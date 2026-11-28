เดนิส เจลีลชา ใน 'EXCHANGE' บทนำหนักเรื่องแลกเปลี่ยนวิญญาณ
เดนิส เจลีลชา คัปปุน ร่วมงานกับ ศิรพันธ์ วัฒนจินดา และ สุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร ในภาพยนตร์สยองขวัญ EXCHANGE เรียน แลก ผี รับบทนำครั้งแรก พร้อมเล่าความท้าทายในการแสดงบทผี
นางเอกสาว เดนิส เจลีลชา คัปปุน เตรียมสร้างความหวาดเสียวให้กับผู้ชมในภาพยนตร์สยองขวัญลึกลับเรื่องใหม่ titled EXCHANGE เรียน แลก ผี โดยเป็นการร่วมงานกับนักแสดงมากฝีมือ ศิรพันธ์ วัฒนจินดา และ สุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร เดนิส เปิดเผยในรายการพูดคุยถึงประสบการณ์การทำงานในภาพยนตร์ชิ้นนี้ว่าเป็นบทบาทใหม่ที่ไม่มีใครเคยเห็นเธอแสดงมาก่อน
บทแรกในชีวิตรับบทผีเข้าซับซ้อน
เดนิส เจลีลชา คัปปุน อธิบายว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เปิดโอกาสให้เธอได้ทดลองเล่นในเฉดตัวละครที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ซึ่งครั้งนี้เธอได้รับบทที่ต้องมีการแสดงฉากที่ถูกผีเข้าเป็นครั้งแรกในชีวิตการทำงาน แม้เธอจะไม่ใช่คนที่กลัวผีในความเป็นจริงเพราะไม่เคยสัมผัสหรือเห็นเหตุการณ์น่ากลัวมาก่อน แต่เธอมองว่าการแสดงถึงความกลัวเป็นเรื่องที่ยูนิเวอร์แซลที่ทุกคนสามารถรับรู้และเชื่อมโยงอารมณ์ร่วมได้Also readนักลงทุนต้องรู้ 4 คำถามสำคัญก่อนฝากเงินกับ Exchange คริปโต ปลอดภัยจริงไหม
เดนิส บอกว่าเทคนิคการแสดงของเธอไม่ได้พึ่งพาความกลัวส่วนตัว แต่ยึดตามพื้นฐานของตัวละครและสถานการณ์ที่ตัวละครต้องเผชิญ ทำให้การสื่อสารอารมณ์ความน่ากลัวผ่านหน้าจอเป็นไปได้ด้วยดี สิ่งสำคัญมากกว่าเรื่องผีคือการที่ผู้ชมจะได้สัมผัสถึงวิวทิวทัศน์ที่สวยงามระดับโลกจากการถ่ายทำในต่างประเทศ ซึ่งเป็นภาพที่หาชมได้ยากในชีวิตจริง
ความสัมพันธ์แม่ลูกแน่นแฟ้นระหว่าง เดนิส ศิรพันธ์
ในการร่วมงานกับ ศิรพันธ์ วัฒนจินดา หรือ พี่นุ่น เดนิส เจลีลชา คัปปุน เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ทั้งสองไม่ได้ใกล้ชิดกันมากเพราะ เดนิส อยู่กับสังกัด ช่อง 3 แต่ในการถ่ายทำครั้งนี้มีฉากที่ต้องอยู่คู่กันเยอะมาก โดยเฉพาะในช่วงที่เดินทางไปที่ประเทศแคนาดา เดนิส ต้องแสดงฉากอยู่คนเดียวเกือบตลอดแต่กลับได้ร่วมฉากกับ พี่นุ่น อย่างใกล้ชิด
เดนิส เป็นหนึ่งในนักแสดงหน้าแรกๆ ที่ พี่นุ่น ได้สวมบทบาทเป็นแม่ของเด็กที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว ซึ่งปกติแล้ว พี่นุ่น มักจะรับบทแม่ของเด็กเล็กมากกว่า เดนิส เล่าว่าทั้งสองได้ร่วมเวิร์กช็อปบทกันอย่างหนักเพื่อสร้างความเข้าใจในความสัมพันธ์แม่ลูกที่แน่นแฟ้นและกลมเกลียวกันอย่างมาก แต่กลับมีมุมมองและความต้องการที่ต่างกันจนนำไปสู่การต่อสู้และจิกกัดกันทางอารมณ์ ซึ่งแท้จริงแล้วความรักที่มีต่อกันยังคงลึกซึ้งอยู่
บทนำหนักสุดจากซีรีส์ธี่หยดสู่ภาพยนตร์เรื่องใหม่
เมื่อถามถึงผลงานก่อนหน้านี้ เดนิส เจลีลชา คัปปุน นับรวมแล้วนี่คือครั้งที่ห้าของเธอในแฟรนไชส์ภาพยนตร์ผี ตั้งแต่ ธี่หยด ทั้งสามภาค ตามด้วย คำสารภาพของหมอผี และเรื่องล่าสุดนี้ โดยเธอระบุว่า EXCHANGE เรียน แลก ผี เป็นภาพยนตร์เรื่องที่เธอได้รับบทนำและแบกรับน้ำหนักการแสดงหนักพอสมควร ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของเธอในการรับบทหลักเต็มตัว
เดนิส มองว่าแนวทางในการเล่าเรื่องของผู้กำกับ ฉัตรชัย หงส์ศิริกุล หรือ พี่กุ้ง มีวิธีการนำเสนอที่แตกต่างและใหม่ล่าสุดเมื่อเทียบกับผลงานเก่าที่เธอคุ้นเคยกับทีมเดิมมาหลายปี การเปลี่ยนทีมงานและคนกำกับทำให้เธอต้องปรับวิธีการแสดงใหม่ทั้งหมด โดยเฉพาะตัวละคร นิว ที่ดูเหมือนจะแสดงน้อยแต่ข้างในมีความซับซ้อนและอารมณ์อัดอั้นมากมาย รวมถึงความกดดันในการหาคาแร็กเตอร์ของตัวละครผีที่ต้องสร้างขึ้นมาใหม่
ชีวิตนักศึกษาฟิล์มปี 3 กับความท้าทายการทำงานหนัก
นอกเหนือจากงานแสดง เดนิส เจลีลชา คัปปุน ยังเปิดเผยว่าปัจจุบันเธอเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะภาพยนตร์ ซึ่งเป็นการเรียนด้านเบื้องหลังแม้ว่าชีวิตจริงของเธอจะเป็นนักแสดงเบื้องหน้า การได้เรียนรู้ทั้งสองด้านทำให้เธอเข้าใจกระบวนการทำงานทั้งหมดอย่างลึกซึ้งและมองเห็นภาพรวมของการผลิตสื่อได้ชัดเจนยิ่งขึ้น แต่ความท้าทายอย่างใหญ่หลวงคือการต้องแบ่งเวลาระหว่างการทำงานและโปรเจกต์ส่งอาจารย์ที่เยอะมาก
เดนิส ยอมรับว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่มีชีวิตที่หนักหนาที่สุดจนแทบไม่รู้เลยว่าความรู้สึกของการนอนหลับเพียงพอเป็นอย่างไร แต่เธอมองว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุดก่อนที่จะจบการศึกษาและออกไปลุยในวงการภาพยนตร์อย่างเต็มตัว แม้จะเหนื่อยแต่เธอก็รู้สึกว่าคุ้มค่า
อนาคตวงการภาพยนตร์อยากลองแนวดราม่าโรแมนติก
เมื่อถามถึงแนวโน้มในอนาคต เดนิส เจลีลชา คัปปุน กล่าวว่าเนื่องจากเธอคุ้นเคยกับภาพยนตร์แนวสยองขวัญและแอ๊กชั่นมานาน เธอจึงมีความต้องการจะลองทำงานในแนวดราม่าหรือโรแมนติกคอมเมดี้ที่มีบทซึ้งๆ หรือบทตลกที่แตกต่างไปจากเดิม เพื่อทดสอบศักยภาพของนักแสดงให้หลากหลายขึ้น และอยากลองเล่นบทบาทตัวละครใหม่ๆ ที่ไม่เคยได้รับโอกาสมาก่อน
ด้านมุมมองต่อการทำงานมาตั้งแต่เด็ก เดนิส มองว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสีย เธอรู้สึกว่าตัวเองโตเร็วกว่าเพื่อนวัยเดียวกันและเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้เร็วกว่าแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการคาดหวังที่สูงจากสังคม เธอมีความสุขที่ได้ตามหาฝันและได้ทำในสิ่งที่รักตั้งแต่อายุน้อย แม้ชีวิตจะยุ่งยากแต่เธอก็ขอบคุณประสบการณ์ที่ได้สะสมมาจนถึงวันนี้
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