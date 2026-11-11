เดอะ ไชน่า เฮ้าส์ บาย เชฟเฟย คว้า 1 ดาวมิชลิน ไทยปี 2570
ห้องอาหาร เดอะ ไชน่า เฮ้าส์ บาย เชฟเฟย คว้ารางวัล 1 ดาวมิชลิน จาก มิชลิน ไกด์ ประเทศไทย ประจำปี 2570 เป็นแห่งแรกในไทย พร้อมจัดกิจกรรมพิเศษฉลองความสำเร็จในเดือนพฤศจิกายนนี้
โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญของ ห้องอาหารเดอะ ไชน่า เฮ้าส์ บาย เชฟเฟย ( The China House by Chef Fei) ที่ได้รับรางวัล 1 ดาวมิชลิน จาก 'มิชลิน ไกด์ ประเทศไทย ประจำปี 2570' ( Michelin Guide Thailand 2027) นับเป็นห้องอาหารจีนเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับเกียรตินี้ ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสืบสานศิลปะอาหารกวางตุ้งและสร้างประสบการณ์การรับประทานอาหารที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น
ประวัติศาสตร์มิชลินไอด์ไทยปี 2570
ความสำเร็จดังกล่าวถือเป็นหมุดหมายสำคัญสำหรับ ห้องอาหารเดอะ ไชน่า เฮ้าส์ บาย เชฟเฟย ตั้งแต่กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในเดือนสิงหาคม 2568 การได้รับดาวมิชลินครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการยอมรับด้านรสชาติ แต่ยังเป็นการยืนยันมาตรฐานความพิถีพิถันในการคัดสรรวัตถุดิบตามฤดูกาลและการปรุงอาหารแบบดั้งเดิมที่ประณีตทุกขั้นตอน ทำให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของช่วงเวลาพิเศษในเดือนพฤศจิกายนที่จะมีกิจกรรมฉลองความสำเร็จมากมายAlso readนายก อบจ.อุดรธานี เปิดอบรมหลักสูตรผ้าย้อมคราม พัฒนาศักสตรีและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน
ความร่วมมือค็อกเทลแพริ่งดินเนอร์พิเศษ
ในวันที่ 13 พฤศจิกายน ห้องอาหารเดอะ ไชน่า เฮ้าส์ บาย เชฟเฟย จะต้อนรับค่ำคืนแห่งรสชาติผ่านค็อกเทลแพริ่งดินเนอร์สุดพิเศษ โดยได้รับความร่วมมือจาก บาสเตียน ซิออคคา (Bastien Ciocca) จากบาร์ San You โดย Hope & Sesame และ เฝินจิ่ว (Fenjiu) แบรนด์สุราชั้นนำจากประเทศจีน กิจกรรมนี้จะถ่ายทอดเสน่ห์และมิติของอาหารกวางตุ้งผ่านประสบการณ์การรับประทานอาหารอันเป็นเอกลักษณ์ โดยเน้นการจับคู่รสชาติระหว่างศาสตร์แห่งอาหารและศิลปะการผสมเครื่องดื่มอย่างลงตัว
เรื่องราวและภูมิหลังของเชฟเฟย
หวง จิง ฮุ่ย หรือที่รู้จักกันในนาม เชฟเฟย (Chef Fei) เริ่มต้นเส้นทางในสายครัวตั้งแต่อายุ 16 ปี ณ เมืองเฉาซาน (แต้จิ๋ว) มณฑลกวางตุ้ง ก่อนจะสั่งสมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านอาหารจีนมายาวนานกว่าสามทศวรรษ ภายใต้การนำของเชฟเฟย ห้องอาหาร Jiang by Chef Fei ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กวางโจว ยังได้รับการยอมรับด้วยรางวัล 2 ดาวมิชลิน สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญระดับสูงในการนำเสนอศิลปะอาหารกวางตุ้ง
วิสัยทัศน์และคำกล่าวของเชฟเฟย
เชฟเฟยกล่าวว่า อาหารกวางตุ้งและอาหารแต้จิ๋วมีความหมายและผูกพันกับชีวิตของเขาอย่างลึกซึ้ง เขาอยากให้แขกในกรุงเทพฯ ได้สัมผัสและค้นพบรสชาติ ตลอดจนวัฒนธรรมอาหารที่เขาเติบโตมา พร้อมทั้งขอบคุณทีมงานทุกคนสำหรับความทุ่มเทและความใส่ใจในทุกรายละเอียดของอาหารแต่ละจาน รางวัลนี้มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับพวกเขาทุกคน และจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกมื้ออาหารสะท้อนถึงมาตรฐานและความไว้วางใจที่แขกมอบให้
รายละเอียดกิจกรรมเดือนพฤศจิกายน 2569
นอกจากค็อกเทลแพริ่งดินเนอร์แล้ว เชฟเฟย (Chef Fei) จะกลับมาร่วมรังสรรค์มื้ออาหารกับทีมงานห้องอาหารเดอะ ไชน่า เฮ้าส์ บาย เชฟเฟย อีกครั้งในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2569 เปิดโอกาสให้แขกได้สัมผัสรสมือของเชฟเฟยอีกครั้ง พร้อมพบปะพูดคุยและรับฟังเรื่องราวเบื้องหลังแรงบันดาลใจในการคัดสรรวัตถุดิบ เทคนิคการปรุงอาหาร และมรดกทางวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดผ่านแต่ละเมนู
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