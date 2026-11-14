เซเลนสกียืนยันยูเครนไม่สละดอนบาสแลกนาโต ท่ามกลางข้อเสนอสหรัฐ
ประธานาธิบดียูเครนยืนยันจุดยืนไม่ยอมสละดินแดนดอนบาสเพื่อแลกการเป็นสมาชิกราชกิจนาโต พร้อมเปิดทางให้ประชาชนตัดสินผ่านประชามติหากได้รับความมั่นคงและเงินฟื้นฟูประเทศ
ประธานาธิบดียูเครน โวลอดิเมียร์ เซเลนสกี ยืนยันชัดเจนว่า กรุงเคียฟจะไม่ยินยอมสละดินแดน แคว้นดอนบาส ทางตะวันออกของยูเครน เพื่อแลกกับการเข้าเป็นสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือ นาโต (NATO) โดยประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังการเจรจาสันติภาพรอบล่าสุดกับ สหพันธรัฐรัสเซีย ที่กรุงอาบูดาบี สหพันธรัฐอาหรับเอมิเรตส์
บทสรุปประเด็นดินแดนแลกสมาชิกราชกิจนาโต
ประธานาธิบดีเซเลนสกีชี้แจงต่อผู้สื่อข่าวว่า นี่คือครั้งแรกที่มีการหยิบยกประเด็นการเชื่อมโยงระหว่างการเข้าเป็นสมาชิกราชกิจนาโตกับการสละดินแดนออกมาอภิปรายในการเจรจาอย่างเป็นทางการ สหรัฐอเมริกาเป็นผู้เสนอแนวคิดนี้ โดยสอบถามว่า ยูเครนจะถอนตัวออกจากดอนบาสหรือไม่ หากได้รับสิทธิ์เข้าร่วมองค์กรดังกล่าวAlso read'รบ.ประยุทธ์' ไม่เรียนรู้โควิด 1 ปี ศก.พัง 1.7 ล้านลบ. ขอปชช.ถอนเงินออมใช้จ่ายอุ้มจีดีพี
ผู้นำยูเครนระบุว่า ข้อเสนอนี้สะท้อนถึงความยากลำบากในการเจรจาเนื่องจากปูตินได้ให้สัญญาณมาโดยตลอดว่าการที่ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกราชกิจนาโตถือเป็นเส้นแดงของรัสเซีย และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สหพันธรัฐรัสเซิลุกขึ้นรุกรานยูเครนเต็มรูปแบบในปี 2565
เงื่อนไขความมั่นคงและบทลงมติของประชาชน
เซเลนสกีย้ำว่า ยูเครนไม่มีความพร้อมที่จะสละดินแดนในทันที แต่พร้อมที่จะนำประเด็นนี้ไปให้ประชาชนตัดสินใจผ่านการลงประชามติทั่วประเทศ หากได้รับข้อเสนอที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงหลักประกันด้านความมั่นคงที่มั่นคง สิทธิในการมีกองทัพยูเครนที่เข้มแข็ง เงินทุนสนับสนุนที่เพียงพอ และเงินทุนสำหรับฟื้นฟูประเทศ
จุดยืนของประธานาธิบดีเซเลนสกีสอดคล้องกับมุมมองของผู้นำยุโรปในการประชุมสุดยอดที่กรุงดับลิน ไอร์แลนด์ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พ.ย. ซึ่งร่วมกันปฏิเสธข้อเรียกร้องของรัสเซียที่ต้องการให้อ้างข้อตกลงโครงสร้างความมั่นคงของยุโรปก่อนจะมีการตกลงเรื่องหยุดยิงในยูเครน
ปฏิกิริยาต่อข้อเสนอยุติการสู้รบในคอสเตียนตินิฟกา
ประธานาธิบดียูเครนยังปฏิเสธข้อเสนอยุติการสู้รบชั่วคราวในเมืองคอสเตียนตินิฟกา แคว้นโดเนตสก์ ทางตะวันออกของยูเครน โดยชี้ว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นการยอมรับว่ารัสเซียไม่สามารถยึดเมืองนี้ด้วยกำลังทหารได้ และพลเรือนในพื้นที่ได้รับโอกาสให้ย้ายออกแล้ว
เซเลนสกีสบถว่า ประธานาธิบดีปูตินต้องการเพียงให้ยูเครนถอนกำลังออกจากคอสเตียนตินิฟกา เพื่อให้รัสเซียเคลื่อนกำลังเข้ามายึดครองเมืองทั้งเมืองได้โดยง่าย ยูเครนได้เสนอรายชื่อหมู่บ้านแนวหน้าเจ็ดถึงแปดแห่งที่พลเรือนติดค้างอยู่เพื่อเจรจาหยุดยิงเพื่อมนุษยธรรม แต่รัสเซียเลือกใช้พื้นที่เหล่านั้นเป็นเป้าหมายทางทหาร
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