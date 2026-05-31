เซ่นพ่นควันกลางไลฟ์! เวิร์คพอยท์ออกแถลงการณ์ด่วน สั่งพักงานทีมงานชิงช้าสวรรค์ 2026 แอบดูดบุหรี่ไฟฟ้าในสตูฯ

เกิดดราม่าร้อนแรงเมื่อทีมงานรายการชิงช้าสวรรค์ 2026 แอบสูบบุหรี่ไฟฟ้าขณะถ่ายทอดสด เวิร์คพอยท์ออกแถลงการณ์ขออภัยและสั่งพักงานผู้เกี่ยวข้องทันที พร้อมยกระดับมาตรการกำกับดูแล
เกิดกระแส ดราม่า ร้อนแรงบนโลกออนไลน์เมื่อมีการแชร์ภาพและคลิปวิดีโอขณะที่มีการถ่ายทอดสดรายการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งเยาวชนชื่อดังอย่าง ชิงช้าสวรรค์ 2026 ทางช่อง เวิร์คพอยท์ โดยในระหว่างการถ่ายทอดสด ปรากฏว่าทีมงานรายหนึ่งมีพฤติกรรมแอบสูบ บุหรี่ไฟฟ้า ภายในสตูดิโอ สร้างความไม่พอใจให้กับผู้ชมจำนวนมาก เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นรายการเยาวชนที่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม การกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดกฎหมายและสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียล เกิดกระแสวิจารณ์อย่างหนัก โดยผู้ชมส่วนใหญ่แสดงความผิดหวังต่อมาตรการดูแลของบริษัทผู้ผลิตรายการ และเรียกร้องให้มีการลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง หลายคนมองว่าการสูบ บุหรี่ไฟฟ้า ในสถานที่ถ่ายทำซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะและมีเยาวชนร่วมรายการนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังมีการตั้งคำถามถึงความรับผิดชอบของทีมงานและผู้บริหารที่ควรควบคุมดูแลให้เข้มงวดยิ่งขึ้น ล่าสุดเพจ Workpoint Entertainment ได้ออก แถลงการณ์ด่วน ในนามบริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด ผู้ผลิตรายการ เพื่อขออภัยต่อสาธารณชนและผู้ชม โดยระบุว่าบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสูงสุด และเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บริษัทมีคำสั่งให้พนักงานที่เกี่ยวข้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พร้อมทั้งจะยกระดับมาตรการกำกับดูแลภายในให้เข้มงวดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันขึ้นอีก การดำเนินการดังกล่าวได้รับการตอบรับจากสังคมในทางบวก แต่ก็ยังมีเสียงเรียกร้องให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดว่ามีการละเลยหรือปล่อยปละละเลยในส่วนอื่นหรือไม่ เหตุการณ์นี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเหมาะสมในรายการที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่อ่อนไหวต่อพฤติกรรมเลียนแบบ บริษัทฯ ยืนยันว่าจะดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้ชมต่อไป โดยจะมีการอบรมทีมงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ตระหนักถึงจรรยาบรรณในการทำงาน โดยเฉพาะในรายการที่มีเยาวชนเข้าร่วม พร้อมกันนี้ยังขอให้ผู้ชมมั่นใจว่ารายการ ชิงช้าสวรรค์ 2026 จะดำเนินต่อไปด้วยมาตรฐานที่ดีที่สุด และเหตุการณ์นี้จะเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาภาพลักษณ์และความรับผิดชอบต่อสังค.
ชิงช้าสวรรค์ 2026 เวิร์คพอยท์ บุหรี่ไฟฟ้า แถลงการณ์ด่วน ดราม่า
