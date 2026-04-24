เชียงใหม่จับกุมกลุ่มล่าสัตว์ป่า พร้อมอาวุธและซากสัตว์จำนวนมาก สถานการณ์ไฟป่าเริ่มคลี่คลาย

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติออบหลวงจับกุมกลุ่มล่าสัตว์ป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมของกลางอาวุธปืนและซากสัตว์ป่าหลากหลายชนิด ขณะที่สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในจังหวัดเริ่มดีขึ้นต่อเนื่อง
สถานการณ์ ไฟป่า และ หมอกควัน ในจังหวัด เชียงใหม่ เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจุดความร้อนที่ตรวจพบมีจำนวนลดลงอย่างเห็นได้ชัด ประกอบกับในช่วงระยะหลังมานี้มีฝนตกเป็นระยะ แม้จะไม่มากนัก แต่ก็ช่วยบรรเทาผลกระทบจาก ไฟป่า และ หมอกควัน ลงได้บ้าง รองผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงใหม่ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่ลักลอบกระทำผิด โดยเฉพาะการเผาป่า ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้กระทำผิดพร้อมด้วยหลักฐานที่ใช้ในการเผาได้หลายราย นอกจากนี้ยังพบการกระทำผิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การ ล่าสัตว์ และการลักลอบค้ายาเสพติด ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่ ล่าสุด เจ้าหน้าที่สายตรวจป้องกันและปราบปรามส่วนกลาง อุทยานแห่งชาติออบหลวง ร่วมกับหน่วยพิทักษ์ อุทยานแห่งชาติออบหลวง ที่ 4 บ่อน้ำร้อนเทพพนม ได้ออกลาดตระเวนเพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้ ทำลายทรัพยากรป่าไม้ และเฝ้าระวังการเกิด ไฟป่า ในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติออบหลวง ระหว่างการลาดตระเวนในพื้นที่ป่าห้วยแม่กิ๊กหลวง เขตหมู่ 1 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลาประมาณ 22.00 น.
เจ้าหน้าที่สังเกตเห็นแสงไฟฉายจำนวน 3 ดวงส่องไปมาบริเวณสันเขาห้วยแม่กิ๊กหลวง ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับจุดที่เคยเกิดไฟป่าในป่าแม่กิ๊กหลวงและป่าแม่กิ๊กน้อย เจ้าหน้าที่จึงวางแผนดักซุ่มตามเส้นทางเข้าออกป่า เพื่อรอจังหวะจับกุม เช้าวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลาประมาณ 10.30 น.
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียด พบรถยนต์ 1 คัน และรถจักรยานยนต์ดัดแปลงสำหรับขึ้นเขาอีก 1 คัน จอดอยู่ใกล้ลำห้วยแม่กิ๊กหลวง บริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ทำกินตามเอกสารสิทธิทำกินตามมาตรา 64 ของนายเสาร์ จันตา ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบพื้นที่ ได้ยินเสียงสุนัขเห่า จึงเข้าค้นบริเวณดังกล่าว พบชาย 3 คนนั่งจับกลุ่มอยู่ริมลำห้วย และพบซากสัตว์ป่าที่ถูกนำมาย่างไฟ รวมถึงหม้อแกงที่มีชิ้นเนื้อของสัตว์อยู่ภายใน ผู้ต้องหาทั้ง 3 คนยอมรับว่าเป็นกลุ่มที่เจ้าหน้าที่พบเห็นใช้ไฟฉายในคืนก่อน และยอมรับว่าได้ออกล่าสัตว์ป่าจริง จากการตรวจค้นพื้นที่โดยรอบ พบอาวุธปืนแก๊ปยาวไทยประดิษฐ์จำนวน 3 กระบอก ซุกซ่อนอยู่ใกล้จุดพัก นอกจากนี้ยังพบซากสัตว์ป่าหลายชนิด ได้แก่ ซากตัวนิ่ม 5 ชิ้น ซากงูเห่า 8 ชิ้น ซากหัวอีเห็น 1 ชิ้น เนื้อสดซากอีเห็น 2 ถุง น้ำหนักรวมประมาณ 2 กิโลกรัม ซากกระรอกบิน 1 ตัว น้ำหนักประมาณ 200 กรัม และไก่ป่าที่ใช้เป็นไก่ตั้งล่ออีก 1 ตัว ผู้ต้องหาทั้ง 3 คน คือ นายสุรเดช กาวิชัย อายุ 45 ปี, นายพิรุณ คำฟู อายุ 31 ปี และนายเกียรติไกร ทิพย์คำ อายุ 39 ปี ให้การรับสารภาพว่า ได้เข้ามาปักหลักอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเป็นเวลา 3 คืน ตั้งแต่วันที่ 20 - 23 เมษายน 2569 เพื่อแผ้วถางเตรียมพื้นที่ทำการเกษตรในแปลงทำกินตามมาตรา 64 และถือโอกาสล่าสัตว์ป่าในบริเวณใกล้เคียงไปด้วย อุทยานแห่งชาติออบหลวงได้รวบรวมเอกสารหลักฐานทั้งหมดเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไ
ไฟป่า หมอกควัน เชียงใหม่ ล่าสัตว์ อุทยานแห่งชาติออบหลวง สัตว์ป่า