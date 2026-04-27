Head Topics

เดลต้าฯ โชว์ผลประกอบการไตรมาส 1/67 กำไรสุทธิพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์

เศรษฐกิจธุรกิจ News

📆4/27/2026 1:21 PM
📰ktnewsonline
154 sec. here / 12 min. at publisher
📊News: 93% · Publisher: 63%

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2567 กำไรสุทธิทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 9,081 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65.4% จากปีก่อน ยอดขายรวม 61,387 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.6% ได้แรงหนุนจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ดาต้าเซ็นเตอร์และระบบอัตโนมัติ

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA รายงาน ผลประกอบการ ไตรมาส 1 ปี 2567 แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างโดดเด่น โดยมีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 9,691 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นอัตรากำไรร้อยละ 15.

8 จากเดิมร้อยละ 13.3 การเติบโตนี้เป็นผลมาจากการขยายตัวของยอดขายในหลากหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโรงงาน และรับรู้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 318 ล้านบาท รวมถึงรายได้ชดเชยการผิดสัญญาทางการค้าและรายได้อื่นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้บันทึกประมาณการหนี้สินภาษีส่วนเพิ่มจำนวน 1,283 ล้านบาท ตามกฎหมายภาษีเงินได้เสาหลักที่สอง (Pillar Two model rule) ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ริเริ่มโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ส่งผลให้กำไรสุทธิในไตรมาสนี้ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 9,081 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 65.4 จากปีก่อน คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 14.8 และกำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่ 0.73 บาท เพิ่มขึ้นจาก 0.44 บาทต่อหุ้นในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ยอดขายรวมของสินค้าและบริการในไตรมาสนี้อยู่ที่ 61,387 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมากถึงร้อยละ 43.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แสดงให้เห็นถึงการเริ่มต้นปีงบประมาณ 2567 ที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องจากปี 2566 การเติบโตนี้ได้รับการสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อใหม่ การขยายกำลังการผลิต และการเพิ่มผลผลิตของโรงงาน โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับดาต้าเซ็นเตอร์ยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตหลัก สอดคล้องกับความต้องการดาต้าเซ็นเตอร์ที่เพิ่มสูงขึ้นจากการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว แม้จะมีความผันผวนของตลาดจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงาน แต่ความต้องการเทคโนโลยี AI ทั่วโลกยังคงแข็งแกร่ง บริษัทชั้นนำต่างๆ กำลังเร่งการลงทุนเพื่อผลักดันการใช้งาน AI ในวงกว้าง ทำให้แนวโน้มธุรกิจของเดลต้าฯ ยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดี ทั้งในส่วนของโซลูชั่นการบริหารจัดการพลังงานประสิทธิภาพสูงสำหรับศูนย์ข้อมูล ระบบระบายความร้อน โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานระบบพลังงาน นอกจากนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบอัตโนมัติสำหรับภาคอุตสาหกรรมและอาคารสีเขียวก็ยังคงมีการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่รายได้จากกลุ่มโซลูชั่นสำหรับยานยนต์ไฟฟ้ายังคงอ่อนตัวเนื่องจากความต้องการในตลาดที่ยังไม่ฟื้นตัว บริษัทฯ ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโลก แต่ก็ตระหนักถึงปัจจัยกดดันต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น จึงได้ปรับใช้แนวทางการบริหารห่วงโซ่อุปทานให้มีความยืดหยุ่น เพื่อรักษาการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ควบคู่ไปกับการขยายการลงทุนภายใต้กลยุทธ์การผลิตอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้าทั่วโลก กำไรขั้นต้นในไตรมาสนี้อยู่ที่ 19,466 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 78.1 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของยอดขายโดยรวม และอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากการเติบโตของยอดขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์พาวเวอร์อิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้างพื้นฐานที่มีอัตรากำไรสูง อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา) เพิ่มขึ้นเป็น 9,775 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5 จากไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้นร้อยละ 86.9 จากปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากการบันทึกค่าใช้จ่ายด้านภาษีศุลกากรที่เพิ่มขึ้นจากการเรียกเก็บของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายอากรในการส่งออกสินค้าภายใต้ข้อตกลงในการเรียกเก็บคืนจากลูกค้าตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยจำนวนเงินส่วนนี้จะถูกบันทึกเป็นรายได้ตามมาตรฐาน IFR

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ktnewsonline /  🏆 24. in TH

United States Latest News, United States Headlines

Render Time: 2026-04-27 16:25:04