต์มาส MR. MEN AND LITTLE MISS ที่มีความสูงมากกว่า 15 เมตร เพื่อเป็นจุดพักผ่อนและสร้างช่วงเวลาอันน่าจดจำสำหรับครอบครัว กลุ่มเพื่อน และผู้บริโภคที่หลากหลายเจนเนอเรชัน

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กิจกรรมบันเทิงและรางวัลมูลค่าสูงกระตุ้นยอดขาย

เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศความคึกคัก เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้เตรียมการจัดกิจกรรมบันเทิงจากศิลปินและวงดนตรีมากกว่า 33 ราย ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคมเป็นต้นไป ณ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ในสาขาต่างๆ ได้แก่ บางกะปิ บางแค งามวงศ์วาน และท่าพระ โดยรายชื่อศิลปินที่มีคิวแสดงประกอบไปด้วย SLOT MACHINE, NONT TANONT, THREE MAN DOWN, TILLY BIRDS, INK WARUNTORN, TIMETHAI, TAITOSMITH, OAT PRAMOTE, ATLAS และ PERSES เพื่อเพิ่มโอกาสในการพบปะสังสรรค์และการรับประทานอาหารร่วมกัน ด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย มีการเปิดตัว JOY! GACHAPON STATION พร้อมของสะสม MR. MEN AND LITTLE MISS Limited Collection ตลอดจนคูปองส่วนลดรวมมูลค่ามากกว่า 5 ล้านบาท สำหรับผู้ซื้อสินค้าในห้างครบ 1,500 บาทขึ้นไป พร้อมลุ้นรับรถ Toyota Land Cruiser FJ รุ่น 4WD 2.7 จำนวน 2 รางวัล กระเป๋าเดินทาง MR. MEN AND LITTLE MISS LIMITED COLLECTION จำนวน 300 รางวัล และยังมีโปรโมชั่น สิทธิประโยชน์ และส่วนลดสำหรับสมาชิก M Card ลูกค้าบัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa รวมถึงบัตรเครดิตร่วมรายการอื่นๆ โดยมีมูลค่าสิทธิประโยชน์รวมกันมากกว่า 600 ล้านบาท โดยทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ผู้สะสมแต้มครบตามเงื่อนไขจะมีสิทธิ์รับเงินสดคืนสูงสุด 7,600 บาท หรือรับกระเป๋าพิเศษฟรี

เป้าการใช้บริการและทิศทางธุรกิจสู่ปีใหม่

นางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ได้เปิดเผยถึงเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทในปีนี้ว่า เดอะมอลล์ กรุ๊ป ตั้งเป้าเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการโดยรวมให้เติบโตขึ้นกว่า 20% เมื่อเทียบกับตัวเลขเฉลี่ยเดิมที่อยู่ที่ 7 ถึง 8 หมื่นคนต่อวันต่อศูนย์การค้า หรือคิดเป็นจำนวนประมาณ 20 ถึง 25 ล้านคนต่อปีต่อสาขา ซึ่งจากการประเมินสถานการณ์ในช่วงเทศกาลคาดว่าความสามารถในการดึงผู้ใช้งานจะสูงขึ้นอย่างมาก โดยคาดว่าจะสามารถดึงดูดผู้มาใช้บริการได้มากกว่าหนึ่งแสนคนต่อวันในช่วงดังกล่าว ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของแบรนด์และกลยุทธ์การตลาดที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการประสบการณ์ที่คุ้มค่าและน่าจดจำ

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย

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เดอะมอลล์ กรุ๊ป MR. MEN AND LITTLE MISS The Great Happy New Year 2027 วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ เอ็มควอเทียร์ พารากอน

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