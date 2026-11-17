เชียงรายพบสารโลหะหนักในแม่น้ำกก เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำและตะกอนดิน
กระทรวงสาธารณสุขยืนยันพบสารโลหะหนักและสารหนูในแม่น้ำกก จ.เชียงราย พร้อมสั่งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรง ขณะที่น้ำประปานครบาลยังปลอดภัยแต่ให้ระวังประปาหมู่บ้าน
นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 17 พฤศจิกายน 2567 ณ ทำเนียบรัฐบาล เกี่ยวกับสถานการณ์คุณภาพน้ำในจังหวัดเชียงราย หลังจากได้รับรายงานว่ามีสารพิษปนเปื้อนในแหล่งน้ำหลัก ได้แก่ แม่น้ำกก แม่น้ำสาย และแม่น้ำรวก ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ โดยระบุว่ารัฐบาลได้สั่งการให้ กรมอนามัย และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าตรวจสอบปริมาณ สารโลหะหนัก และสารหนูในแหล่งน้ำเหล่านี้แล้ว
ผลการตรวจสอบยืนยันว่า พบปริมาณโลหะหนักและสารหนูในน้ำที่มีระดับอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหากได้รับสัมผัสหรือบริโภคต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน นายพัฒนา เตือนประชาชนในพื้นที่ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ำและตะกอนดินโดยตรง เนื่องจากอาจมีการสำลักหรือกลืนน้ำเข้าไปโดยไม่รู้ตัว ซึ่งสารพิษเหล่านี้ไม่แสดงอาการรุนแรงในทันที แต่จะเกิดการสะสมในร่างกายและก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพในระยะยาวระหว่างที่รัฐบาลกำลังแก้ไขปัญหาAlso read“ต้าเหนิง” เห็นความตั้งใจ “น้องพายุ” เชื่อครอบครัว “ชมพู่” สตรอง
ความชัดเจนของระบบน้ำประปาและการรับมือ
สำหรับความกังวลเรื่องน้ำประปา นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงพื้นที่และยืนยันว่าน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีคุณภาพสะอาด สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม มีข้อควรระวังสำหรับระบบประปาหมู่บ้านซึ่งชาวบ้านใช้งานกันอย่างแพร่หลาย โดยกระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้กรมอนามัยและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปช่วยเหลือตรวจวัดคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อความปลอดภัย
คำแนะนำด้านอาหารและการป้องกันสุขภาพ
ในส่วนของการรับประทานอาหาร นายพัฒนาแนะนำว่า หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการบริโภคผักและปลาจากพื้นที่ใกล้เคียงได้ ควรรับประทานอาหารให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อลดปริมาณสารพิษที่อาจเข้าสู่ร่างกาย โดยหากประชาชนมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงเช่น ท้องร่วง ท้องเสีย หรืออาเจียน ควรไปพบแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุขที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) อย่างเร่งด่วนเพื่อตรวจหาสารตกค้างในร่างกาย
สถานะผู้ป่วยและข้อจำกัดของการต้มฆ่าเชื้อ
กระทรวงสาธารณสุขรายงานว่ามีผู้ป่วยในพื้นที่ได้รับการตรวจพบระดับสารหนูหรือโลหะหนักในร่างกายที่ต้องระมัดระวัง แต่ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเจ็บป่วยทั้งหมดมาจากสารสะสมได้ทันที เนื่องจากอาจเกี่ยวข้องกับโรคอื่น ๆ ด้วย โดยสาธารณสุขจังหวัดยังคงเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ที่สำคัญคือ การต้มน้ำก่อนอุปโภคบริโภคไม่ได้ทำให้สารโลหะหนักหายไป จึงต้องระมัดระวังในการเลือกใช้แหล่งน้ำอย่างเคร่งครัด
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