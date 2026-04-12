เชลซีปวดหัว เอ็นโซ่โดนแบน แนวรับโคม่า! แมนซิตี้ได้ โควาซิช คืนทัพ

เชลซีเผชิญวิกฤตหนัก เอ็นโซ่ติดโทษแบน, แนวรับเจอปัญหาบาดเจ็บเพียบ ด้านแมนซิตี้ได้ โควาซิช หายเจ็บกลับมาช่วยทีม
เชลซี ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายอย่างมากก่อนเกมสำคัญเมื่อ เอ็นโซ่ เฟร์นานเดซ กองกลางตัวเก่งถูกแบนภายในทีมถึง 2 นัด จากประเด็นการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการย้ายไปเล่นในลีกสเปน ซึ่งเป็นการสูญเสียที่ส่งผลกระทบต่อแผนการเล่นของทีมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้ ผู้จัดการทีม เลียม โรซีเนียร์ ยังต้องเผชิญกับปัญหาใหญ่ในแนวรับ เมื่อผู้เล่นตัวหลักหลายคนไม่สามารถลงสนามได้เนื่องจากอาการบาดเจ็บ ไม่ว่าจะเป็น เทรโวห์ ชาโลบาห์, ลีวาย โคลวิลล์, รีซ เจมส์ และ ฟิลิป ยอร์เกนเซ่น
ทำให้ทีมขาดทางเลือกในการจัดตัวผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังอย่างมาก ในขณะเดียวกัน เบอนัวต์ บาเดียชิล ก็ยังอยู่ในระหว่างการฟื้นตัวจากอาการป่วย ทำให้แนวรับของเชลซีต้องปรับเปลี่ยนแผนการเล่นอย่างหนักเพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น การขาดหายไปของเอ็นโซ่ในแดนกลางอาจทำให้โคล พาลเมอร์ ต้องกลับมาประจำการในตำแหน่งหมายเลข 10 เพื่อคอยเชื่อมเกมรุกและสร้างสรรค์โอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีม โดยมีผู้เล่นอย่าง เอสเตเวา, เปโดร เนโต้ และ ชูเอา เปโดร ที่กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มร้อนแรงคอยสนับสนุนเกมรุกของทีมอย่างเต็มที่\ในขณะเดียวกัน แมนเชสเตอร์ ซิตี้ได้รับข่าวดีเมื่อมาเตโอ โควาซิช มิดฟิลด์ตัวเก่งมีโอกาสกลับมาลงสนามได้อีกครั้งหลังจากพักยาวเนื่องจากอาการบาดเจ็บข้อเท้าที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม โดย เป๊ป กวาร์ดิโอลา ผู้จัดการทีมยืนยันว่านักเตะรายนี้พร้อมแล้วสำหรับการลงเล่น อย่างไรก็ตาม ทีมยังมีปัญหาในแนวรับ เมื่อ รูเบน ดิอาส และ ยอชโก้ กวาร์ดิโอล สองเซ็นเตอร์แบ็กตัวหลักไม่สามารถลงสนามได้ ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการเล่นในตำแหน่งกองหลังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงแม้ว่า จอห์น สโตนส์ จะเริ่มกลับมาฝึกซ้อมได้บ้างแล้ว แต่ก็ยังต้องลุ้นความฟิต ทำให้ มาร์ค เกอี นักเตะใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบที่ผ่านมา มีโอกาสได้ลงสนามในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กคู่กับ อับดูโกดีร์ คูซานอฟ ในส่วนของเกมรุก คาดว่าจะยังคงใช้แผนการเล่นที่เคยสร้างความสำเร็จในการเอาชนะลิเวอร์พูลในศึกเอฟเอ คัพ โดยวางไรยัน แชร์กี เป็นตัวเชื่อมเกมรุกร่วมกับอองตวน เซเมนโย่, เฌเรมี่ โดกู และเออร์ลิง ฮาลันด์ ซึ่งเป็นผู้ทำแฮตทริกในเกมก่อนหน้านี้ การเตรียมพร้อมของทั้งสองทีมบ่งบอกถึงความมุ่งมั่นในการเก็บชัยชนะเพื่อบรรลุเป้าหมายของแต่ละทีมในฤดูกาลนี้\เมื่อพิจารณาถึงความพร้อมของทั้งสองทีมก่อนเกมการแข่งขัน เชลซีอาจต้องเผชิญกับความยากลำบากในการรับมือกับแนวรุกของแมนซิตี้ ซึ่งมีศักยภาพในการทำประตูสูงมาก และกำลังอยู่ในช่วงที่ต้องการชัยชนะเพื่อกดดันอาร์เซนอลในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกต่อไป ถึงแม้ว่าผลการแข่งขันที่เชลซีเอาชนะพอร์ท เวลไปได้ 7-0 อาจไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของทีมได้อย่างชัดเจน แต่แมนซิตี้ภายใต้การคุมทีมของเป๊ป กวาร์ดิโอล่า มีโอกาสที่จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเล่นเกมรุกอย่างเต็มที่ และมุ่งมั่นที่จะเก็บชัยชนะเพื่อรักษาโอกาสในการลุ้นแชมป์ให้ได้ต่อไป การแข่งขันนัดนี้จึงเป็นอีกหนึ่งบททดสอบสำคัญของทั้งสองทีมในการต่อสู้เพื่อแย่งชิงตำแหน่งที่ดีที่สุดในตารางคะแน
