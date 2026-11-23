เชียงรายจับหนุ่ม 5 คน ยึดยาบ้า 1.6 ล้านเม็ด ซุกกระบะ
ตำรวจปราบปรามยาเสพติด จับ 5 ผู้ต้องหาในรีสอร์ตเชียงราย ยึดยาบ้า 1,166,000 เม็ด มูลค่ากว่า 1.6 ล้านเม็ด ซุกในรถฟอร์ดเรนเจอร์ ดำเนินคดีต่อ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปรามยาเสพติด 3 ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง เข้าตรวจค้นรีสอร์ตในพื้นที่ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 หลังได้รับแจ้งจากเจ้าของสถานที่ว่ามีกลุ่มวัยรุ่นลักลอบเปิดห้องพักเพื่อมั่วสุมและเสพยาเสพติด
ปฏิบัติการบุกจับกุมผู้ต้องหา 5 ราย
เมื่อเวลา 18.20 น. ของวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ชุดปฏิบัติการซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง และกองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปรามยาเสพติด 3 ได้เคลื่อนกำลังเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุทันที หลังรับแจ้งเบาะแสจากเจ้าของรีสอร์ตAlso readก้อง ห้วยไร่ แจงดีเอสไอ โอนเงิน 1.6 ล้าน บริจาคผ่านมูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยเหยื่อตึก สตง.
เจ้าหน้าที่พบกลุ่มชายจำนวนมากกำลังรวมตัวอยู่บริเวณดังกล่าว จึงได้แสดงตนและดำเนินการตรวจค้น พบผู้ต้องหาทั้งสิ้น 5 ราย ประกอบด้วย ชายสัญชาติเมียนมา อายุ 20 ปี นายอสมา อายุ 18 ปี นายกร อายุ 25 ปี นายฐิติพงษ์ อายุ 49 ปี และนายเดชา อายุ 24 ปี
ยึดยาบ้า 1.16 ล้านเม็ด ซุกในรถฟอร์ด
จากการสอบปากคำผู้ต้องหาพบว่ามีการให้การวกไปวนมา จึงได้ขยายผลตรวจค้นยานพาหนะของกลุ่มคนดังกล่าวจนพบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 คือยาบ้า จำนวน 6 กระสอบ รวมประมาณ 1,166,000 เม็ด
จากการตรวจสอบทรัพย์สินของกลางพบว่ายาบ้าทั้งหมดถูกซ่อนเร้นอยู่ภายในรถกระบะยี่ห้อฟอร์ด รุ่นเรนเจอร์ สีดำ ทะเบียนกรุงเทพมหานคร ซึ่งจอดอยู่บริเวณหน้ารีสอร์ตจุดเกิดเหตุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหลบหนีการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่
สรุปสำนวนคดีส่งดำเนินกฎหมายต่อไป
หลังการจับกุมผู้ต้องหาทั้ง 5 รายและยึดของกลางได้ทั้งหมด เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวส่งมอบให้กองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปรามยาเสพติด 3 กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด เพื่อดำเนินการสอบสวนขยายผลและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
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