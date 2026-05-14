เซ็นทรัลพัฒนา จับมือ UNDP และสหภาพยุโรป ขยายผล Better Futures Project ปี 5 ปั้นเยาวชนไทยสู่นักสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ยั่งยืนและ Net Zero 2050

การผนึกกำลังครั้งสำคัญของเซ็นทรัลพัฒนา UNDP และ EU เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านโครงการ Better Futures Project ปีที่ 5 มุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพทางความคิดด้านความยั่งยืน พัฒนาทักษะแห่งอนาคต และผลักดันโมเดลธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่ Net Zero 2050
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกของประเทศไทย ได้ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ( UNDP ) และ สหภาพยุโรป (EU) พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายพันธมิตรที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs (Sustainable Development Goals) ผ่านการยกระดับโครงการ 'Better Futures Project' ซึ่งดำเนินมาถึงปีที่ 5 โดยในปีนี้มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ 'อนาคตใกล้ฉัน' เพื่อสร้างแพลตฟอร์มในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยจากทั่วทุกภูมิภาค ให้มีพื้นที่ในการนำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ด้านความยั่งยืน และเปลี่ยนความเชื่อให้กลายเป็นการลงมือทำจริง โดย เซ็นทรัลพัฒนา ได้ใช้จุดแข็งของการเป็นศูนย์กลางแห่งชีวิต หรือ Centre of Life ในการเปิดพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อจัดกิจกรรมเวิร์คช้อปและเวทีประกวดไอเดียที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ 'คิด ทดลอง และเปลี่ยนโลก' ไปพร้อมกัน ซึ่งการขับเคลื่อนในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างกิจกรรมระยะสั้น แต่เป็นการวางรากฐานในการสร้างทักษะแห่งอนาคต หรือ Future Skills ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและการทำงานในโลกยุคใหม่ที่ต้องให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เน้นย้ำถึงวิสัยทัศน์ 'A Future-Led Ecosystem' ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาเมืองแห่งอนาคตที่ต้องเติบโตไปพร้อมกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ท่ามกลางวิกฤตการณ์ระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตสภาพภูมิอากาศ (Climate Crisis) วิกฤตพลังงาน หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อแนวทางการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และการวางผังเมือง ดังนั้น เซ็นทรัลพัฒนา จึงตั้งเป้าหมายสูงสุดในการบรรลุ Net Zero 2050 หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.
ศ. 2050 ซึ่งเป็นพันธกิจหลักขององค์กร ความมุ่งมั่นดังกล่าวสะท้อนให้เห็นผ่านความสำเร็จและการยอมรับในระดับสากล เช่น การได้รับการจัดอันดับใน Dow Jones Best-in-Class Indices และรางวัลด้านความยั่งยืนในระดับเอเชีย รวมถึงการสร้างโครงการต้นแบบอย่าง Eco-Friendly Mall และ Sustainable Mall ที่มุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ ตั้งแต่การก่อสร้าง การบริหารจัดการพลังงาน ไปจนถึงการจัดการของเสียอย่างเป็นระบบ ในด้านกลยุทธ์การดำเนินงาน นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าความยั่งยืนในปัจจุบันไม่ใช่เพียงแค่เป้าหมายเสริมของธุรกิจ แต่คือแกนหลักของการเติบโตในโลกยุคใหม่ โดยบริษัทได้นำหลักการ ESG (Environmental, Social, and Governance) และเครื่องมือทางการเงิน หรือ Financial Tools มาปรับใช้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม การดำเนินการครอบคลุมตั้งแต่การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาด การพัฒนาอาคารเขียวที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล ไปจนถึงการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ หรือ Green Partnership เพื่อร่วมกันลดการปล่อยคาร์บอนตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยในโครงการ Better Futures Project ปีที่ 5 นี้ ยังได้รับความร่วมมือจากแบรนด์ชั้นนำหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ TOA, AIKO, Polytech, Jaspal, SCGP, Bar B Q Plaza, Major Cineplex, EPSON และ B2S ซึ่งแต่ละแบรนด์จะนำความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยให้คำปรึกษาและสนับสนุนไอเดียของเยาวชนให้สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในเชิงธุรกิจและสังคม ทางด้านตัวแทนจากองค์กรสากลอย่าง นีฟ คอลิเออร์-สมิธ จาก UNDP และ อันเดรียส ร็อตต์เกอร์ จากสหภาพยุโรป ได้แสดงทัศนะที่สอดคล้องกันว่า เยาวชนคือพลังขับเคลื่อนที่ทรงพลังที่สุดในการกำหนดทิศทางการบริโภคและการผลิตในอนาคต การสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงเป้าหมาย SDG ข้อที่ 12 ว่าด้วยการบริโภคและการผลิตที่รับผิดชอบ และข้อที่ 13 ว่าด้วยการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างสังคมที่ยั่งยืน สหภาพยุโรปและ UNDP เชื่อมั่นว่าการบูรณาการเรื่องสิทธิมนุษยชนและความยั่งยืนเข้ากับโมเดลธุรกิจ ไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ถูกต้องในเชิงจริยธรรม แต่ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความยืดหยุ่นให้กับภาคธุรกิจในระยะยาว โครงการนี้จึงเป็นสะพานเชื่อมที่เปลี่ยนความมุ่งมั่นระดับโลกให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในระดับท้องถิ่น ผ่านการส่งเสริมเสียงของเยาวชนและการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสและรับผิดชอบ เพื่อสร้างอนาคตที่ดียิ่งขึ้นสำหรับทุกคนในสังคมไทยและสังคมโล
เซ็นทรัลพัฒนา UNDP สหภาพยุโรป Sdgs Net Zero 2050
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Khaosod English Dispatch | Furry Sky Workforce Complaints GFM to GMDAFurry Sky Workforce is currently requesting proper actions for potential non-payment on a project related to foreign workers conducted by GFM to the Ministry of Labour.
Read more »
เปิดตัว 12 นักล่าฝัน 'TRUE ACADEMY FANTASIA 2026'เมื่อวินาทีแห่งการรอคอยสิ้นสุดลง พร้อมกับการปรากฏตัวนักล่าฝันตัวจริงแห่งทศวรรษใหม่ ในงานแถลงข่าว TRUE ACADEMY FANTASIA 2026 เปิดตัว 12 นักล่าฝัน : The Chosen 12 ภายใต้คอนเซ็ปต์ MORE THAN A DREAM For A Better Tomorrow มากกว่าความฝัน เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า ซึ่งในปีนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การแข่งขันร้องเพลง...
Read more »
SET50 Index Futures ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามหุ้น DELTA ใน MSCI Rebalanceนายวรุต รุ่งขำ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน ฟิวเจอร์ส จำกัด ได้ชี้แจงถึงแนวโน้มของตลาดการซื้อขาย SET50 Index Futures ในวันดังกล่าว โดยระบุถึงปัจจัยหนุนดัชนีและแนวโน้มในวันพรุ่งนี้ของดัชนี.
Read more »
Landbridge: Thailand’s Gamble to Reroute Global TradeExplore Thailand's ambitious US$31 billion Landbridge project, revived amidst global crises. This analysis delves into its strategic potential
Read more »
คอร์รัปชันทวีความรุนแรง - ภาคธุรกิจ 89% ชี้เป็นอุปสรรคสำคัญกกร. เผยผลสำรวจภาคเอกชน คอร์รัปชันทวีความรุนแรง - ภาคธุรกิจ 89% ชี้เป็นอุปสรรคสำคัญ ขับเคลื่อนไทยสู่ Zero Corruption ด้วยพลังภาคเอกชน
Read more »
กลุ่ม ปตท. มุ่งสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้ประเทศไทยท่ามกลางวิกฤตโลกกลุ่ม ปตท. วางกลยุทธ์สร้างความมั่นคงทางพลังงานผ่านการเดินเครื่องโรงกลั่นเต็มกำลัง ขยายแหล่งจัดหาน้ำมันให้หลากหลาย และขับเคลื่อนการกระจายพลังงานผ่าน OR เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนและมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero 2050
Read more »