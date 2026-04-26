เชลซีเฉือนลีดส์ 1-0! 'เอ็นโซ่' ซัดชัยลิ่วชิงเอฟเอ คัพ ดวล 'เรือใบ' ที่เวมบลีย์

เชลซีเอาชนะลีดส์ ยูไนเต็ด 1-0 ในรอบรองชนะเลิศเอฟเอ คัพ จากประตูชัยของ เอ็นโซ่ เฟร์นานเดซ ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ที่สนามเวมบลีย์ วันที่ 16 พฤษภาคมนี้
การแข่งขัน ฟุตบอล เอฟเอ คัพ รอบรองชนะเลิศ ประจำฤดูกาลนี้ได้จบลงด้วยชัยชนะที่น่าตื่นเต้นของทีม เชลซี ที่สามารถเอาชนะทีม ลีดส์ ยูไนเต็ด ไปได้ด้วยสกอร์ 1-0 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับทีม แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ณ สนาม เวมบลีย์ ในวันที่ 16 พฤษภาคมที่จะถึงนี้ เกมนี้เต็มไปด้วยความเข้มข้นและความกดดัน โดยทั้งสองทีมต่างพยายามอย่างเต็มที่เพื่อคว้าตั๋วเข้าชิงชนะเลิศ แต่สุดท้ายแล้วเป็นทีม เชลซี ที่สามารถใช้โอกาสได้อย่างเฉียบคมและเก็บชัยชนะไปได้สำเร็จ ช่วงต้นเกมเป็นทางด้านทีม ลีดส์ ยูไนเต็ด ที่ออกมาบุกอย่างหนักและพยายามครองบอลเพื่อสร้างความได้เปรียบ แต่ทีม เชลซี ก็สามารถตั้งรับได้อย่างเหนียวแน่นและค่อยๆ ปรับเกมเข้าสู่รูปแบบของตัวเองได้ ในนาทีที่ 23 หลังจากที่ชูเอา เปโดร ได้ยิงไปชนเสาประตู ทีม เชลซี ก็สามารถฉวยโอกาสจากการเพรสซิ่งที่ยอดเยี่ยมของชูเอา เปโดร ที่แย่งบอลกลับมาได้ ก่อนจะจ่ายบอลให้เปโดร เนโต้ ทำเกมรุกขึ้นมาทางด้านข้าง และเปิดบอลเข้ากลางอย่างแม่นยำ เอ็นโซ่ เฟร์นานเดซ กองกลางตัวเก่งของทีม เชลซี ก็กระโดดโหม่งบอลเข้าประตูไปอย่างสวยงาม ทำให้ทีม เชลซี ขึ้นนำไปก่อน 1-0 ในครึ่งแรก ในครึ่งหลัง ทีม ลีดส์ ยูไนเต็ด พยายามที่จะบุกเพื่อทวงประตูคืนอย่างสุดกำลัง และเกือบจะทำได้สำเร็จในจังหวะที่อันตอน ชตัค ผู้เล่นสำรองได้ยิงหน้าเขตโทษ แต่โรเบิร์ต ซานเชซ ผู้รักษาประตูของทีม เชลซี ก็โชว์ฟอร์มเซฟได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการบินปัดบอลออกไปได้อย่างหวุดหวิด หลังจากนั้น ทีม ลีดส์ ยูไนเต็ด ก็ยังคงพยายามบุกอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ไม่สามารถเจาะแนวรับของทีม เชลซี ได้สำเร็จ จบเกม เชลซี เฉือนชนะ ลีดส์ ยูไนเต็ด ไปด้วยสกอร์ 1-0 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ เอฟเอ คัพ ไปพบกับ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ที่สนาม เวมบลีย์ ในวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคมนี้ ซึ่งเป็นการต่อสู้ระหว่างสองทีมยักษ์ใหญ่ของพรีเมียร์ลีก ที่แฟนบอลทั่วโลกต่างรอคอย รายชื่อผู้เล่นทั้งสองทีมในเกมนี้ ทีม เชลซี ประกอบด้วย มาโล กุสโต้, โตซิน อดาราบิโอโย่, เทรโวห์ ชาโลบาห์, มาร์ก กูกูเรย่า, มอยเซส ไกเซโด้, โรเมโอ ลาเวีย (อันเดรย์ ซานโต๊ส น.
67), เปโดร เนโต้, เอ็นโซ่ เฟร์นานเดซ, อเลฮานโดร การ์นาโช่ (โคล พาลเมอร์ น.72), ชูเอา เปโดร (เลียม ดีแลป น.90+7) ส่วนทีมลีดส์ ยูไนเต็ด ประกอบด้วย ลูกัส แปร์รี่, เจมส์ จัสติน (โจ โรดอน น.46), ยาก้า บิโยล (อันตอน ชตัค น.46), พาสคาล ชเตร้าค์, เจย์เดน โบเกิ้ล, อีธาน อัมปาดู, อาโอะ ทานากะ (ลูคัส เมชา น.75), กาเบรียล กุีดมุนด์สสัน, เบรนเดน แอรอนสัน (ฌอน ลองสตาฟฟ์ น.87), โนอาห์ โอกาฟอร์ (วิลฟรีด ญอนโต้ น.75), โดมินิก คัลเวิร์ต-ลูวิ
สรุปผลไทยลีก 1: เชียงรายเปิดบ้านชนะ, บีจีเฉือน, การท่าเรือบุกซิวรายงานผลการแข่งขันไทยลีก 1 ฤดูกาล 2025/26 ประจำค่ำคืนที่ผ่านมา: สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด ชนะ ทรู แบงค็อก 2-0, บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ชนะ นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี 1-0 และ การท่าเรือ เอฟซี ชนะ อุทัยธานี เอฟซี 1-0
สเปอร์สบุกชนะวูล์ฟแฮมป์ตัน 1-0 คว้าชัยพรีเมียร์ลีกนัดแรกของปีสเปอร์สเอาชนะวูล์ฟแฮมป์ตัน 1-0 จากประตูของชูเอา ปาลินญ่า ทำให้ทีมไล่จี้โซนปลอดภัยเหลือ 2 แต้ม โดยเหลือการแข่งขันอีก 4 นัด ส่วนวูล์ฟแฮมป์ตันตกชั้นไปแล้ว
เอเซ่ซัดชัย! อาร์เซน่อลเฉือนนิวคาสเซิ่ล ขึ้นจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกเอเบเรชี่ เอเซ่ ทำประตูเดียวให้ อาร์เซน่อล เอาชนะ นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 1-0 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดที่ 34 ทำให้ อาร์เซน่อล ขยับขึ้นไปรั้งจ่าฝูงด้วยคะแนน 73 แต้ม ทิ้งห่าง แมนฯ ซิตี้ 3 คะแนน
อาร์เตต้าเดือด! จวกเปาไม่ให้แดง โป๊ป เกมอาร์เซน่อลชนะนิวคาสเซิ่ลมิเกล อาร์เตต้า ไม่พอใจผู้ตัดสิน-วีเออาร์ หลังไม่ให้ใบแดง นิค โป๊ป เกม อาร์เซน่อล ชนะ นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 1-0 ชี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเกม
อัล อาห์ลี 10 คนสยบมาชิดะ 1-0 เถลิงแชมป์ ACL อีลิท 2 สมัยซ้อนอัล อาห์ลี เหลือ 10 คนก่อนต่อเวลาเฉือน มาชิดะ เซลเวีย 1-0 จากประตูชัยนาที 96 คว้าแชมป์เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท 2025-2026 สมัยที่ 2 ติดต่อกัน
