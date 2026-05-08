เซ็นทรัลพัฒนาเปิดตัว "เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส" โครงการมิกซ์ยูสแห่งใหม่ในภาคอีสาน

เซ็นทรัลพัฒนาเตรียมเปิดตัว "เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส" โครงการมิกซ์ยูสแห่งใหม่ในภาคอีสานอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 โดยโครงการนี้ประกอบด้วยศูนย์การค้ากว่า 200 แบรนด์ คอนโดมิเนียมระดับ Super Premium โรงแรม GO! Hotel และสวนในร่มแห่งแรกของภาคอีสาน ออกแบบภายใต้แนวคิด "แก่น of ขอนแก่น" ที่สะท้อนวัฒนธรรมอีสาน เพื่อเป็นศูนย์กลางของคนรุ่นใหม่
เซ็นทรัลพัฒนา เตรียมเปิดตัวโครงการ มิกซ์ยูส แห่งใหม่ใน ภาคอีสาน อย่างเป็นทางการในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ภายใต้ชื่อ " เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส " ซึ่งเป็นศูนย์การค้าลำดับที่ 45 ของบริษัท และเป็นแห่งที่ 2 ในจังหวัดขอนแก่น โดยโครงการนี้ถูกออกแบบตามแนวคิด "แก่น of ขอนแก่น" ที่สะท้อนวัฒนธรรมอีสาน และมีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางของคนรุ่นใหม่ ดร.
ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า โครงการนี้มีพื้นที่กว่า 30 ไร่ ขนาดพื้นที่รวม 62,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยศูนย์การค้าที่รวมแบรนด์ชั้นนำกว่า 200 แบรนด์ คอนโดมิเนียมระดับ Super Premium ชื่อ "PHYLL KHONKAEN" โรงแรม GO!
Hotel และสวนในร่มแห่งแรกของภาคอีสาน นอกจากนี้ยังมี Co-Working Space และโซน Pet-Friendly เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ โครงการ "เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส" ถูกออกแบบให้เป็น "Campus District" ที่รองรับการใช้ชีวิตในทุกช่วงเวลา โดยมี 3 Identity of Khon Kaen ได้แก่ "แคน–แก่น–คูน" ซึ่งถ่ายทอดภูมิปัญญาอีสานผ่านมุมมองร่วมสมัย นายชาตรี โกวิทานุพงศ์ Head of Project Development บมจ.
เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า โครงการนี้ประกอบด้วย Campus Court ที่เป็น Retail Space แบรนด์ชั้นนำ พื้นที่จัดแสดง Student Gallery และ Creative Platform ที่ได้แรงบันดาลใจจากเครื่องดนตรีแคน และนำลวดลายมัดหมี่แคนแก่นคูนมา transform เป็นผัง รูปทรง และผิวสัมผัสงานสถาปัตยกรรม Campus Garden ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียว Indoor Garden ครั้งแรกในขอนแก่น พร้อมร้านอาหารและคาเฟ่หลากหลายสไตล์ Free co-working space และ Pop-up Walking street ด้วยดีไซน์แรงบันดาลใจจากดอกคูน พร้อม Skylight เชื่อม Indoor และ Outdoor เข้าด้วยกัน นายกรี เดชชัย President, Residence Business บมจ.
เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า ขอนแก่นเป็นเมืองสำคัญของภาคอีสานที่มีศักยภาพสูง พร้อมรองรับการอยู่อาศัยเพื่อการใช้ชีวิตคุณภาพ โดยบริษัทพัฒนา PHYLL KHONKAEN คอนโดมิเนียมระดับ Super Premium ติดศูนย์การค้าฯ สูง 33 ชั้น จำนวน 583 ยูนิต รองรับไลฟ์สไตล์กลุ่มนักศึกษา บุคลากรทางการแพทย์ คนเมือง และกลุ่มครอบครัว มีดีไซน์เอกลักษณ์เฉพาะตัว ผสานวิถีชีวิตทันสมัยเข้ากับ Local Wisdom พร้อมฟังก์ชันและ Facilities ครบครัน เช่น สระว่ายน้ำ Infinity บนดาดฟ้า พร้อมจากุซซี่ ขนาด Half-Olympic ยาว 25 เมตร เห็นวิวเมืองขอนแก่น 360 องศา ฟิตเนส พร้อม Study Lounge & Laundry Café สำหรับนั่งทำงาน-อ่านหนังสือ และ EV Charger นางสาวจตุพร วิไลแก้ว Head of GO Hotel, บมจ.
เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า GO! Hotel เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส เป็นโรงแรมแบรนด์ใหม่แห่งแรกของภาคอีสาน และเป็นลำดับที่ 6 ของแบรนด์ GO!
Hotel ภายใต้การออกแบบที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และคนเมือง เพื่อยกระดับประสบการณ์การพักผ่อนในรูปแบบที่เข้าถึงง่าย รองรับ Pet-Friendly และใส่ใจทุกรายละเอียดอย่างพิถีพิถัน มอบประสบการณ์ให้เป็นมากกว่าที่พัก คือการเป็นพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ โดยจุดเด่นสำคัญคือ ด้านดีไซน์ ที่นำ "Local Essence" มาตีความร่วมสมัย สะท้อนตัวตนของเมืองอย่างชัดเจ
เซ็นทรัลพัฒนา เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส มิกซ์ยูส ภาคอีสาน คอนโดมิเนียม
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ราคาทองคำวันนี้ 20 ม.ค. 69 ทำนิวไฮทะลุ 70,000 บาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์ราคาทองคำในประเทศวันที่ 20 ม.ค. 2569 ปรับขึ้น 200 บาท ส่งผลให้ทองรูปพรรณแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์บาทละ 70,050 บาท จับตาสงครามการค้าสหรัฐฯ-ยุโรป
Read more »
OKJ ปรับทัพ ลุยพลิกฟื้นธุรกิจ ตั้งเป้าโต 15-40% ปี 69 ทุ่มงบ 200 ล้านOKJ เผยแผนธุรกิจปี 2569 เน้นพลิกฟื้นธุรกิจหลังขาดทุนหนักในไตรมาส 4/68 ตั้งเป้าครึ่งปีแรกโต 15-20% เร่งเครื่องครึ่งปีหลังโต 30-40% ทุ่มงบ 150-200 ล้าน ขยายสาขา-ออกสินค้าใหม่ พร้อมต่อสัญญาพันธมิตร
Read more »
MAGURO เปิดโรดแมป ทุ่ม 200 ล้าน ปั้น 2 แบรนด์ใหม่เจาะ Gen ZMAGURO เร่งสปีดปี 2569 ทุ่มงบ 200 ล้านบาท ขยายทัพ 20 สาขา พร้อมเปิดตัว 2 แบรนด์ใหม่ 'Ginza Onodera - IPPE KOPPE' เน้นกลยุทธ์ Entry Price เจาะกลุ่ม Gen Z และนักชิม มั่นใจดันรายได้โตทะลุ 30%
Read more »
Jobsdb เผยเทรนด์ตลาดแรงงานไทยปี 2569: Silver Age คือ The New PremiumJobsdb by SEEK เผยเทรนด์ตลาดแรงงานไทยในปี 2569 ยุค Super Aged Society ชูกลุ่ม Silver Age (50-60+) เป็น 'The New Premium' พร้อมแนะ 7 อาชีพอิสระที่ตอบโจทย์ เตรียมรับมือสังคมสูงวัยระดับสุดยอด
Read more »
ตรวจสกัดลักลอบขนน้ำมันหลังจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงนามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569
Read more »
ต้นทุนสร้างบ้านพุ่ง 20% วิกฤตโลกดันราคาก่อสร้างไตรมาส 2/69ธุรกิจรับสร้างบ้านสะเทือน วัสดุพุ่ง 15-20% ผลกระทบจากสงครามกดดัน คาดว่าไตรมาส 2 ปี 2569 ราคาพุ่งสูง “ศูนย์รับสร้างบ้านหรู แลนดี้ แกรนด์' โดย แลนดี้ โฮม ทุนจดทะเบียน 200 ล้าน ยืนหยัด - ชี้ยิ่งตลาดปั่นป่วน...
Read more »