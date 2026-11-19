เซ็นทรัลพัฒนา ลุย 'เดอะ เซ็นทรัล พหลโยธิน' เปิดบริการกลางปี 2570
เซ็นทรัลพัฒนา ประกาศเลื่อนเปิด 'เดอะ เซ็นทรัล พหลโยธิน' เป็นกลางปี 2570 มูลค่าลงทุน 21,000 ล้านบาท ย้ำเป้าหมายยกระดับย่านพหลโยธินสู่ The Next CBD ใหม่ของกรุงเทพฯ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าโครงการ 'เดอะ เซ็นทรัล พหลโยธิน' จะเปิดให้บริการในช่วงกลางปี 2570 โดยเป็นการปรับตารางเวลาใหม่ออกจากกำหนดเดิมที่เคยระบุไว้ว่า จะเปิดในไตรมาสที่ 1 ของปี 2570
ปรับเวลาเปิดบริการโครงการใหม่
การประกาศกำหนดการใหม่ครั้งนี้ เป็นไปตามข้อมูลล่าสุดที่เซ็นทรัลพัฒนาเปิดเผยต่อสาธารณะ โดยขยับช่วงเดือนจากต้นปีเป็นกลางปี 2570 ซึ่งนับเป็นความเคลื่อนไหวสำคัญในการบริหารจัดการไทม์ไลน์ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ในย่านพหลโยธินAlso readทร.เตรียมจัดซื้อจัดจ้างเรือฟริเกตใหม่ รับ TOR ไม่สมบูรณ์ ไม่เกี่ยวทุจริต
ก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2569 นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดของ CPN ได้ประกาศเลื่อนกำหนดการเปิดโครงการจากเดิมที่คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2569 มาเป็นไตรมาสที่ 1 ของปี 2570
สาเหตุหลักของการปรับตารางเวลาทั้งสองครั้ง มาจากปัจจัยด้านการก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อน ทำให้เกิดข้อจำกัดด้านเวลาในการดำเนินงานบางประการ ซึ่งการเลื่อนจากปลายปี 2569 มาเป็นต้นปี 2570 ครั้งก่อน ถือเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับระยะถัดไป
อย่างไรก็ตาม การเปิดเผยล่าสุดในปีปัจจุบัน ชี้ให้เห็นว่า แม้จะเลื่อนเวลาจากไตรมาส 1 มาเป็นกลางปี 2570 แล้ว CPN ยังคงต้องเผชิญกับข้อจำกัดด้านเวลาหรือสภาพคล่องในการดำเนินงานบางส่วนที่ต้องยืดเวลาออกไปอีก เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของงาน
รายละเอียดมูลค่าและพื้นที่โครงการ
โครงการเดอะ เซ็นทรัล พหลโยธิน มีมูลค่าการลงทุนสูงถึง 21,000 ล้านบาท บนพื้นที่ที่ดินขนาด 49 ไร่ และมีพื้นที่อาคารรวมทั้งหมด 457,409 ตารางเมตร ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการค้าปลีกที่มีขนาดมหาศาลที่สุดในย่านดังกล่าว
ภายในพื้นที่ของโครงการ มีคอนเวนชั่นฮอลล์ที่มีขนาดมากกว่า 6,700 ตารางเมตร ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการจัดคอนเสิร์ตและอีเวนต์ระดับสากล ซึ่งจะช่วยให้ศูนย์การค้าแห่งนี้สามารถดึงดูดผู้ชมจากภายนอกพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้มากขึ้น
เซ็นทรัลพัฒนาตั้งเป้าตัวเลขผู้เข้าใช้บริการไว้ที่ 1.3 แสนคนต่อวัน ในปีแรกของการเปิดให้บริการ ซึ่งตัวเลขนี้สะท้อนถึงความคาดหวังของ CPN ที่มีต่อศักยภาพของการพัฒนาพื้นที่ในย่านนี้ให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง
นอกจากส่วนที่เป็นศูนย์การค้าหลักแล้ว CPN ยังมีแผนพัฒนาพื้นที่เพิ่มเติมในอนาคตนอกเหนือจากส่วนค้าปลีกทั่วไป ซึ่งอาจรวมถึงพื้นที่สำนักงาน อสังหาริมทรัพย์สำหรับอยู่อาศัย หรือบริการอื่นๆ เพื่อเติมเต็มฟังก์ชันการใช้งานของพื้นที่
เป้าหมายยกระดับย่านพหลโยธิน
การเข้ามาพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ครั้งนี้ มีเป้าหมายหลักเพื่อผลักดันให้ย่านพหลโยธินกลับมาเต็มศักยภาพสูงสุด โดย CPN มองว่าพื้นที่นี้ควรพัฒนาและยกระดับสู่การเป็น 'The Next CBD' หรือศูนย์กลางธุรกิจใหม่แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร
การยกระดับครั้งนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การสร้างห้างสรรพสินค้า แต่รวมถึงการสร้างพื้นที่สาธารณะและการเชื่อมโยงการเดินทาง เพื่อให้ย่านพหลโยธินกลายเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญของระบบขนส่งมวลชนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับทิศทางของ CPN ที่ต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพื้นที่ใจกลางเมือง หรือ UDD (Urban Development District) ที่มีศักยภาพสูง โดยย่านพหลโยธินถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ต้องอาศัยการกระตุ้นจากโครงการระดับแลนด์มาร์ก
สถานะพอร์ตโฟลิโอศูนย์การค้า CPN
สำหรับสถานะของเซ็นทรัลพัฒนา ณ สิ้นไตรมาส 3 ของปี 2569 มีศูนย์การค้าภายใต้การบริหารจัดการทั้งหมด 45 โครงการ แบ่งเป็นการดำเนินการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน 18 โครงการ และต่างจังหวัด 25 โครงการ
นอกเหนือจากนี้ CPN ยังมีการกระจายการลงทุนในต่างประเทศจำนวน 1 โครงการ และโครงการเมกา บางนา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการค้าปลีกรวม ซึ่งมีพื้นที่ให้เช่าสุทธิสูงถึง 2.4 ล้านตารางเมตร
ในส่วนของการขยายช่องทางร้านค้า CPN มีคอมมูนิตี้มอลล์อีก 16 โครงการ ที่ช่วยกระจายฐานลูกค้าไปยังชุมชนและพื้นที่รอง ทำให้เครือข่ายของ CPN ครอบคลุมทั้งห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และร้านค้าชุมชนขนาดกลาง
การขยายตัวของพื้นที่ให้เช่าสุทธิที่ 2.4 ล้านตารางเมตร แสดงให้เห็นถึงขนาดและความแข็งแกร่งของ CPN ในการเป็นผู้นำตลาดศูนย์การค้าของไทย ซึ่งความสำเร็จของโครงการเดอะ เซ็นทรัล พหลโยธิน จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อผลประกอบการในอนาคต
การเลื่อนเวลาเปิดให้บริการนี้อาจส่งผลต่อแผนการตลาดและการจับคู่แบรนด์ร้านค้าที่เตรียมเข้าทำสัญญาในระยะแรก แต่ก็เป็นกลยุทธ์ที่ CPN ใช้เพื่อลดความเสี่ยงด้านความล่าช้าและการเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนักลงทุนควรติดตามความคืบหน้าของงานก่อสร้างและการเปิดตัวแบรนด์ชั้นนำที่คาดว่าจะเข้าไปจัดตั้งร้านค้า ในช่วงใกล้ถึงช่วงกลางปี 2570 เนื่องจากอาจมีข่าวสารด้านความคืบหน้าใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง
ภาพรวมการพัฒนาของ CPN ยังคงมุ่งเน้นไปที่การสร้างประสบการณ์และการยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านพื้นที่สาธารณะ ในขณะที่การขยายตัวทางธุรกิจต้องแลกมาด้วยความท้าทายด้านเวลาและต้นทุนในการดำเนินงานที่ต้องบริหารอย่างรอบคอบ
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