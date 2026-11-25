เซ็นทรัลพัฒนา ลงทุน 1,000 ล้านบาท สร้าง Rajadamnern Stadium Phuket รองรับ 2,500 ที่นั่ง
เซ็นทรัลพัฒนาจับมือเวทีราชดำเนิน ยกระดับความบันเทิงภูเก็ต ด้วย Rajadamnern Stadium Phuket ลงทุน 1,000 ล้านบาท รองรับผู้ชม 2,500 คน คาดเปิดบริการต้นปี 2572 ดึงผู้Visit เพิ่มเป็นวันละ 100,000 คน
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ประกาศแผนลงทุนมูลค่า 1,000 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการ Rajadamnern Stadium Phuket ในพื้นที่ส่วนขยายขนาด 14 ไร่ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์หลักในการยกระดับภูเก็ตสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านความบันเทิงระดับโลก โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายดึงดูดปริมาณผู้เข้าชมศูนย์การค้าให้เพิ่มขึ้น 25% จากเดิมเฉลี่ยวันละ 80,000 คน เป็น 100,000 คนต่อวัน
รายละเอียดโครงการลงทุนและพื้นที่สเตเดียม
Rajadamnern Stadium Phuket จะมีพื้นที่สนามมวยขนาด 9,000 ตารางเมตร รองรับผู้ชมได้ประมาณ 2,500 ที่นั่ง ซึ่งการออกแบบนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการจัดแข่งขันมวยไทยเท่านั้น แต่ยังมีการออกแบบพื้นที่อเนกประสงค์เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมความบันเทิงรูปแบบอื่นๆ ในช่วงเวลาที่ไม่มีรายการแข่งขันAlso readศาลฯ เอาจริง คดีทำลายสิ่งเเวดล้อม ไม่ให้ประกันตัว เจ้าของโรงงาน
พื้นที่รอบๆ สเตเดียมจะถูกพัฒนาต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมรูปแบบอื่น ๆ เพื่อยืนยันสถานะของโครงการให้เป็นศูนย์รวมความบันเทิงที่ครบวงจร โดยมีกำหนดการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคมปี พ.ศ. 2572 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบัน
มุมมองผู้บริหารและพันธมิตรทางธุรกิจ
ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การมี Rajadamnern Stadium Phuket เป็นองค์ประกอบสำคัญในแผนยุทธศาสตร์การสร้างศูนย์รวมความบันเทิงในภูเก็ต โดยคาดหวังให้เป็นแม็กเนตหลักที่ดึงดูดผู้ชมทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน
เธียรชัย พิสิฐวุฒินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายการ RWS (Rajadamnern World Series) และกรรมการฝ่ายบริหาร เวทีราชดำเนิน ระบุว่า การตัดสินใจลงทุน 1,000 ล้านบาท บนพื้นที่เช่าระยะยาว 14 ไร่ นี้ เกิดจากสามปัจจัยหลักคือ ภูเก็ตมีระบบนิเวศของมวยไทยและกีฬาต่อสู้ที่แข็งแกร่ง เป็นแหล่งฝึกซ้อมของนักกีฬาระดับโลก และศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต เป็นจุดหมายสำคัญที่มีฐานนักท่องเที่ยวต่างชาติสอดคล้องกับกลุ่มผู้ชมของเวทีมวยราชดำเนิน
ศักยภาพตลาดและผลกระทบต่อการท่องเที่ยว
ข้อมูลในปี พ.ศ. 2568 ภูเก็ตมีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงถึง 14.12 ล้านคน สร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวถึง 5.45 แสนล้านบาท และในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2569 มีนักท่องเที่ยว 10.25 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 92% ของรายได้ทั้งหมดจังหวัด ซึ่งเป็นฐานลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงมากสำหรับกิจกรรมความบันเทิงใหม่
ด้านตลาดมวยไทยเอง ในปี พ.ศ. 2569 เวทีราชดำเนินกรุงเทพฯ มีผู้ชมกว่า 700,000 คน เพิ่มขึ้น 70% จากปีก่อนหน้า โดยเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 80% จาก 230 ประเทศทั่วโลก ซึ่งบัตรราคา 1,000 ถึง 10,000 บาท มียอดขายหมดอย่างรวดเร็ว สะท้อนถึงความต้องการชมมวยไทยคุณภาพระดับนานาชาติ
การออกแบบและประสบการณ์沉浸式มวยไทย
ศรัณย์ ลดาววรรษ์ กรรมการผู้จัดการรายการ RWS และกรรมการฝ่ายบริหาร เวทีราชดำเนิน อธิบายว่า ไฮไลท์สำคัญคือ Immersive Muay Thai Experience 2.0 ที่พัฒนาต่อยอดจากระบบ Dome Projection Mapping ที่กรุงเทพฯ ผู้ชมจะได้สัมผัสวัฒนธรรมมวยไทยเต็มรูปแบบผ่านระบบแสง สี เสียง และเรื่องราวเบื้องหลังพิธีไหว้ครูตลอดระยะเวลาการแข่งขัน 4 ชั่วโมง
การออกแบบสนามแห่งนี้ร่วมมือกับบริษัทระดับโลก Populous ซึ่งเคยออกแบบ Wembley Stadium และ Sphere ในลาสเวกัส รวมถึง Nikken Sekkei ผู้เชี่ยวชาญด้าน Tokyo Dome เพื่อสร้างสถานที่แข่งขันกีฬาต่อสู้ที่ทันสมัยที่สุดในโลก โดยสามารถปรับตัวเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับการบันเทิงตลอดทั้งวัน (All-day entertainment destination) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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