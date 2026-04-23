เชลซี ล็อกเป้ากุนซือใหม่! กลาสเนอร์, อิราโอล่า, ฟาเบรกาส และอลอนโซ่ เข้าวิน

เชลซีกำลังพิจารณาตัวเลือกผู้จัดการทีมคนใหม่หลายราย หลังจบฤดูกาลนี้ นำโดย โอลิเวอร์ กลาสเนอร์, อันโดนี่ อิราโอล่า, เชส ฟาเบรกาส และ ชาบี อลอนโซ่ ซึ่งแต่ละคนมีโปรไฟล์ที่น่าสนใจและอาจนำพา 'สิงห์บลูส์' กลับมาทวงคืนความยิ่งใหญ่ได้
หลังจากที่ได้แยกทางกับ ฟลาเมงโก้ ในเดือนมีนาคม กุนซือ ชาวบราซิลผู้นี้อยู่ในสถานะว่างงาน ทำให้สโมสรต่างๆ สามารถทาบทามได้โดยไม่ต้องเสียค่าชดเชย ประสบการณ์การเป็นนักเตะของ เชลซี ในอดีตยังเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญ เพราะจะช่วยให้เขาสามารถเข้าถึงและสร้างความสัมพันธ์กับแฟนบอลที่สแตมฟอร์ด บริดจ์ ได้อย่างรวดเร็ว สถานการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่โอลิเวอร์ กลาสเนอร์ ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีม คริสตัล พาเลซ หลังจบฤดูกาล ซึ่งทำให้เขาเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ ด้วยผลงานที่โดดเด่นในการสร้างทีม 'ดิ อีเกิ้ลส์' ให้แข็งแกร่ง และการนำทีมคว้าแชมป์เอฟเอ คัพ ในฤดูกาลที่ผ่านมา แม้ว่าแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เคยถูกมองว่าเป็นตัวเต็งในการคว้าตัวเขา แต่ความสนใจดังกล่าวอาจลดลง เนื่องจากผลงานที่น่าประทับใจของไมเคิ่ล คาร์ริค ในช่วงที่คุมทีมชั่วคราวที่โอลด์ แทร็ฟฟอร์ด หาก เชลซี ตัดสินใจเลือก กลาสเนอร์ พวกเขาจะได้ผู้จัดการทีมที่มีประสบการณ์และพิสูจน์ตัวเองแล้ว รวมถึงมีความสามารถในการพาทีมทำผลงานได้ดีกว่าที่คาดหวังใน พรีเมียร์ลีก เขาจะนำเสนอความเป็นระเบียบทางแท็กติกและความมั่นคงในโครงสร้างทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมชุดปัจจุบันขาดหายไปอย่างเห็นได้ชัด ในขณะเดียวกัน อันโดนี่ อิราโอล่า ก็ได้ประกาศอำลาตำแหน่งผู้จัดการทีม บอร์นมัธ หลังจบฤดูกาล และสโมสรได้แต่งตั้งมาร์โค โรเซ่อ เข้ามาทำหน้าที่แทนแล้ว หาก เชลซี ต้องการตัว อิราโอล่า พวกเขาจะต้องยื่นข้อเสนอค่าเหนื่อยก้อนโต พร้อมกับสัญญาระยะยาวที่มั่นคง เนื่องจากมีสโมสรใหญ่ในยุโรปหลายแห่งที่ให้ความสนใจในตัวเขา สไตล์การเล่นที่เน้นพลังงานสูงของ อิราโอล่า อาจช่วยปลุกเร้า เชลซี ให้กลับมาค้นหาเอกลักษณ์ของตัวเอง และอาจทำให้ 'สิงห์บลูส์' กลับมาเป็นทีมที่น่ากลัวอีกครั้ง ฟาเบรกาส กำลังสร้างผลงานที่น่าทึ่งในกัลโช่ เซเรีย อา โดยนำทีม โคโม่ เข้าใกล้การคว้าโควตาไปเล่นในยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก แม้ว่าเขาจะมุ่งมั่นกับโปรเจกต์ในอิตาลี แต่ความผูกพันกับ เชลซี ในฐานะลูกศิษย์ของเป๊ป กวาร์ดิโอล่า ก็ยังคงมีความสำคัญ ความรู้ด้านแท็กติกของเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นระดับแนวหน้าในหมู่โค้ชรุ่นใหม่ แฟนบอล เชลซี ยังคงส่งเสียงเชียร์ชื่อของเขา และการเข้ามาของเขาอาจช่วยยกระดับบรรยากาศที่ตึงเครียดรอบสโมสรได้ทันที ความท้าทายคือการโน้มน้าวให้เขายอมละทิ้งโอกาสในการเล่นแชมเปี้ยนส์ ลีก (หาก โคโม่ ได้โควตา) เพื่อกลับมาสร้างทีมใหม่ที่อาจต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดใน พรีเมียร์ลีก ซึ่งต้องอาศัยความพยายามอย่างมากจากบอร์ดบริหารในการทำให้เขาเชื่อมั่นว่านี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมในการกลับมา นอกจากนี้ ชาบี อลอนโซ่ ก็เป็นอีกหนึ่งชื่อที่น่าสนใจ ด้วยประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จทั้งในฐานะนักเตะและผู้จัดการทีม ซึ่งเป็นประสบการณ์ล้ำค่าที่จะถ่ายทอดให้กับนักเตะ เชลซี เขาเคยเล่นในอังกฤษกับ ลิเวอร์พูล ทำให้เข้าใจวงการ ฟุตบอล อังกฤษเป็นอย่างดี และยังเคยนำไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น คว้าแชมป์บุนเดสลีกาและเดเอฟเบ โพคาล แบบไร้พ่าย แม้ว่าเขาจะถูกปลดจากตำแหน่งที่เรอัล มาดริด แต่ยังคงมีศักยภาพในการคุมทีม เชลซี อย่างไรก็ตาม บอร์ดบริหารต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็ว เพราะ ลิเวอร์พูล ก็กำลังจับตาดูสถานการณ์ของเขาอยู่เช่นกัน หาก ลิเวอร์พูล ตัดสินใจปลดอาร์เน่อ สล็อต หลังจากพลาดโควตาไปเล่นแชมเปี้ยนส์ ลี.
