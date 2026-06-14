เซอร์ ลูอิส แฮมิลตัน ชิงจังหวะแซง จอร์จ รัสเซลล์ และ คิมี่ อันโตเนลลี่ และคว้าแชมป์ครั้งแรกให้กับทีม เฟอร์รารี่ ได้สำเร็จ

เซอร์ ลูอิส แฮมิลตัน ยอดนักขับผู้ดีโชว์เก๋า ชิงจังหวะแซง จอร์จ รัสเซลล์ และ คิมี่ อันโตเนลลี่ ในรอบที่ 37 และ 38 ทำให้ แซงกลับขึ้นไปเป็นผู้นำได้สำเร็จ ในช่วงท้ายเรซ มีดราม่าสุดๆ ในช่วงท้ายของการแข่งขัน คิมิ อันโตเนลลี กับ ชาร์ลส์ เลอแคลร์ จากเฟอร์รารี่ ต้องออกจากการแข่งขันไปอย่างเสียดาย สุดท้ายเซอร์ ลูอิส แฮมิลตัน ก็ทิ้งระยะห่างจนเข้ารับธงตราหมากรุกเข้าเส้นชัยเป็นคันแรก และเป็นการคว้าแชมป์ครั้งแรกให้กับทีม เฟอร์รารี่ ได้สำเร็จ
เซอร์ ลูอิส แฮมิลตัน ยอดนักขับผู้ดีโชว์เก๋า ชิงจังหวะแซง จอร์จ รัสเซลล์ และ คิมี่ อันโตเนลลี่ ในรอบที่ 37 และ 38 ทำให้ แซงกลับขึ้นไปเป็นผู้นำได้สำเร็จ ในช่วงท้ายเรซ มีดราม่าสุดๆ ในช่วงท้ายของการแข่งขัน คิมิ อันโตเนลลี กับ ชาร์ลส์ เลอแคลร์ จาก เฟอร์รารี่ ต้องออกจากการแข่งขันไปอย่างเสียดาย สุดท้าย เซอร์ ลูอิส แฮมิลตัน ก็ทิ้งระยะห่างจนเข้ารับธงตราหมากรุกเข้าเส้นชัยเป็นคันแรก และเป็นการคว้า แชมป์ครั้งแรก ให้กับทีม เฟอร์รารี่ ได้สำเร็จ โดยแชมป์ล่าสุดของ แฮมิลตัน ก็คือ เบลเยียม กรังด์ปรีซ์ 2024 สมัยอยู่กับทีมเมอร์เซเดส เอเอ็มจี ด้วยเวลา 1 ชั่วโมง 32 นาที 28.105 วินาที เอาชนะ จอร์จ รัสเซลล์ นักแข่งชางอังกฤษ จากทีมเมอร์เซเดส เอเอ็มจี ไปถึง 19.561 วินาที และ อันดับ 3 เป็นของ แลนโด้ นอร์ริส นักแข่งชาวอังกฤษ จากทีมแมคลาเรน ตามหลัง 23.719 วินาที ขณะที่อเล็กซานเดอร์ อัลบอน อังศุสิงห์ นักแข่งชาวไทย จากทีมวิลเลี่ยมส์ ที่ออกสตาร์ตจากอันดับ 18 แต่สุดท้ายรถมีปัญหาทำให้ต้องออกจากการแข่งขัน ไปอย่างน่าเสียดาย การแข่งขัน ฟอร์มูล่า วัน 2026 สนามที่ 7 รายการ บาร์เซโลน่า-คาตาลุนญ่า กรังด์ปรีซ์ ที่สนามเซอร์กิต เดอ คาตาลุนญ่า เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มิ.
ย.69 ที่ผ่านมา ในรอบชิงชนะเลิศ โดยมีแฟนมอเตอร์สปอร์ตเข้ามาชมถึงสนามถึง 301,273 คน ออกสตาร์รอบแรก จอร์จ รัสเซลล์ นักแข่งชางอังกฤษ จากทีมเมอร์เซเดส เอเอ็มจี ออกสตาร์ตได้อย่างสวยหรู เร่งสปีดรถแล้วเข้าโค้งแรกได้ และรักษาตำแหน่งผู้นำไว้ได้อย่างเหนียวแน่น เซอร์ ลูอิส แฮมิลตัน อดีตแชมป์โลก 7 สมัย จากทีมเฟอร์รารี่ ก็สามารถชิงจังหวะแซง จอร์จ รัสเซลล์ และ คิมี่ อันโตเนลลี่ ที่เข้าพิตไปเปลี่ยนยางในรอบที่ 37 และ 38 ทำให้ แซงกลับขึ้นไปเป็นผู้นำได้สำเร็จ ในช่วงท้ายเรซ มีดราม่าสุดๆ ในช่วงท้ายของการแข่งขัน คิมิ อันโตเนลลี กับ ชาร์ลส์ เลอแคลร์ จากเฟอร์รารี่ ต้องออกจากการแข่งขันไปอย่างเสียดาย สุดท้ายเซอร์ ลูอิส แฮมิลตัน ก็ทิ้งระยะห่างจนเข้ารับธงตราหมากรุกเข้าเส้นชัยเป็นคันแรก และเป็นการคว้าแชมป์ครั้งแรกให้กับทีม เฟอร์รารี่ ได้สำเร็จ โดยแชมป์ล่าสุดของ แฮมิลตัน ก็คือ เบลเยียม กรังด์ปรีซ์ 2024 สมัยอยู่กับทีมเมอร์เซเดส เอเอ็มจี ด้วยเวลา 1 ชั่วโมง 32 นาที 28.105 วินาที เอาชนะ จอร์จ รัสเซลล์ นักแข่งชางอังกฤษ จากทีมเมอร์เซเดส เอเอ็มจี ไปถึง 19.561 วินาที และ อันดับ 3 เป็นของ แลนโด้ นอร์ริส นักแข่งชาวอังกฤษ จากทีมแมคลาเรน ตามหลัง 23.719 วินาที ขณะที่อเล็กซานเดอร์ อัลบอน อังศุสิงห์ นักแข่งชาวไทย จากทีมวิลเลี่ยมส์ ที่ออกสตาร์ตจากอันดับ 18 แต่สุดท้ายรถมีปัญหาทำให้ต้องออกจากการแข่งขัน ไปอย่างน่าเสียดาย การแข่งขันฟอร์มูล่า วัน 2026 สนามที่ 7 รายการบาร์เซโลน่า-คาตาลุนญ่า กรังด์ปรีซ์ ที่สนามเซอร์กิต เดอ คาตาลุนญ่า เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มิ.
ย.69 ที่ผ่านมา ในรอบชิงชนะเลิศ โดยมีแฟนมอเตอร์สปอร์ตเข้ามาชมถึงสนามถึง 301,273 คน ออกสตาร์รอบแรก จอร์จ รัสเซลล์ นักแข่งชางอังกฤษ จากทีมเมอร์เซเดส เอเอ็มจี ออกสตาร์ตได้อย่างสวยหรู เร่งสปีดรถแล้วเข้าโค้งแรกได้ และรักษาตำแหน่งผู้นำไว้ได้อย่างเหนียวแน่น แต่แล้วในรอบที่ 37 เซอร์ ลูอิส แฮมิลตัน อดีตแชมป์โลก 7 สมัย จากทีมเฟอร์รารี่ ก็สามารถชิงจังหวะแซง จอร์จ รัสเซลล์ และ คิมี่ อันโตเนลลี่ ที่เข้าพิตไปเปลี่ยนยางในรอบที่ 37 และ 38 ทำให้ แซงกลับขึ้นไปเป็นผู้นำได้สำเร็จ ในช่วงท้ายเรซ มีดราม่าสุดๆ ในช่วงท้ายของการแข่งขัน คิมิ อันโตเนลลี กับ ชาร์ลส์ เลอแคลร์ จากเฟอร์รารี่ ต้องออกจากการแข่งขันไปอย่างเสียดาย สุดท้ายเซอร์ ลูอิส แฮมิลตัน ก็ทิ้งระยะห่างจนเข้ารับธงตราหมากรุกเข้าเส้นชัยเป็นคันแรก และเป็นการคว้าแชมป์ครั้งแรกให้กับทีม เฟอร์รารี่ ได้สำเร็จ โดยแชมป์ล่าสุดของ แฮมิลตัน ก็คือ เบลเยียม กรังด์ปรีซ์ 2024 สมัยอยู่กับทีมเมอร์เซเดส เอเอ็มจี ด้วยเวลา 1 ชั่วโมง 32 นาที 28.105 วินาที เอาชนะ จอร์จ รัสเซลล์ นักแข่งชางอังกฤษ จากทีมเมอร์เซเดส เอเอ็มจี ไปถึง 19.561 วินาที และ อันดับ 3 เป็นของ แลนโด้ นอร์ริส นักแข่งชาวอังกฤษ จากทีมแมคลาเรน ตามหลัง 23.719 วินาที ขณะที่อเล็กซานเดอร์ อัลบอน อังศุสิงห์ นักแข่งชาวไทย จากทีมวิลเลี่ยมส์ ที่ออกสตาร์ตจากอันดับ 18 แต่สุดท้ายรถมีปัญหาทำให้ต้องออกจากการแข่งขัน ไปอย่างน่าเสียดา
เซอร์ ลูอิส แฮมิลตัน ฟอร์มูล่า วัน 2026 บาร์เซโลน่า-คาตาลุนญ่า กรังด์ปรีซ์ จอร์จ รัสเซลล์ คิมี่ อันโตเนลลี่ เฟอร์รารี่ แชมป์ครั้งแรก
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