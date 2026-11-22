เชียงรายชาวนาโล่งใจ สหกรณ์แม่สายเปิดรับซื้อข้าว ราคาสดแตะตันละ 9,500 บาท
สหกรณ์การเกษตรแม่สายจังหวัดเชียงรายเปิดรับซื้อข้าวเปลือกหลังผลตรวจยืนยันปลอดสารหนู กรมการค้าภายในดันราคาข้าวสดขยับขึ้นแตะตันละ 9,500 บาท คาดมีโอกาสแตะ 10,000 บาทในเร็วๆ นี้
บรรยากาศการซื้อขายข้าวเปลือกที่สหกรณ์การเกษตรแม่สาย จำกัด สาขาศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย กลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากที่สหกรณ์ประกาศเปิดรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่ตามฤดูกาลเก็บเกี่ยวอย่างเป็นทางการ
การฟื้นตัวของตลาดข้าวในพื้นที่ดังกล่าวเกิดขึ้นทันทีหลังจากมีผลยืนยันทางวิทยาศาสตร์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ยืนยันว่า ตัวอย่างข้าวที่นำมาตรวจผ่านเกณฑ์ความปลอดภัยทั้งหมด ช่วยคลายความกังวลให้กับชาวนาที่เคยได้รับความเดือดร้อนจากกระแสข่าวสารพิษเมื่อช่วงก่อนหน้าAlso readไทยเบฟ ทุ่ม 9,500 ล้านบาท บุกตลาด 'นอนแอลกอฮอล์' ต่างประเทศ
ผลตรวจยืนยันข้าวปลอดภัย ราคาขยับสูงต่อเนื่อง
ผลการตรวจสอบคุณภาพข้าวจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่า ข้าวเปลือกในพื้นที่อำเภอแม่สาย ไม่พบสารปนเปื้อนที่เป็นอันตราย ทำให้เกษตรกรสามารถนำผลผลิตออกจำหน่ายได้ทันที โดยไม่ต้องกังวลเรื่องคุณภาพสินค้าอีกต่อไป
นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การซื้อขายข้าวเปลือก ปีการผลิต 2569/70 พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง เปิดเผยว่า ราคาข้าวเปลือกสดในปัจจุบันปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นสัญญาณที่ดีต่อเศรษฐกิจการเกษตรในพื้นที่
สำหรับราคาข้าวเปลือกสดเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 9.10 บาท หรือประมาณตันละ 9,100 ถึง 9,200 บาท แต่ล่าสุดราคาได้ขยับขึ้นมาอยู่ที่ตันละ 9,300 ถึง 9,400 บาท และบางจุดรับซื้อสูงถึงตันละ 9,500 บาท ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่กลับมาสู่ตลาดอีกครั้ง
นายณัฏฐ์ชานนท์ สุริยะไกรกุล ประธานชมรมโรงสีข้าวจังหวัดเชียงราย ประเมินว่า เนื่องจากปริมาณข้าวในจังหวัดเชียงรายเหลือไม่มากแล้ว ประกอบกับข้าวเหนียวในพื้นที่เป็นที่ต้องการของตลาดสูง ราคาข้าวเปลือกสดมีโอกาสขยับขึ้นไปถึงกิโลกรัมละ 10 บาท หรือตันละ 10,000 บาท ในเร็วๆ นี้
เกษตรกรปลดหนี้สินได้ ส่วนหนึ่งขอบคุณนโยบายรัฐ
นางวรรณนี ใจคำ อายุ 49 ปี เกษตรกรผู้ใช้น้ำสาย บ้านศรีป่าสัก ตำบลศรีเมืองชุม เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้ประโยชน์จากมาตรการดังกล่าว โดยได้เปิดเผยความรู้สึกว่า รู้สึกดีใจและโล่งใจอย่างมากที่สามารถนำข้าวที่เก็บเกี่ยวมาขายได้
ก่อนหน้านี้ นางวรรณนี ต้องเผชิญกับความกังวลอย่างหนักเกี่ยวกับภาระหนี้สินและค่าใช้จ่ายในครัวเรือน หากไม่มีผู้รับซื้อข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 จากพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 20 ไร่ ของตน ก็ไม่รู้ว่าจะนำผลผลิตไปจำหน่ายที่ไหนและจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไร
ปัจจุบัน นางวรรณนี สามารถขายข้าวเหนียวได้ในราคากิโลกรัมละ 9 บาทกว่า ซึ่งถือว่ามีราคาที่น่าพอใจและดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ในช่วงแรก โดยขณะนี้เธอยังเหลือพื้นที่เก็บเกี่ยวอีกประมาณ 3 ไร่ และใช้ทั้งน้ำชลประทานและน้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำในการเพาะปลูก
นางวรรณนี ขอวิงวอนให้สื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแยกพื้นที่และพิจารณาตามผลการตรวจสอบที่ชัดเจน ไม่ควรเหมารวมข้าวทั้งจังหวัดเชียงราย เพราะจะทำให้ชาวนาในพื้นที่ที่ไม่ได้มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบโดยไร้เดียงาและเสียหายต่อรายได้
หน่วยงานรัฐเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ผลิต
การลงพื้นที่ของนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม พร้อมด้วยนางสาวญาณี ศรีมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน และนายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นไปตามข้อสั่งการของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย พร้อม นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์
คณะทำงานได้หารือร่วมกับ นายบรรจง ตั้งจิตรวัฒนากุล นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย ผู้แทนสหกรณ์จังหวัด และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อวางมาตรการรับซื้อและสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรให้มั่นใจว่าจะไม่ได้รับความเสียหาย
ทุกแห่งยืนยันความพร้อมและยินดีรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรอย่างเต็มที่ โดย นายวัฒนศักย์ กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรจะเป็นกลไกหลักในการรับซื้อช่วยเหลือสมาชิกส่วนชมรมโรงสีพร้อมรับซื้อเต็มกำลังหากเกิดปัญหาเพื่อไม่ให้ชาวนาได้รับผลกระทบจากปัญหาความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้น
แม้ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในขณะนี้ แต่ทางออกที่ยั่งยืนที่สุดคือการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำรอยเดิมต่ออาชีพเกษตรกรที่ต้องแบกรับต้นทุนและภาระหนี้สินมาโดยตลอด
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