เดช-เดชณรงค์ ผงาดคว้าแชมป์มิสเตอร์ไทยแลนด์ 2026

เดช-เดชณรงค์ ประเทศ อดีตนักกีฬาทีมชาติจากกายวี่ คว้าแชมป์มิสเตอร์ไทยแลนด์ 2026 พร้อมด้วย อร-อรอนงค์ อินทร์แก้ว คว้าแชมป์สปอร์ตฟิสิคหญิง
เดช-เดชณรงค์ ประเทศ นัก เพาะกาย หนุ่มจากกายวี่ อดีตทีมชาติไทยวัย 29 ปี โชว์ฟอร์มสุดยอด คว้าแชมป์ เพาะกาย ชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก.
ในการแข่งขัน มิสเตอร์ไทยแลนด์ ประจำปี 2569 พร้อมทั้งผงาดคว้าแชมป์ออฟแชมป์ มิสเตอร์ไทยแลนด์ ประจำปี 2569 ได้สำเร็จเป็นครั้งแรก สร้างความยินดีให้กับเจ้าตัวและแฟนคลับเป็นอย่างมาก การแข่งขันกีฬาเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รายการ มิสเตอร์ไทยแลนด์ ครั้งที่ 46 จัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ โดยมี ศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการปิดการแข่งขัน การแข่งขันครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการสมาคมฯ และแขกผู้มีเกียรติมากมายเข้าร่วมชมและให้กำลังใจนักกีฬาอย่างคับคั่ง การแข่งขันในวันสุดท้ายเต็มไปด้วยความเข้มข้น มีการแข่งขันใน 8 รุ่น และการแข่งขันแชมป์ออฟแชมป์ ที่นำแชมป์จาก 6 รุ่นมาแข่งขันเพื่อหาผู้ชนะเลิศประจำปี ผลการแข่งขันปรากฏว่า เดช-เดชณรงค์ ประเทศ สามารถคว้าชัยชนะในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก. และคว้าแชมป์ออฟแชมป์มาครองได้อย่างงดงาม ถือเป็นการเริ่มต้นปีที่ดีและเป็นรางวัลแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจในการฝึกซ้อมตลอดมา\การแข่งขันในรุ่นอื่นๆ ก็เป็นไปอย่างดุเดือด โดยมีนักกีฬามากฝีมือเข้าร่วมประชันกันอย่างคับคั่ง ในรุ่นเพาะกายชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 80 กก. มูฮัมมัด สะพะพันธ์ จาก ช้างยิมโคราช โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จ สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการเอาชนะ ธนกฤต ประจันตะเสน มิสเตอร์ไทยแลนด์ปี 2024 และแชมป์เพาะกายอาเซียนและมิสเตอร์อาเซียนปี 2024 ไปได้ ในขณะที่ อร-อรอนงค์ อินทร์แก้ว นักกีฬาโมเดลฟิสิคหญิงจาก พัด’ลุง ยิม แชมป์โลกสปอร์ตฟิสิคหญิง ก็สามารถคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จ หลังจากรอคอยมานานถึง 10 ปี สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมและเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นน้อง นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันในรุ่นเยาวชน รุ่นมาสเตอร์ และรุ่นอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาทุกระดับได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ผลการแข่งขันในแต่ละรุ่นสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของวงการเพาะกายไทย ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีนักกีฬารุ่นใหม่ๆ ที่มีความสามารถโดดเด่นขึ้นมาประดับวงการมากมาย\หลังจากการแข่งขันสิ้นสุดลง ศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงความสำเร็จของการแข่งขันครั้งนี้ พร้อมทั้งเปิดเผยถึงแผนการจัดการแข่งขันในปีต่อๆ ไป โดยในปีนี้จะมีรายการ โรดทู มิสเตอร์ ไทยแลนด์ ปี 2570 อีก 3 สนาม เริ่มจาก กรุงเก่า คลาสสิค ครั้งที่ 9 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเดือนพฤษภาคม ต่อด้วย โคราช คลาสสิค ในเดือนธันวาคม และ ไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์ ในเดือนมกราคมปีหน้า นอกจากนี้ อาจจะมีรายการ หนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย ที่กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาถึงงบประมาณและความเหมาะสมในการจัดการแข่งขันต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการหารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดการแข่งขันพิเศษระหว่างทีมสโมสรจาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย กับทีมจาก 4 รัฐทางภาคเหนือของมาเลเซีย ที่หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในช่วงเดือนมกราคม ซึ่งจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและเป็นการส่งเสริมกีฬาทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติอีกด้ว
สรุปยอดจองรถ MOTOR SHOW 2026 ค่ายไหนคนจองเยอะสุด ในช่วงราคาน้ำมันแพง
THPSA Shotgun & PCC 2026: ศึกยิงปืนรณยุทธนานาชาติ ที่ชลบุรี พร้อมคัดตัวทีมชาติไทยลุยชิงแชมป์โลก
KeSPA จับมือ Disney+ ถ่ายทอดสดอีสปอร์ตทั่วโลกตลอดปี 2026 เริ่มต้นด้วย Esports Championships Asia Jinju
รายชื่อผู้เล่น วอลเลย์บอลหญิง ทีมชาติไทย VNL 2026
Ethereum เผชิญแรงกดดันหนัก เสี่ยงเสียแชมป์ Market Cap อันดับสองให้ USDT
เปิดโผ 5 สาขาศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยม 'คมชัดลึกอวอร์ด ครั้งที่ 22'
