เชียงใหม่ติดอันดับ 2 เมืองมลพิษโลก สะท้อนวิกฤตฝุ่น PM2.5 รุนแรง กระทบเศรษฐกิจ-สุขภาพ

📆4/19/2026 12:59 AM
📰siamrath_online
สถานการณ์มลพิษทางอากาศในเชียงใหม่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยติดอันดับ 2 เมืองมลพิษโลกด้วยค่า AQI 186 ชี้ให้เห็นถึงวิกฤตฝุ่น PM2.5 ที่ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อสุขภาพของประชาชนและภาคเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการท่องเที่ยว ซึ่งภาครัฐและเอกชนกำลังเร่งหาแนวทางแก้ไขอย่างบูรณาการ

ข้อมูล คุณภาพอากาศ ทั่วโลกเมื่อช่วงเช้าตรู่วันที่ 19 เมษายน 2569 ได้ส่งสัญญาณเตือนภัยครั้งสำคัญ เมื่อ ' เชียงใหม่ ' นครแห่งวัฒนธรรมล้านนา ได้ทะยานขึ้นสู่อันดับ 2 ของเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในโลก ด้วยค่าดัชนี คุณภาพอากาศ ( AQI ) สูงถึง 186 ณ เวลา 06.00-07.00 น.

สถิติดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลที่เพิ่มขึ้นอย่างมากถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและภาคเศรษฐกิจของเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ชียงใหม่ เมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่เคยเป็นที่รู้จักในด้านเสน่ห์ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่งดงาม กำลังเผชิญกับวิกฤตมลพิษทางอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างน่าใจหาย การถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก ด้วยค่า AQI 186 นั้น เป็นสัญญาณที่ชัดเจนถึงปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่ยังคงคุกคามสุขภาพของประชาชนและส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในภาคเหนือของไทยอย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับกรุงเดลี ประเทศอินเดีย ซึ่งมีค่า AQI สูงถึง 344 การติดอันดับนี้ของเชียงใหม่ ชี้ให้เห็นถึงความซับซ้อนและระดับความรุนแรงของปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและมีประสิทธิภาพ รายงานสดจากแพลตฟอร์มติดตามคุณภาพอากาศทั่วโลกในช่วงเวลาดังกล่าวได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจ โดยระบุว่าเทศบาลนครเชียงใหม่ของประเทศไทย มีค่า AQI พุ่งสูงถึง 186 ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม 'ไม่ดีต่อสุขภาพ' (Unhealthy) และได้แซงหน้าเมืองอื่นๆ ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 2 ของโลก รองจากกรุงเดลี ประเทศอินเดีย ที่มีค่า AQI สูงถึง 344 และอยู่ในระดับ 'อันตราย' (Hazardous) สถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่ยังคงเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือที่มักเผชิญกับปัญหาหมอกควันจากการเผาในที่โล่ง ทั้งภาคการเกษตรและป่าไม้ ควบคู่ไปกับสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการสะสมของมลพิษ เช่น ภาวะอากาศปิดและลมสงบ ปัจจัยเหล่านี้ได้ซ้ำเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายลงไปอีก ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนในวงกว้าง ทั้งในด้านสุขภาพ ทั้งอาการทางเดินหายใจ ผิวหนัง และดวงตา และในด้านเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่อาจชะลอตัวลง หรือแม้กระทั่งยกเลิกการเดินทางมาเยือน ความเป็นอยู่ประจำวันของผู้คนก็ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากการที่ต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง และการต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเชียงใหม่ รวมถึงหน่วยงานในระดับประเทศ ต่างตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงของมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นนี้ และได้มีความพยายามในการหาแนวทางแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ปัญหาฝุ่นควันถือเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกับหลายปัจจัย ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมและป้องกันการเผาในที่โล่งอย่างจริงจัง การส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึงได้ง่าย เพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษอย่างเคร่งครัดและจริงจัง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการ 'ทำงานเชิงรุก' ในทุกมิติ ทั้งการป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นทาง การบรรเทาผลกระทบเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้ว และการสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนในการลดแหล่งกำเนิดมลพิษในชีวิตประจำวัน ขณะเดียวกัน ภาคเอกชนได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลกลางเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนงบประมาณและเทคโนโลยีที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการทำให้เชียงใหม่สามารถกลับมาเป็นเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริงอีกครั้ง การแก้ไขปัญหานี้ต้องอาศัยความมุ่งมั่นและบูรณาการอย่างแท้จริงจากทุกภาคส่วน เพื่อคืนอากาศบริสุทธิ์และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ย

เชียงใหม่ มลพิษทางอากาศ ฝุ่น PM2.5 AQI คุณภาพอากาศ

 

