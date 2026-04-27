เดลต้าฯ โชว์ผลประกอบการไตรมาส 1/67 กำไรสุทธิพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2567 กำไรสุทธิทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 9,081 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65.4% จากปีก่อน ยอดขายรวม 61,387 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.6% ได้แรงหนุนจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ดาต้าเซ็นเตอร์และระบบอัตโนมัติ
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA รายงาน ผลประกอบการ ไตรมาส 1 ปี 2567 แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างโดดเด่น โดยมีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 9,691 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นอัตรากำไรร้อยละ 15.
8 จากเดิมร้อยละ 13.3 การเติบโตนี้เป็นผลมาจากการขยายตัวของยอดขายในหลากหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโรงงาน และรับรู้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 318 ล้านบาท รวมถึงรายได้ชดเชยการผิดสัญญาทางการค้าและรายได้อื่นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้บันทึกประมาณการหนี้สินภาษีส่วนเพิ่มจำนวน 1,283 ล้านบาท ตามกฎหมายภาษีเงินได้เสาหลักที่สอง (Pillar Two model rule) ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ริเริ่มโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ส่งผลให้กำไรสุทธิในไตรมาสนี้ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 9,081 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 65.4 จากปีก่อน คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 14.8 และกำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่ 0.73 บาท เพิ่มขึ้นจาก 0.44 บาทต่อหุ้นในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ยอดขายรวมของสินค้าและบริการในไตรมาสนี้อยู่ที่ 61,387 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมากถึงร้อยละ 43.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แสดงให้เห็นถึงการเริ่มต้นปีงบประมาณ 2567 ที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องจากปี 2566 การเติบโตนี้ได้รับการสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อใหม่ การขยายกำลังการผลิต และการเพิ่มผลผลิตของโรงงาน โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับดาต้าเซ็นเตอร์ยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตหลัก สอดคล้องกับความต้องการดาต้าเซ็นเตอร์ที่เพิ่มสูงขึ้นจากการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว แม้จะมีความผันผวนของตลาดจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงาน แต่ความต้องการเทคโนโลยี AI ทั่วโลกยังคงแข็งแกร่ง บริษัทชั้นนำต่างๆ กำลังเร่งการลงทุนเพื่อผลักดันการใช้งาน AI ในวงกว้าง ทำให้แนวโน้มธุรกิจของเดลต้าฯ ยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดี ทั้งในส่วนของโซลูชั่นการบริหารจัดการพลังงานประสิทธิภาพสูงสำหรับศูนย์ข้อมูล ระบบระบายความร้อน โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานระบบพลังงาน นอกจากนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบอัตโนมัติสำหรับภาคอุตสาหกรรมและอาคารสีเขียวก็ยังคงมีการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่รายได้จากกลุ่มโซลูชั่นสำหรับยานยนต์ไฟฟ้ายังคงอ่อนตัวเนื่องจากความต้องการในตลาดที่ยังไม่ฟื้นตัว บริษัทฯ ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโลก แต่ก็ตระหนักถึงปัจจัยกดดันต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น จึงได้ปรับใช้แนวทางการบริหารห่วงโซ่อุปทานให้มีความยืดหยุ่น เพื่อรักษาการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ควบคู่ไปกับการขยายการลงทุนภายใต้กลยุทธ์การผลิตอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้าทั่วโลก กำไรขั้นต้นในไตรมาสนี้อยู่ที่ 19,466 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 78.1 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของยอดขายโดยรวม และอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากการเติบโตของยอดขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์พาวเวอร์อิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้างพื้นฐานที่มีอัตรากำไรสูง อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา) เพิ่มขึ้นเป็น 9,775 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5 จากไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้นร้อยละ 86.9 จากปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากการบันทึกค่าใช้จ่ายด้านภาษีศุลกากรที่เพิ่มขึ้นจากการเรียกเก็บของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายอากรในการส่งออกสินค้าภายใต้ข้อตกลงในการเรียกเก็บคืนจากลูกค้าตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยจำนวนเงินส่วนนี้จะถูกบันทึกเป็นรายได้ตามมาตรฐาน IFR
