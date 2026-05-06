เดอะมอลล์ กรุ๊ป ส่งเสริมการศึกษาเพื่อรากฐานสังคมที่ยั่งยืน พร้อมอัปเดตเรื่องราวความสำเร็จและเคล็ดลับสุขภาพของเหล่าคนดัง

📆5/6/2026 9:11 PM
📰Thairath_News
ภายใต้ปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่เชื่อมั่นว่ารากฐานที่แข็งแกร่งของสังคมเริ่มต้นจากการให้โอกาสทางการศึกษา ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ทางกลุ่มผู้บริหารของ เดอะมอลล์ กรุ๊ป จึงได้สานต่อแนวคิดหลักนี้อย่างต่อเนื่อง โดยมีคุณศิริลักษณ์ ไม้ไทย รองประธานบริหารกลุ่มทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ขับเคลื่อนการสร้างรอยยิ้มและส่งมอบกำลังใจครั้งสำคัญ ผ่านการจัดงานมอบ ทุนการศึกษา ให้แก่พนักงานที่กำลังศึกษาต่อ รวมถึงบุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมจำนวนถึง 200 ทุน ซึ่งกิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่เป็นการช่วยเหลือทางการเงิน แต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยที่บริษัทมีต่อพนักงานและครอบครัว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจในการใฝ่เรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลดีกลับมาสู่การพัฒนาองค์กรและสังคมในภาพรวมอย่างยั่งยืนในอนาคต ในขณะเดียวกัน ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความยินดีทางด้านการศึกษา ยังมีเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งของครอบครัวคุณเสาวณีย์ อักษรานุวัตร ที่ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ น้องซาร่าห์ หลานสาวคนเก่งที่สามารถคว้าปริญญาตรีจาก Wharton School of the University of Pennsylvania ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาทางธุรกิจระดับโลกแห่งแรก และเป็นโรงเรียนธุรกิจชั้นนำในกลุ่ม Ivy League ที่ได้รับการยอมรับสูงสุด โดยสถาบันแห่งนี้มีศิษย์เก่าผู้ทรงอิทธิพลระดับโลกมากมาย อาทิ โดนัลด์ ทรัมป์ และ วอร์เรน บัฟเฟตต์ ทำให้ความสำเร็จครั้งนี้เป็นที่ชื่นชมอย่างมาก ซึ่งคุณเสาวณีย์ได้เดินทางข้ามทวีปไปยังรัฐเพนซิลเวเนียเพื่อเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาด้วยตนเอง พร้อมทั้งใช้โอกาสนี้เดินทางไปเยี่ยมเยียนหลานชายที่เมืองชิคาโก โดยมีคุณแบงก์ ธารธร เป็นผู้ดูแลและนำทาง ซึ่งส่วนใหญ่จะพำนักอยู่ที่นครนิวยอร์ก เนื่องจากคุณแบงก์มีความห่วงใยและไม่อยากให้มารดาต้องเหนื่อยล้าจากการย้ายเมืองบ่อยๆ ในการเดินทางครั้งนี้ ทางด้านข่าวคราวในแวดวงสังคมที่สร้างความตกใจให้กับเพื่อนฝูง คือกรณีของคุณพิสิษฐ์ เสรีวิวัฒนา ที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากติดเชื้อแบคทีเรียชนิด Streptococcus ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบทางเดินหายใจจนทำให้เกิดปัญหาในการหายใจอย่างรุนแรง แต่ในความโชคร้ายยังมีเรื่องที่น่าทึ่ง เมื่อในช่วงการพักฟื้นและกลับมาพักผ่อนที่บ้าน พบว่าผิวหนังบริเวณมือและเท้ามีอาการลอกออกเป็นชั้นๆ คล้ายกับดักแด้ ซึ่งผลลัพธ์ที่ตามมาคือการได้ผิวใหม่ที่มีสีชมพูสดใสและเนียนนุ่มเหมือนผิวของเด็กทารก แม้ว่าในตอนแรกจะถูกภรรยาเอ่ยปากโวยวายด้วยความขำขันและกังวลว่าอาจจะนำเชื้อไปแพร่กระจายให้ผู้อื่น แต่กลุ่มเพื่อนสนิทต่างพากันปลอบใจและหยอกล้อว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะความรักที่มีให้กันอย่างล้นหลาม จึงเป็นการแบ่งปันสิ่งต่างๆ ให้แก่กันอย่างทั่วถึง ปิดท้ายด้วยการแบ่งปันเคล็ดลับการดูแล สุขภาพ แบบธรรมชาติจากคุณจิตรามณฑ์ เตชะไพบูลย์ ที่มักจะส่งข้อมูลด้าน สุขภาพ ที่เป็นประโยชน์ให้แก่กลุ่มเพื่อนสนิทอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นคุณอุษณีย์ วรวงศ์วสุ ดร.

กฤษติกา คงสมพงษ์ หรือคุณเกล็ดดาว พานิชสมัย เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความสุขตลอดไป โดยล่าสุดได้มีการแนะนำวิธีการบำรุงร่างกายที่น่าสนใจด้วยการใช้น้ำมันมะพร้าวหยอดบริเวณสะดือให้ชุ่มชื้น ซึ่งตามตำราความเชื่อบางแหล่งระบุว่า วิธีนี้สามารถช่วยบำรุงสายตา ทำให้ใบหน้าดูสดใส และช่วยให้เส้นผมเงางาม ซึ่งสร้างความสนใจและศรัทธาให้กับกลุ่มเพื่อนเป็นอย่างมาก แม้จะมีบางส่วนสงสัยว่าอาจจะเป็นตำราผีบอกหรือไม่ เนื่องจากมีการกล่าวอ้างสรรพคุณที่ครอบคลุมไปถึงการบำรุงตับอ่อน ลดอาการปวดข้อเข่า รักษาเท้าแตก และรักษาเชื้อราที่เล็บได้อย่างน่าอัศจรรย์ จนกระทั่งคุณ วี มาร์ ได้ออกมายืนยันว่าตนเองใช้วิธีหยอดน้ำมันมะพร้าวที่สะดือทุกคืน จนสามารถมีอายุยืนยาวมาถึง 90 ปีได้อย่างสุขภาพด

