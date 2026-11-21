เชียงรายรับรองความปลอดภัยข้าวแม่สายเชียงแสน สหกรณ์เปิดรับซื้อ 9-14.50 บาท
เชียงรายยืนยันผลตรวจพบสารหนูและโลหะหนักในข้าวแม่สายเชียงแสนไม่เกินมาตรฐาน สหกรณ์การเกษตรเปิดรับซื้อข้าวเปลือกฤดูกาลใหม่ในราคาสูง ช่วยเยียวยาเกษตรกรทันที
จังหวัดเชียงราย ประกาศผลตรวจยืนยันความปลอดภัยด้านอาหารสำเร็จ หลังหน่วยงานรัฐและสถาบันการศึกษาตรวจสอบพื้นที่ อำเภอแม่สาย และ อำเภอเชียงแสน อย่างละเอียด ผลปรากฏว่าไม่พบสารหนูและโลหะหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ส่งสัญญาณชัดเจนสู่ตลาดข้าวว่าพื้นที่เหล่านี้พร้อมเปิดรับซื้อข้าวเปลือกฤดูกาลผลิตใหม่ 2569/2570 โดยทันที
ผลการตรวจสอบความปลอดภัยยืนยันมาตรฐาน
นายนิรันดร์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงผลการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 อย่างเป็นทางการว่า การตรวจสอบคุณภาพข้าวในพื้นที่เฝ้าระวังทุกตำบลของอำเภอแม่สายและอำเภอเชียงแสน เป็นไปตามขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์อย่างเคร่งครัด การตรวจสอบนี้ดำเนินการร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งผลการวิเคราะห์เชิงลึกยืนยันชัดเจนว่าไม่พบสารหนูและโลหะหนักเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดAlso read'เช็คดวงวันนี้' วันเสาร์ 21 พ.ย. 69 เลขเด็ด มีโชคลาภ ความฝันให้โชค
ราคารับซื้อข้าวกระตุ้นรายได้เกษตรกร
สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่จังหวัดเชียงรายกลับมาเปิดรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรตามปกติแล้ว โดยกำหนดราคาค่อนข้างสูงเพื่อพยุงรายได้เกษตรกร สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จำกัด และสหกรณ์การเกษตรแม่สาย จำกัด เปิดรับซื้อข้าวพันธุ์ กข.6 และน่าน 59 ในราคากิโลกรัมละ 9 บาท หรือตันละ 9,000 บาท ซึ่งสูงกว่าราคารับซื้อของลานรับซื้อในพื้นที่ใกล้เคียง
ส่วนข้าวหอมมะลิที่สหกรณ์การเกษตรแม่สาย จำกัด รับซื้อจากสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการรวบรวมผลผลิต ให้ราคากิโลกรัมละ 14.50 บาท หรือตันละ 14,500 บาท การกำหนดราคาเช่นนี้ช่วยยกระดับรายได้และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรในพื้นที่ได้โดยตรง
สถิติปริมาณข้าวและการเปิดรับซื้อ
สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จำกัด เริ่มรับซื้อข้าวเปลือกตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป โดยในปีการผลิตก่อนหน้าสามารถรวบรวมข้าวได้ 1,300 ตัน ส่วนสหกรณ์การเกษตรแม่สาย จำกัด ซึ่งปีที่ผ่านมาสามารถรวบรวมข้าวได้ 38,000 ตัน ในฤดูกาลนี้ดำเนินการรับซื้อไปแล้วกว่า 18,700 ตัน แสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าในการกลับมามีกิจกรรมทางการค้าตามปกติ
นอกจากนี้ สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด และพื้นที่อำเภอเชียงของ ยังคงอยู่ในกระบวนการเฝ้าระวังคุณภาพผลผลิต แต่การประกาศผลชัดเจนจากหน่วยงานรัฐทำให้ภาพรวมตลาดในพื้นที่กลับมามีเสถียรภาพอีกครั้ง สร้างความเชื่อมั่นให้โรงสี เกษตรกร และผู้บริโภคในวงกว้าง
แนวทางสนับสนุนเกษตรกรต่อเนื่อง
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเชิญชวนเกษตรกรนำข้าวเปลือกมาจำหน่ายที่สหกรณ์ได้ตามปกติ โดยทุกสหกรณ์พร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ ผลการตรวจสอบที่ชัดเจนช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่โรงสี เกษตรกร และผู้บริโภค ส่งผลให้ตลาดรับซื้อข้าวในพื้นที่กลับมามีเสถียรภาพอีกครั้ง เป็นการแก้วิกฤตความกังวลของสาธารณชนต่อความปลอดภัยของอาหารในพื้นที่ชายแดนเหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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