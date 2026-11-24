เดอะมอลล์โคราชไม่ต่อสัญญาเช่าที่ดิน 20 ไร่ อาจปิดตัว 40% เหตุค่าเช่าสูงไม่ถูกใจ
เดอะมอลล์กรุ๊ปไม่อนุมัติต่อสัญญาเช่าที่ดิน 20 ไร่ของตระกูลอัมพุช หลังเจรจาค่าเช่า 2,000 ล้านบาทไม่ลงตัว ส่งผลให้ห้างสรรพสินค้าปิดกิจการ 40% เตรียมย้ายไปลงทุนร่วมกับตระกูลเชิดชัยในโครงการมิกซ์ยูส
การพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมาต้องเผชิญกับจุดเปลี่ยนสำคัญ เมื่อผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป มีแนวโน้มตัดสินใจไม่ต่อสัญญาเช่าที่ดินพื้นที่ 20 ไร่ ที่เป็นที่ดินของตระกูลเกียรติภิญโญชัย หรือ กลุ่มเทพนคร โดยสาเหตุหลักมาจากความไม่ลงตัวในเรื่องค่าเช่าที่สูงเกินกว่าจะยอมรับได้ แม้เจ้าของที่ดินจะพยายามลดราคาเช่าตลอดระยะเวลา 30 ปี ลงมาที่ 2,000 ล้านบาท จากเดิมกว่า 4,800 ล้านบาท ก็ตาม
การเจรจาสิ้นสุดไม่ลงตัวเรื่องค่าเช่า
คุณศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการบริหารของบริษัท ได้เดินทางมาเจรจาด้วยตัวเองที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 เพื่อคุยกับผู้แทนเจ้าของที่ดินทั้งสองตระกูล แต่การเจรจาไม่ได้ข้อสรุปที่ตกลงกันได้ ทำให้มีความเสี่ยงสูงที่ เดอะมอลล์ จะไม่ต่อสัญญาเช่าในปัจจุบัน บริษัทได้กำหนดให้เจ้าของที่ดินส่งหนังสือยืนยันกลับมาอย่างเป็นทางการภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน เพื่อเตรียมการแจ้งให้ซัพพลายเออร์และผู้เช่าพื้นที่รายย่อยได้รับทราบล่วงหน้า เนื่องจากสัญญาเช่าฉบับปัจจุบันจะสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 มกราคม 2570Also readเมื่อชิคาโกสั่งให้แม่น้ำไหลกลับ : มหัศจรรย์วิศวกรรมกับการผลักขี้ให้เพื่อนบ้าน
ปัจจุบันซัพพลายเออร์และผู้ประกอบการรายย่อยเริ่มมีการสอบถามเข้ามาอย่าง密集 regarding สถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งหากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นเดิม บริษัทจะประเมินยอดรายได้และต้นทุนประกอบการก่อนแจ้งผลสรุปอย่างเป็นทางการต่อไป
ทางเลือกใหม่ลงทุนร่วมตระกูลเชิดชัย
ในช่วงเช้าของวันที่ 19 พฤศจิกายน คุณศุภลักษณ์ได้พบกับผู้แทนของตระกูลเชิดชัย ซึ่งตกลงเรื่องค่าเช่าเสร็จสิ้นไปแล้วในวงเงินกว่า 1,000 ล้านบาท สำหรับระยะเวลา 30 ปี โดยข้อเสนอที่น่าสนใจคือ การขอให้เดอะมอลล์ร่วมลงทุนในที่ดินด้านหลังซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ เพื่อพัฒนาเป็นโครงการมิกซ์ยูส (Mixed-Use) ซึ่งเป็นการขยายบทบาทการลงทุนนอกเหนือจากศูนย์การค้าเพียงอย่างเดียว
เมื่อเทียบกับการเจรจากับกลุ่มเทพนครแม้จะลดราคาแล้ว แต่เมื่อเทียบกับข้อเสนอของตระกูลเชิดชัยแล้วยังถือว่ายังไม่เป็นธรรมในเชิงเศรษฐกิจ และสอดคล้องกับภาพรวมกำลังซื้อของจังหวัดนครราชสีมาที่ไม่คึกคักเท่าอดีต ปัจจุบันมีแนวโน้มสูงว่า 90% ของผู้บริหารจะไม่รับราคาเช่าเดิมจากกลุ่มเทพนคร เว้นแต่เจ้าของที่ดินจะตัดสินใจลดราคาเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอใหม่ๆ เข้ามาในขั้นตอนสุดท้าย
ผลกระทบพื้นที่ปิดกิจการ 40% และเปลี่ยนชื่อ
หากเดอะมอลล์ โคราช ตัดสินใจไม่ต่อสัญญาเช่าที่ดิน 20 ไร่ จะส่งผลให้พื้นที่ศูนย์การค้าปัจจุบันหายไปประมาณ 40% ซึ่งเป็นส่วนของพื้นที่ห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นหลัก โดยกลุ่มเทพนครได้ขอให้มีการไม่ทุบทิ้งพื้นที่เดิมแต่ให้สร้างกำแพงกั้นและรีเลย์เอาต์พื้นที่ใหม่ หากเดอะมอลล์ต้องการที่จะดำเนินการต่อในพื้นที่ 32 ไรewith ตระกูลเชิดชัย ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับขนาดและเปลี่ยนชื่อแบรนด์ใหม่ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลดบทบาทชื่อเดอะมอลล์และเปลี่ยนไปใช้ชื่ออื่น เช่น แบงค็อกมอลล์ หรือ เอ็มสเฟียร์ แทนในโครงการใหม่ๆ
การปิดพื้นที่ 40% อาจถือเป็นโอกาสดีในการปรับขนาดให้เหมาะสมกับกำลังซื้อปัจจุบัน แม้ต้องมีการลงทุนเพิ่มสำหรับการปรับปรุงพื้นที่และโยกย้ายส่วนห้างสรรพสินค้ามาไว้ในพื้นที่ใหม่ 32 ไร่นี้ก็ตาม
วิเคราะห์กำลังซื้อโคราชเทียบกับเมืองอื่น
แหล่งข่าวในวงการค้าปลีกวิเคราะห์ว่า นครราชสีมาเป็นเมืองใหญ่ที่มีฐานอุตสาหกรรมและกำลังซื้อจากคนท้องถิ่นเป็นหลัก แตกต่างจากขอนแก่นและอุดรธานีที่เป็นเมืองท่องเที่ยว มีมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและกำลังซื้อคึกคักกว่า ผลประกอบการของ เดอะมอลล์ โคราช ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาจึงมีแนวโน้มดรอปลง โดยในปี 2568 มีรายได้ 1,296 ล้านบาท และขาดทุนกว่า 1 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
แนวโน้มการไม่ต่อสัญญาเช่าระยะยาวของศูนย์การค้าใหญ่และร้านสะดวกซื้อในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ บ่งชี้ถึงวิกฤตทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่แหล่งที่มาของรายได้เริ่มไม่แน่นอน Landlordที่ดินและตึกแถวทั่วประเทศเริ่มวิตกกังวล และหันมาปรับโมเดลธุรกิจใหม่เพื่อรับมือกับความผันผวนของตลาดที่กำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
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