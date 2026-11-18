เชียงรายวิกฤตข้าวปนเปื้อนสารหนู รมช.เกษตรฯ สั่งตรวจด่วนเชียงแสน-เชียงของ-แม่สาย
รมช.ปิยะรัฐชย์สั่งตรวจข้าวเสี่ยงสารปนเปื้อนในเชียงราย หวั่นกระทบตลาด พร้อมมาตรการเยียวยาสหกรณ์และเกษตรกร ชะลอหนี้และชดเชยความเสียหายหากพบสารอันตรายเกินมาตรฐาน
นางสาว ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกคำสั่งด่วนให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเร่งดำเนินการตรวจสอบคุณภาพข้าวในพื้นที่จังหวัด เชียงราย โดยมุ่งเน้นไปยังอำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ และอำเภอ แม่สาย ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญของภาคเหนือ
การสั่งการครั้งนี้อยู่บนพื้นฐานของความกังวลต่อภาวะวิกฤตสารหนูและโลหะหนักที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อดิน สัตว์น้ำ และพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวAlso readทำไมต้อง 'ห่มผ้าแดง' ให้ภูเขาทอง? เปิดความหมายพิธีเก่าแก่ที่หลายคนอาจไม่เคยรู้
มาตรการเยียวยาและช่วยเหลือสหกรณ์
นายนิรันดร์ มูลธิดา อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รับนโยบายนี้ไปดำเนินการทันที โดยได้หารือร่วมกับกรมการค้าภายในเพื่อเตรียมมาตรการช่วยเหลือเยียวยาสหกรณ์และสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการรวบรวมข้าวเปลือกในพื้นที่เสี่ยง
หากพบว่าข้าวเปลือกมีการปนเปื้อนสารอันตรายเกินค่ามาตรฐานและจำเป็นต้องทำลายทิ้ง กระทรวงเกษตรฯ จะดำเนินการชดเชยความเสียหายให้สหกรณ์และเกษตรกรทั้งหมด เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ผลิตต้องแบกรับภาระทางการเงินเพียงฝ่ายเดียว
นอกจากการชดเชยค่าพืชผล นายนิรันดร์ยังเปิดเผยแนวคิดที่จะพิจารณามาตรการพักชำระหนี้ หรือการงดคิดดอกเบี้ย สำหรับสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้สภาพคล่องทางการเงินกลับมาเป็นปกติและสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้
การตรวจสอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขณะนี้หน่วยงานหลายแห่งได้ลงพื้นที่พร้อมกันเพื่อตรวจวัดค่าสารปนเปื้อน ได้แก่ กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กรมวิชาการเกษตร กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และอย.
การตรวจสอบข้าวที่สหกรณ์รวบรวมไว้แล้วจะเน้นไปที่สหกรณ์การเกษตรเชียงของ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรแม่สาย จำกัด โดยผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจะออกมาในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและการผลิต
ข้อมูลจากการรวบรวมข้าวของสหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จำกัด ปี 2568/2569 พบว่ามีปริมาณ 1,300 ตัน ส่วนปี 2569/2570 เกษตรกรกำลังอยู่ระหว่างเก็บเกี่ยวและสหกรณ์จะเริ่มรับซื้ออีกครั้งในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569
ด้านสหกรณ์การเกษตรแม่สาย จำกัด มีผลการรวบรวมข้าวปี 2568/2569 จำนวน 38,000 ตัน และสำหรับปี 2569/2570 ได้มีการรับซื้อไปแล้วจำนวน 18,700 ตัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงปริมาณสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงในตลาด
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้แนะนำให้สหกรณ์ดำเนินการรับซื้อข้าวจากสมาชิกตามปกติ และสหกรณ์ในพื้นที่สามารถเข้าโครงการสินเชื่อรวบรวมและโครงการสินเชื่อชะลอข้าวได้เหมือนเดิม โดยไม่มีการระงับการดำเนินธุรกิจเว้นแต่ผลตรวจจะยืนยันการปนเปื้อน
แนวทางการฟื้นฟูพื้นที่เพาะปลูก
หากตรวจพบการปนเปื้อนในพื้นที่เพาะปลูกของสมาชิกสหกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นนาข้าวหรือพื้นที่การเกษตรอื่นๆ จำเป็นต้องหารือร่วมกับกรมวิชาการเกษตรเพื่อหาแนวทางฟื้นฟูพื้นที่
การกำจัดสารพิษตกค้างเป็นขั้นตอนที่ซับซ้อนเนื่องจากสารปนเปื้อนบางชนิดอาจถูกน้ำพัดพาหรือซึมลงสู่ดิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกในระยะยาว
มาตรการแรกอันดับหนึ่งคือการปกป้องความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยหากสินค้าเกษตรใดเข้าข่ายมีสารปนเปื้อน จะมีการระงับและควบคุมสินค้าไว้ทั้งหมด เพื่อป้องกันไม่ให้หลุดเข้าสู่ตลาดผู้บริโภค
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