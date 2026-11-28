เดอะมอลล์โคราช เลิกกิจการ ม.ค.70 เตรียมย้ายสร้างใหม่บายพาส
เดอะมอลล์โคราช หยุดดำเนินกิจการ 19 ม.ค.70 หลังเจรจาต่อสัญญาเช่าที่ดิน 52 ไร่ ไม่สำเร็จ เตรียมเสนอแผนย้ายไปสร้างห้างใหม่ที่ถนนบายพาส บนที่ดิน 52 ไร่
นาย ปรีชา ลิ้มอั่ว ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์การหยุดให้บริการของห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ โคราช ในวันที่ 19 มกราคม 2570 นี้ โดยระบุว่าการเจรจากับเจ้าของที่ดินสองแปลงรวม 52 ไร่ คือกลุ่ม ตระกูลเชิดชัย และกลุ่ม ตระกูลเกียรติภิญโญชัย หรือกลุ่มเทพนคร ไม่สามารถตกลงค่าเช่าที่ราคาแพงได้ ทำให้ต้องปิดตัวลงตามกำหนดเวลา
ความชัดเจนการปิดห้าง 19 ม.ค.70 ไม่อาจต่อสัญญาได้
ผู้บริหารส่วนกลางของ เดอะมอลล์ กรุ๊ป แจ้งว่าวันที่ 19 มกราคม 2570 จะเป็นวันสุดท้ายของการให้บริการศูนย์การค้าเดอะมอลล์ โคราช โดยจะมีการแจ้งทิศทางองค์กรให้พนักงานทั้งหมดรับทราบอย่างชัดเจนในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งนายปรีชา ลิ้มอั่ว เผยว่าโอกาสที่จะเกิดปาฏิหาริย์ในการเจรจาต่อสัญญาได้มีโอกาสเพียง 0.001 เท่านั้นAlso readกระทรวงพลังงานสั่งบางจากหยุดกลั่นน้ำมันชั่วคราวถึงม.ค.70 หลังเกิดเหตุระเบิด
ก่อนหน้านี้มีการเจรจาหลายรอบโดยคุณแอ๊ว ศุภลักษณ์ อัมพุช ได้ลงมาเจรจาที่โคราชเองแต่ก็ไม่จบสิ้น และกลับไปเจรจากันที่กรุงเทพมหานครก็ยังคงเป็นผลเหมือนเดิม แม้ทางห้างจะพยายามขอต่อเวลาออกไปอีก 2 ปี เพื่อให้พนักงานกว่า 720 คน ผู้ประกอบการ ซัพพลายเออร์ และบุคลากรภายในห้างรวมกว่า 3,000 คน รวมถึงเจ้าหน้าที่และคู่ค้ารวมกว่า 3,200 ครอบครัว มีเวลาเตรียมตัวก็ไม่สามารถตกลงกันได้
เจตนารมณ์ปกป้องพนักงาน 3,200 ครอบครัว
เหตุผลสำคัญที่ผู้บริหารระดับสูงพยายามขอขยายเวลาต่อสัญญาออกไปอีก 2 ปี เป็นเพราะเจ้านายของท่านเป็นห่วงพนักงานในความดูแล หากสามารถต่อสัญญาได้ จะมีการย้ายพนักงานไปทำที่ห้างใหม่บางกอกมอลล์ที่กำลังจะสร้างเสร็จพอดี เพื่อเอาลูกน้องไปอยู่ด้วยกันเป็นการดูแลสวัสดิการ แต่สุดท้ายผลการเจรจาก็ไม่สำเร็จตามเป้าหมาย
ในช่วงวันที่ 29 ถึง 30 พฤศจิกายน 2569 ผู้บริหารระดับสูงจะเดินทางมาประกาศความชัดเจนให้พนักงานทั้งหมดได้รับทราบถึงสถานะขององค์กรในอนาคต แต่ในห้วง 2 วันต่อจากนี้ หากมีดีลใหม่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องปาฏิหาริย์ซึ่งตนพร้อมเตรียมเสนอแผนสำรองกับผู้บริหารระดับสูงของ เดอะมอลล์ กรุ๊ป อยู่แล้ว
แผนย้ายศูนย์การค้าไปถนนบายพาสลงทุนสูงสุด 3 พันล้าน
นายปรีชา ลิ้มอั่ว เตรียมเสนอแผนใหม่ให้ผู้บริหารระดับสูง เดอะมอลล์ กรุ๊ป โดยเสนอให้ย้ายเดอะมอลล์โคราช มาสร้างห้างสรรพสินค้าในทำเลใหม่บริเวณถนนบายพาส นครราชสีมา ซึ่งมีที่ดินรองรับพื้นที่รวม 52 ไร่ หน้ากว้าง 400 เมตร ราคาที่ดินไม่เกิน 600 ล้านบาท
สำหรับการก่อสร้างห้างสรรพสินค้าใหม่ในโครงการย้ายสถานที่ตั้งนี้ คาดว่าจะต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 2,500 ถึง 3,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นแผนยุทธศาสตร์เพื่อรักษาฐานลูกค้าและสร้างโอกาสทางธุรกิจต่อไปหลังจากต้องปิดกิจการในทำเลเดิมเนื่องจากไม่สามารถตกลงค่าเช่าที่ดินได้
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