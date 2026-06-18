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เซ็นทรัล-โรบินสันจัดแคมเปญ Central / Robinson Grand Grand Sale ปีที่ 17

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เซ็นทรัล-โรบินสันจัดแคมเปญ Central / Robinson Grand Grand Sale ปีที่ 17
Central / Robinson Grand Grand SaleSport CultureSelf-Investment
📆18/6/2569 7:17:00
📰แหล่ง: Thairath_News
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📊News: 37% · Publisher: 63%

บริษัทพบว่าผู้บริโภคยุคใหม่ให้ความสำคัญกับแนวคิด ‘360° Self-Investment’ หรือการลงทุนเพื่อตัวเองในทุกมิติ ตั้งแต่การออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ ไปจนถึงการแต่งกายและการใช้เวลาว่าง ส่งผลให้เทรนด์ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาเติบโตต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการวิ่ง ฟิตเนส แอโรบิก หรือแฟชั่นสไตล์ Blokecore ที่นำเสื้อฟุตบอลมาผสมผสานกับสตรีทแฟชั่น

นางสาวรวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด เซ็นทรัล รีเทล ดีพาทเมนท์สโตร์ เปิดเผยว่า ช่วงกลางปีถือเป็นช่วงสำคัญของธุรกิจค้าปลีกที่ผู้ประกอบการต่างเร่งออกแคมเปญเพื่อกระตุ้นการจับจ่าย โดยปีนี้ห้างเซ็นทรัลและโรบินสันจัดแคมเปญ Central / Robinson Grand Grand Sale ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 พร้อมต่อยอดจากเทรนด์ Sport Culture ที่เติบโตอย่างชัดเจนในกลุ่มผู้บริโภค ‘ปัจจุบันผู้บริโภคไม่ได้มองเรื่องการออกกำลังกายเป็นเพียงกิจกรรมดูแลสุขภาพ แต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต การแสดงตัวตน และการให้รางวัลกับตัวเอง สะท้อนผ่านพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ทั้งสุขภาพ แฟชั่น และไลฟ์สไตล์ควบคู่กันไป’ นางสาวรวิศรากล่า.

นางสาวรวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด เซ็นทรัล รีเทล ดีพาทเมนท์สโตร์ เปิดเผยว่า ช่วงกลางปีถือเป็นช่วงสำคัญของธุรกิจค้าปลีกที่ผู้ประกอบการต่างเร่งออกแคมเปญเพื่อกระตุ้นการจับจ่าย โดยปีนี้ห้างเซ็นทรัลและโรบินสันจัดแคมเปญ Central / Robinson Grand Grand Sale ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 พร้อมต่อยอดจากเทรนด์ Sport Culture ที่เติบโตอย่างชัดเจนในกลุ่มผู้บริโภค ‘ปัจจุบันผู้บริโภคไม่ได้มองเรื่องการออกกำลังกายเป็นเพียงกิจกรรมดูแลสุขภาพ แต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต การแสดงตัวตน และการให้รางวัลกับตัวเอง สะท้อนผ่านพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ทั้งสุขภาพ แฟชั่น และไลฟ์สไตล์ควบคู่กันไป’ นางสาวรวิศรากล่า

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Thairath_News /  🏆 8. in TH

Central / Robinson Grand Grand Sale Sport Culture Self-Investment Central Football Social Club Central App Central Chat & Shop

 

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