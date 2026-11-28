เซ็นทรัลพัฒนาผนึก เวทีราชดำเนิน ลงทุน 1,000 ล้านบาท สร้าง Rajadamnern Stadium Phuket
เซ็นทรัลพัฒนา ประกาศลงทุน 1,000 ล้านบาท ร่วมกับ เวทีราชดำเนิน สร้าง Rajadamnern Stadium Phuket ขนาด 2,500 ที่นั่ง เปิดบริการปี 2572 ดึงนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 25% เป็น 100,000 คนต่อวัน
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ประกาศเดินหน้าโครงการเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ในจังหวัด ภูเก็ต อย่างเป็นทางการ โดยจับมือกับ เวทีราชดำเนิน ลงทุนมูลค่า 1,000 ล้านบาท เพื่อก่อสร้าง Rajadamnern Stadium Phuket บนพื้นที่ส่วนต่อขยายของศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ขนาด 14 ไร่ โดยกำหนดมีกำหนดเปิดให้บริการในเดือนมกราคมปี พ.ศ. 2572
โครงการดังกล่าวมุ่งเป้ายกระดับพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก (World-Class Attractions) ที่มีศักยภาพดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้มหาศาลให้แก่จังหวัด พร้อมทั้งขยายระยะเวลาการพักค้างคืนของนักท่องเที่ยวจากช่วงกลางวันไปจนถึงยามค่ำคืน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวมของพื้นที่การค้าปลีกและบันเทิงในภูเก็ตAlso read“AWC-ฮิลตัน” ลงทุนโรงแรม 1 พันห้องทั่วไทย พร้อมเปิดตัว 2 แบรนด์ใหม่ Signia Hilton -Curio Collection
รายละเอียดโครงการและศักยภาพด้านความบันเทิง
Rajadamnern Stadium Phuket จะก่อสร้างเป็นสเตเดียมมวยขนาด 9,000 ตารางเมตร รองรับผู้ชมได้ประมาณ 2,500 ที่นั่ง โดยนายศรัณย์ ลดาวรรษ์ กรรมการผู้จัดการรายการ RWS (Rajadamnern World Series) และกรรมการฝ่ายบริหาร เวทีราชดำเนิน ระบุว่า ไฮไลต์สำคัญของโครงการคือ Immersive Muay Thai Experience 2.0 ซึ่งเป็นการยกระดับประสบการณ์การชกมวยไทยให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นผ่านการนำเสนอเรื่องราววัฒนธรรมเบื้องหลังตั้งแต่พิธีไหว้ครู ดนตรีมวย ไปจนถึงชั้นเชิงของนักกีฬาตลอดระยะเวลา 4 ชั่วโมง
นอกจากการจัดแข่งขันมวยไทยแล้ว พื้นที่แห่งนี้ยังได้รับการออกแบบให้รองรับการต่อยอดเป็นแหล่งบันเทิงรูปแบบอื่น ๆ ได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยในช่วงเวลาที่ไม่มีการแข่งขันจะมีการใช้พื้นที่จัดอีเวนต์บันเทิงหลากหลายประเภท เช่น คอนเสิร์ตขนาดใหญ่และเทศกาลดนตรี (Festival) เพื่อสร้างรายได้และกิจกรรมต่อเนื่องตลอด 7 วันต่อสัปดาห์
การออกแบบโครงสร้างและฟังก์ชันภายในสเตเดียมได้รับความร่วมมือจากสองบริษัทออกแบบระดับโลก ได้แก่ Populous ผู้สร้างสรรค์ผลงานอันทรงอิทธิพลอย่าง Wembley Stadium และ Sphere ในลาสเวกัส รวมถึง Nikken Sekkei ผู้มีประสบการณ์สูงจากการออกแบบ Tokyo Dome และการปรับปรุงสนามกีฬา Spotify Camp Nou ในสเปน เพื่อให้สถานที่แห่งนี้มีมาตรฐานสากลและทันสมัยที่สุด
มุมมองผู้บริหารและเหตุผลเชิงกลยุทธ์
นายเธียรชัย พิสิฐวุฒินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายการ RWS และกรรมการฝ่ายบริหาร เวทีราชดำเนิน ระบุเหตุผลหลัก 3 ประการที่ทำให้ตัดสินใจลงทุนสร้าง Rajadamnern Stadium Phuket ครั้งนี้ ได้แก่ การที่จังหวัดภูเก็ตมีระบบนิเวศของมวยไทยและกีฬาต่อสู้ (Combat Sport) ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก มีค่ายมวยหนาแน่นและดึงดูดแชมป์จากลีกชั้นนำเช่น UFC ให้เดินทางมาเก็บตัวฝึกซ้อมเป็นประจำ ก่อนการแข่งขันสำคัญ
ประการที่สอง คือ ภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางหลักของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งสอดคล้องกับฐานผู้ชมของเวทีมวยราชดำเนินที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างเห็นได้ชัด โดยในปี พ.ศ. 2569 นี้ เวทีมวยราชดำเนินในกรุงเทพฯ มีผู้ชมรวมกว่า 700,000 คน เพิ่มขึ้น 70% จากปี พ.ศ. 2568 ในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติมากกว่า 80% จากกว่า 230 ประเทศทั่วโลก ซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง
ประการสุดท้ายคือการแก้ปัญหาคอขวดของอาคารเดิม เวทีมวยราชดำเนินแห่งแรกในกรุงเทพมหานครมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 80 ปี และมีข้อจำกัดทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมที่ไม่สามารถดัดแปลงหรือขยายพื้นที่เพิ่มเติมได้มากนัก การย้ายมาสร้างใหม่ในเซ็นทรัล ภูเก็ต จึงทำให้สามารถออกแบบสเตเดียมระดับโลกที่มีฟังก์ชันความบันเทิงครบวงจรได้โดยไม่ต้องกังวลกับข้อจำกัดของอาคารเดิม
ผลกระทบต่อธุรกิจและการคาดการณ์รายได้
สาย สายทอง จงวิสูตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา เปิดเผยว่า เมื่อ Rajadamnern Stadium Phuket เปิดบริการในปี พ.ศ. 2572 จะช่วยเพิ่มปริมาณผู้มาใช้บริการในศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต เพิ่มขึ้น 25% จากเดิมที่เฉลี่ยอยู่ที่ 80,000 คนต่อวัน หรือ 25 ล้านคนต่อปี จะสูงขึ้นเป็น 100,000 คนต่อวัน หรือคิดเป็น 30 ล้านคนต่อปี
สถานการณ์การท่องเที่ยวของภูเก็ตในปัจจุบันสนับสนุนแนวคิดนี้ได้อย่างชัดเจน โดยข้อมูลเมื่อปี พ.ศ. 2568 จังหวัดภูเก็ตมีจำนวนนักท่องเที่ยวรวมกว่า 14.12 ล้านคน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวสูงถึง 5.45 แสนล้านบาท ขณะที่ในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2569 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากกว่า 10.25 ล้านคน ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติคิดสัดส่วนถึง 74% ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด และสร้างรายได้สูงถึง 92% ของรายได้ทั้งหมดของจังหวัด
นอกจากนี้ ระบบนิเวศการฝึกซ้อมมวยไทยในย่านซอยตาเอียด (Fitness Street) อ.ฉลอง ยังเป็นปัจจัยเสริมที่สำคัญ ถนนความยาว 1.5 กิโลเมตรแห่งนี้รวบรวมค่ายมวยไทยชื่อดัง ฟิตเนส ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ และธุรกิจเวลเนสจำนวนมาก ดึงดูดนักกีฬาและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เดินทางมาฝึกฝนและท่องเที่ยวทุกปี สอดคล้องกับความเชื่อของ นายเธียรชัย พิสิฐวุฒินันท์ ที่มองว่ารายการแข่งขันมวย RWS ใน Rajadamnern Stadium Phuket มีศักยภาพดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ไม่แพ้โรงละครมูแลงรูจ (Moulin Rouge) ในประเทศฝรั่งเศส
เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่Read the full story at prachachat
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy