จากทีมที่จ่อตกชั้นสู่การเอาชนะเอฟเวอร์ตันในนัดสุดท้าย เด แซร์บี้ เปลี่ยนความสิ้นหวังเป็นความหวัง พร้อมคำชื่นชมจากแมดดิสันและกัลลาเกอร์
จากผลงานที่น่าผิดหวังในฤดูกาลที่ผ่านมา ทำให้บอร์ดบริหารของสโมสรต้องตัดสินใจครั้งสำคัญ ด้วยการปลดกุนซือคนเก่าอย่าง อิกอร์ ทูดอร์ ออกไปอย่างเร่งด่วน ก่อนที่สถานการณ์จะเลวร้ายไปมากกว่านี้ และทันทีที่ทีมกำลังจมดิ่งสู่หายนะ บอร์ดก็ได้แต่งตั้ง โรแบร์โต เด แซร์บี้ เข้ามากุมบังเหียนแทน ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่เปลี่ยนชะตากรรมของสโมสรไปอย่างสิ้นเชิง เด แซร์บี้ ผู้ซึ่งเคยสร้างชื่อเสียงจากผลงานที่โดดเด่นกับเบรนท์ฟอร์ดและไบรท์ตัน ได้เข้ามาเติมเต็มความเชื่อมั่นและพลังใหม่ให้กับทีมที่มีสภาพแตกสลายทางจิตใจ เขาสามารถเรียกศรัทธาจากนักเตะได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่วัน การปรับเปลี่ยนแท็กติกและการสื่อสารที่ชัดเจนทำให้ทุกคนกลับมามีความหวังอีกครั้ง และผลลัพธ์ก็ปรากฏให้เห็นเมื่อทีมสามารถเอาชนะเอฟเวอร์ตัน 1-0 ในนัดสุดท้ายของฤดูกาล ซึ่งเป็นชัยชนะที่ทำให้สโมสรรอดพ้นจากการตกชั้นอย่างเหลือเชื่อ นับเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสที่เด็ดขาด เจมส์ แมดดิสัน กองกลางตัวรุกของทีม ได้ออกมาเปิดใจถึงความสำคัญของ เด แซร์บี้ ว่าเขาคือผู้เปลี่ยนทีมที่แหลกสลายให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง แมดดิสัน กล่าวว่าเขามีความสุขมากกับผู้จัดการทีมคนนี้ ที่เข้ามาพาทีมพ้นจากสถานการณ์ย่ำแย่ เพราะถ้าไม่มีเขา ทุกอย่างอาจจะกลายเป็นหายนะที่ยิ่งใหญ่ การแต่งตั้ง เด แซร์บี้ ถือเป็นสิ่งที่ช่วยกอบกู้สถานการณ์ไม่ให้กลายเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ความหายนะอาจจะเกิดขึ้นแน่นอน แต่สุดท้ายมันไม่เกิดขึ้น และเขาสมควรได้รับเครดิตอย่างมากสำหรับความสำเร็จนี้ แมดดิสัน ยังเสริมอีกว่าผู้จัดการทีมคนใหม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความไว้ใจได้ตั้งแต่สองวันแรกที่เข้ามาทำงาน ทุกคนในทีมเชื่อมั่นในวิธีการทำงานของเขา มันเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าโชคชะตาได้ส่งเขามาช่วยเหลือสโมสรไว้ คอเนอร์ กัลลาเกอร์ กองกลางอีกคนหนึ่งก็แสดงความรู้สึกเช่นเดียวกัน โดยกล่าวว่าเขารู้สึกซาบซึ้งที่ได้ผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามา เพราะเขาเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ทุกอย่างพลิกกลับมาดีขึ้น ไม่เพียงแต่สำหรับทีมโดยรวม แต่สำหรับตัวเขาเองเป็นการส่วนตัว กัลลาเกอร์ เน้นย้ำว่าตั้งแต่วันแรกที่ เด แซร์บี้ เข้ามา เขาสามารถทำให้ทุกคนที่อยู่รอบข้างเกิดความเชื่อใจและไว้ใจในตัวเขาได้ทันที ทุกคนในห้องแต่งตัวยอมรับในแนวทางและปรัชญาของเขา ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับผู้จัดการทีมคนก่อนหน้านี้ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่มีเสน่ห์และความสามารถในการจัดการกับความกดดัน และเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้สโมสรสามารถฝ่าฟันวิกฤตไปได้อย่างน่าอัศจรรย.
