เชียงใหม่จัดใหญ่! สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ แห่ไม้ค้ำสะหลี ขนทรายเข้าวัด ฉลองสงกรานต์ 2569

เทศบาลนครเชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรมสงกรานต์ยิ่งใหญ่ ประจำปี 2569 สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ แห่ไม้ค้ำสะหลี ขนทรายเข้าวัด สืบสานประเพณีไทย
เทศบาลนครเชียงใหม่ เตรียมจัดงานยิ่งใหญ่ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2569 ด้วยกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ พร้อมขบวนแห่ไม้ค้ำสะหลีและการขนทรายเข้าวัด เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและส่งเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือน โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน 2569 ณ บริเวณสำคัญต่างๆ ทั่วเมืองเชียงใหม่<\/p>
สำหรับกิจกรรมหลักที่พลาดไม่ได้คือ การอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ซึ่งจะมีการอัญเชิญออกจากวิหารลายคำ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ในวันที่ 13 เมษายน 2569 เวลา 8:30 น. เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสรงน้ำและสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยขบวนแห่จะเคลื่อนขบวนไปยังสี่แยกสันป่าข่อย ซึ่งอาจมีการปิดเส้นทางจราจรบางช่วง ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและเตรียมความพร้อมในการเดินทาง นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถเข้าร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญอื่นๆ จากวัดต่างๆ ทั่วเมืองเชียงใหม่ ที่จะมาร่วมขบวนแห่ในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ การสรงน้ำพระถือเป็นประเพณีสำคัญในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นการชำระล้างสิ่งไม่ดีออกไป และเริ่มต้นปีใหม่ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใส ชาวบ้านจะนำน้ำขมิ้นส้มป่อย ผสมเกสรดอกไม้หอมต่างๆ เช่น ดอกสารภี ดอกคำฝอย และน้ำอบน้ำปรุง มาใช้ในการสรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลสูงสุด<\/p>
นอกจากกิจกรรมสรงน้ำพระแล้ว ในวันที่ 14 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 14:00 น. ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย นั่นคือ การแห่ไม้ค้ำสะหลีและการขนทรายเข้าวัด กิจกรรมจะจัดขึ้นบริเวณตั้งแต่หน้าโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน ไปจนถึงวัดต่างๆ บนถนนท่าแก ได้แก่ วัดเชตวัน วัดแสนฝาง วัดมหาวัน และวัดบุพพาราม สำหรับการแห่ไม้ค้ำสะหลี เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน โดยไม้ค้ำสะหลี คือ ไม้ที่มีลักษณะเป็นท่อนยาว ปลายทำเป็นง่าม สำหรับค้ำกิ่งไม้ มีการตกแต่งอย่างสวยงามด้วยสีสันและกระดาษเงินกระดาษทอง สะหลีหมายถึง ต้นศรีมหาโพธิ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนา การแห่ไม้ค้ำสะหลีมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ถวาย ค้ำจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง และค้ำจุนพระพุทธศาสนา ส่วนประเพณีการขนทรายเข้าวัด เป็นการทำบุญเพื่อชำระหนี้สงฆ์ ตามความเชื่อที่ว่า เมื่อเราไปทำบุญที่วัด อาจมีทรายติดเท้ากลับมา จึงต้องนำทรายกลับไปวัดเพื่อชดใช้หนี้สงฆ์<\/p>
เทศบาลนครเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ แห่ไม้ค้ำสะหลี และขนทรายเข้าวัด ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม สร้างความเป็นสิริมงคล และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและชุมชน ขอให้ทุกท่านมีความสุข สนุกสนาน และเดินทางโดยสวัสดิภาพในช่วงเทศกาลปีใหม่ไท<\/p>
บขส.คึกคัก! ประชาชนทยอยกลับภูมิลำเนา คาดวันนี้แตะ 1.8 แสนคน อัดรถเสริม 1,200 คันบขส. เผยประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 อย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ว่าวันนี้ (10 เมษายน 2569) จะมีผู้โดยสารสูงสุดถึง 180,000 คน พร้อมจัดรถเสริม 1,200 คันเพื่อรองรับการเดินทาง
เปิดเงื่อนไข ให้สิทธิ์เด็ก ขึ้นรถไฟฟ้า MRT ฟรี เริ่มวันสงกรานต์ 69เปิดเงื่อนไข ให้สิทธิ์เด็ก 'ขึ้นรถไฟฟ้า MRT ฟรี' ทั้งสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง เริ่มวันสงกรานต์ 2569 วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2569 นี้ เช็กเงื่อนไขส่วนสูงและอายุให้ชัด
วิกฤตพลังงานปะทะสงกรานต์ 2569 เปิดเทคนิคหนีรถติด-เซฟค่าน้ำมันทุกกิโลสงกรานต์ 2569 จัดเต็มมัดรวมเทคนิคการเดินทางแบบ 'Smart & Save' ตั้งแต่ใช้ Smart Routing เลี่ยงรถติด พลัง Carpool หารค่าความสุข ไปจนถึงทริคดูแลรถง่าย ๆ ช่วยประหยัดน้ำมันมากกว่าที่คิด ให้ทริปกลับบ้าน ท่องเที่ยว มีแต่รอยยิ้มและความประหยัด ปี 2569 นี้ อากาศเดือนเมษายนดูจะร้อนแรงเป็นพิเศษ ไม่ใช่จากแสงแดดแต่จากหน้าจอราคาน้ำมันที่ขยับขึ้นแทบทุกวัน...
กยศ. ขอความร่วมมือนายจ้างนำส่งเงินผู้กู้ยืมผ่านระบบ e-PaySLF ภายใน 16 เม.ย. 69กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขอให้นายจ้างที่เริ่มหักเงินเดือนผู้กู้ยืมในเดือนมีนาคม 2569 นำส่งเงินผ่านระบบ e-PaySLF ภายในวันที่ 16 เมษายน 2569 และนำส่งครั้งถัดไปภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน
เริ่มแล้ว! Maha Songkran World Water Festival 2026 ขบวนพาเหรด คอนเสิร์ตสุดปังเริ่มแล้ว! Maha Songkran World Water Festival 2026 เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ 2569 ททท.จัดเต็มขบวนพาเหรด คอนเสิร์ตสุดปัง วันที่ 11-15 เมษายน 2569 ณ สวนเบญจกิติ
เดินทางสงกรานต์ 2569 ไม่สะดุด เช็ก 4 เส้นทางแนะนำ เลี่ยงรถติดเดินทางช่วงสงกรานต์ 2569 ต้องวางแผน แนะ 4 เส้นทางเลี่ยงจราจรติดขัดขากลับ ช่วยลดเวลา ประหยัดพลังงาน ครอบคลุมสระบุรี บุรีรัมย์ กาญจนบุรี ถึงโคราช เทศกาลสงกรานต์ 2569 ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน บรรยากาศการเดินทางเป็นไปอย่างคึกคัก หลายคนเลือกเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยรถยนต์ส่วนตัว ท่ามกลางปริมาณจราจรที่คาดว่าจะหนาแน่นในหลายเส้นทางหลัก...
